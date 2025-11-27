Afghánec ve Washingtonu střílel po členech Národní gardy. Trump sibuje tvrdší imigrační politiku

Libor Novák

27. listopadu 2025 8:27

Prezident Trump v Mar-a-Lago.
Foto: The White House

Prezident USA Donald Trump velmi rychle převedl střelbu, kterou nazval „zlým činem a teroristickým útokem“, na argument pro ještě tvrdší imigrační politiku. Jeho slib přišel poté, co úřady zadržely muže, kterého Trump označil za afghánského státního příslušníka, kvůli střelbě na dva záložníky Národní gardy Západní Virginie ve Washingtonu, D.C. Tito vojáci tam byli nasazeni v rámci kontroverzního Trumpova rozmístění ozbrojených sil na podporu policie a jejich zdravotní stav je nejasný. Podle posledních informací jsou v kritickém stavu.

Prezident ve videoprohlášení ze svého sídla Mar-a-Lago na Floridě rychle přešel od uctění památky obětí tragédie k obviňování Bidenovy administrativy. Podle něj je vinna za to, že údajného střelce přivedla do Spojených států po stažení amerických vojsk v roce 2021. Trump prohlásil, že incident „zdůrazňuje největší hrozbu pro národní bezpečnost, které naše země čelí“.

Tuto událost zároveň využil k prosazování své kampaně proti dalším migrantům. Učinil politicky vyhrocená prohlášení, která se netýkala jen Afghánistánu. Jeho administrativa se v současné době snaží znovu prověřit některé uprchlíky přijaté za prezidenta Joea Bidena. Zároveň ruší dočasný chráněný status pro osoby z několika nebezpečných světových ohnisek.

Trump se ostře vyjádřil i proti somálským přistěhovalcům v Minnesotě, ačkoliv neexistuje žádná zjevná spojitost se střelbou ve Washingtonu. Tvrdil, že „okrádají naši zemi a ničí ten kdysi skvělý stát“. Somálsko popsal jako zemi, která „nemá zákony, vodu, armádu, prostě nic“.

Veškeré podrobnosti o incidentu ve Washingtonu zatím nejsou známy. Nicméně Trumpovy komentáře jsou typické pro prezidenta, který jen zřídkakdy čeká na úplné objasnění, než začne jednat politicky.

Určitě vyvstanou naléhavé otázky ohledně prověřování afghánských imigrantů. Mnozí z nich přišli do USA během Bidenovy administrativy poté, co pomáhali americkým silám během nejdelší války v zemi. Přesné okolnosti středečního incidentu sice nejsou plně známy, ale FBI dlouhodobě varuje před nebezpečím, že by se jedinci z přistěhovaleckých komunit mohli sami radikalizovat. Mohou se inspirovat skupinami jako ISIS nebo online propagandou a provádět útoky na území USA.

Kontrola se může zaměřit i na případná navazující imigrační řízení pro podezřelého, která se protáhla do Trumpova druhého funkčního období. Existuje také otázka, zda před středečním útokem nedošlo k selhání zpravodajských služeb, v době, kdy jsou vládní agentury kritizovány, že odvádějí zdroje od národní bezpečnosti k prosazování imigrační politiky.

Politicky se Trump zřejmě snažil definovat debatu, která se ohledně střelby nepochybně rozpoutá. Sliboval, že „přezkoumá každého cizince“, který přišel do USA z Afghánistánu. Jeho výroky pravděpodobně vyvolají strach u imigrantů dodržujících zákony. Mnozí z nich přitom pomáhali americké armádě a diplomatům s velkým rizikem pro sebe a své rodiny.

Jeho extrémně politické poznámky mohly být také zamýšleny tak, aby potlačily jakékoli náznaky, že vojáci Národní gardy, kteří hlídkují ve Washingtonu ve svých uniformách, byli zranitelní kvůli špatně definované misi. Kolem Národní gardy zuří politická bouře od doby, kdy ji Trump nařídil do některých amerických měst. Nyní se debata přiostří ohledně role gardy a snah administrativy militarizovat policejní složky v rámci incidentu, který úředníci označili za „cílenou střelbu“ v předvečer Dne díkůvzdání.

