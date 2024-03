10 let od jedné z největších záhad současnosti. Sílí hlasy po obnově pátrání po letu MH370

Dne 8. března 2014 vzlétl let MH370 společnosti Malaysia Airlines z letiště v Kuala Lumpur. Přistát měl v Pekingu, k tomu ale nikdy nedošlo. Letadlo se po 40 minutách ztratilo i s 239 lidmi na palubě. Uplynulo už pět let a ani po té době si odborníci nejsou jisti, kam se podělo a co se vlastně stalo.