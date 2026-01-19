Trump spojil snahu o získání Grónska s neudělenou Nobelovkou. Už nejsem vázaný mírem, napsal do Norska

Americký prezident Donald Trump vyvolal další diplomatické pozdvižení poté, co v dopise norskému premiérovi Jonasi Gahru Støremu přímo propojil své hrozby ohledně ovládnutí Grónska s faktem, že dosud neobdržel Nobelovu cenu za mír. V textu, jehož pravost norský předseda vlády potvrdil, Trump otevřeně přiznává, že se již necítí být vázán snahou o klidné řešení sporů.
Prezident v dopise vyjádřil hluboké zklamání nad tím, že mu norské úřady prestižní ocenění neudělily, ačkoliv podle svých slov ukončil „osm válek a více“. Kvůli tomuto přehlížení prý ztratil motivaci myslet „čistě na mír“ a hodlá se nyní soustředit výhradně na to, co je prospěšné pro Spojené státy. Právě do této kategorie řadí i snahu získat kontrolu nad Grónskem, které považuje za klíčové pro americkou národní bezpečnost.
Trump v dopise rovněž zpochybnil historický nárok Dánska na toto autonomní území. Podle něj neexistují žádné právně závazné dokumenty o vlastnictví a dánská přítomnost na ostrově je založena pouze na tom, že tam „před stovkami let přistála loď“. Zároveň varoval, že Dánsko není schopno ochránit strategický ostrov před mocenskými ambicemi Ruska a Číny, což prý dává Spojeným státům právo zasáhnout.
Tato rétorika doprovází konkrétní ekonomické hrozby. Od 1. února plánuje Washington uvalit desetiprocentní cla na dovoz z osmi evropských zemí, včetně Norska a Dánska, pokud tyto státy neumožní USA arktický ostrov odkoupit. Evropští diplomaté už v Bruselu zahájili krizová jednání o možných odvetných opatřeních, přičemž se mluví o spuštění nejsilnějších obchodních sankcí v historii vzájemných vztahů.
Zajímavým pozadím celého sporu je fakt, že Nobelovu cenu za mír pro rok 2025 získala venezuelská opoziční lídryně María Corina Machadová. Ta se s Trumpem minulý týden setkala v Bílém domě a svou zlatou medaili mu symbolicky věnovala jako výraz uznání. Ačkoliv si prezident fyzickou medaili ponechal, Nobelův výbor v Oslu okamžitě reagoval prohlášením, že ocenění je nepřenosné a Trump se laureátem tímto gestem nestává.
Donald Trump , grónsko , nobelova cena
Íránský duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí poprvé oficiálně přiznal, že nedávné masové nepokoje v zemi si vyžádaly tisíce lidských životů. Během svého projevu uvedl, že mnozí lidé zemřeli „nehumánním a barbarským způsobem“. Zodpovědnost za vysoký počet obětí však odmítl připsat domácím bezpečnostním složkám a místo toho obvinil Spojené státy.
Zdroj: Libor Novák