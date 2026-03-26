AfD má plán, jak uspět ve volbách. Distancuje se od Trumpa

Vedení německé krajně pravicové strany Alternativa pro Německo (AfD) začalo v tichosti brzdit své donedávna velmi vřelé vztahy s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Hlavním důvodem je klesající popularita šéfa Bílého domu v Německu, kterou způsobila především válka v Íránu. Zatímco řadoví členové strany nadále udržují kontakty s hnutím MAGA, špičky AfD se obávají, že přílišná blízkost k Washingtonu se před klíčovými volbami stává politickou přítěží.
Tento rozpor se naplno projevil tento týden v Berlíně. Přestože poslanci AfD pro zahraniční politiku naplánovali večeři s vysokými představiteli amerického ministerstva zahraničí a velvyslanectví, spolupředsedkyně strany Alice Weidelová v pozadí zasáhla. Podle interních informací webu Politico nařídila straníkům, aby omezili své okázalé a vysoce sledované cesty do Spojených států, které měly za cíl upevňovat vazby s Trumpovou administrativou.
Strategický obrat souvisí s náladami německé veřejnosti, která se k aktuálním americkým vojenským zásahům v Íránu staví velmi odmítavě. Podle aktuálních průzkumů vnímá Spojené státy jako důvěryhodného partnera pouze 15 % Němců. AfD, která se dlouhodobě prezentuje jako strana hájící německé národní zájmy, proto válku v Íránu odsoudila s varováním, že destabilizace Blízkého východu Německu nijak neprospívá.
Situace je o to citlivější, že Německo čekají důležité zemské volby ve východních částech země, kde má AfD své nejsilnější bašty. V těchto regionech, které byly dříve součástí NDR, je tradičně silný skepticismus vůči americkým vojenským intervencím. Místní voliči naopak často projevují větší sympatie k Rusku Vladimira Putina, což nutí vedení AfD k opatrnějšímu balancování mezi Moskvou a Washingtonem.
Strana se nyní snaží prezentovat jako zastánce vyvážených vztahů se všemi globálními hráči. Podle Torbena Bragy, poslance AfD z Durynska, zahrnuje tento přístup nejen Rusko, ale také Čínu, Indii a země globálního Jihu. Cílem je ukázat, že AfD není pouhým přívěskem americké politiky, ale svébytnou silou, která se nenechá zatáhnout do cizích konfliktů.
To však neznamená, že by AfD kontakty s Trumpovým okolím zcela přerušila. Strana stále vidí v MAGA republikánech ideologické spojence, kteří by jí mohli pomoci prolomit politickou izolaci na domácí scéně. Cílem je především vytvořit tlak na konzervativce kancléře Friedricha Merze, aby zrušili takzvaný „firewall“ – nepsané pravidlo, které brání tradičním stranám vládnout společně s krajní pravicí.
V minulosti AfD nadšeně vítala podporu od osobností, jako je Elon Musk, nebo ocenila kritiku evropských politických bariér ze strany viceprezidenta JD Vance. Nicméně v samotném jádru strany stále přežívá odpor k tomu, co někteří její členové nazývají „americkým impériem“. Alice Weidelová v minulosti dokonce prohlásila, že Německo je v područí USA a nemělo by bojovat v cizích válkách pro zájmy někoho jiného.
Aktuální ochlazení vztahů je tak spíše návratem k původnímu nastavení strany, která se vždy dívala na Washington s jistou dávkou podezření. Všechny ostatní cíle nyní ustupují do pozadí před snahou uspět v zářijových volbách na východě Německa. Vedení AfD sází na to, že pokud se mu podaří v některé z těchto zemí poprvé od vzniku strany v roce 2013 získat moc, bude to mít pro německou politiku zásadnější význam než fotky s americkými politiky.
Zdroj: Libor Novák