Střelba ve Washingtonu, D.C., byla poslední šokující ukázkou násilí během v USA zničujícího roku. V něm došlo k atentátu na konzervativního aktivistu Charlieho Kirka a k zabití státní zákonodárkyně a jejího manžela v Minnesotě. Středeční tragédie získala na síle, protože se Američané shromažďovali se svými rodinami před státním svátkem. Navíc se dotkla obyvatel Západní Virginie, která je jedním z několika států, jež do D.C. vysílají dobrovolné záložníky.

Pro příslušníky Národní gardy v ulicích hlavního města vyvolala střelba okamžité a traumatické otázky o jejich bezpečnosti a ochraně, když jejich kolegové leželi v kritickém stavu v nemocnici. Jednotky Národní gardy vyslané do Washingtonu byly dosud známé svou dobrou náladou a profesionalitou. Náhle se ale ostře ukázalo možné nebezpečí, které s sebou jejich mise nese.

Dojde také ke zkoumání neobvyklé povahy mise, kterou mají vojáci plnit v době míru na domácí půdě, jakmile bude stanoven motiv útočníka. Vojáci Národní gardy ve svých vojenských uniformách jsou velmi viditelní, což se zdá být Trumpovým záměrem pro odstrašující účely. To je ale může také vystavit nebezpečí.

Ministerstvo vnitřní bezpečnosti identifikovalo podezřelého jako Rahmanullaha Lakanwala. Úředníci obeznámení s vyšetřováním uvedli, že se domnívají, že počáteční identifikace střelce odpovídá muži ze státu Washington, který zřejmě imigroval do USA z Afghánistánu v srpnu 2021. Tato teorie vyvolá obavy z terorismu ohledně toho, zda měl údajný střelec motiv k přímému útoku na americké vojáky a zda jsou možné další útoky. Americké síly opustily Afghánistán chaotickým stažením v srpnu 2021.

Administrativa reagovala na hrůzu rychlým zdvojnásobením nasazení. Trump požádal ministra obrany Petea Hegsetha, aby do hlavního města mobilizoval dalších 500 příslušníků Národní gardy. Administativa také podala nouzový soudní příkaz, kterým se snaží udržet jednotky gardy ve městě poté, co federální soudce minulý týden nařídil jejich odvolání, dokud nebude podáno odvolání.

Trumpovo použití gardy je vysoce kontroverzní. Původní nasazení Národní gardy ve Washingtonu bylo velmi sporné a je součástí širší strategie. V jejím rámci byli záložníci vysláni do dalších měst, včetně Los Angeles. Trump, který pěstuje image silného muže, dlouho jevil zájem o nasazení vojsk na domácí půdě, navzdory zákonům omezujícím jejich použití při policejních misích. Do Washingtonu povolal gardu v srpnu, přičemž metropolitní policejní oddělení podřídil federální kontrole a mobilizoval policisty z jiných agentur. Tvrdil, že město je „špinavou a zločinem zamořenou ostudou“, ačkoli oficiální údaje ukazovaly, že kriminalita klesá.

Kritici však varovali, že nasazení vojsk je zbytečné a nese autoritářské podtóny. Představitelé Washingtonu, D.C., žalovali administrativu. Argumentovali, že porušila omezenou samosprávu města a autoritu Kongresu. Také údajně ignorovala zákony zakazující použití armády při domácích policejních misích, kromě nejextrémnějších okolností. Žaloba uváděla, že „nasazení také riskuje vyvolání napětí a prohloubení nedůvěry vůči místním policejním složkám“.

Tato debata se znovu objevila po středeční střelbě. Úředník Bílého domu důrazně odmítl kritiku ohledně nutnosti přítomnosti gardy v D.C. jako pokus o „politizaci této tragédie“.

Policie a FBI pátraly po motivu útoku. Starostka města Muriel Bowserová uvedla, že strážci se stali oběťmi „cílené střelby“. S ohledem na to bude vyšetřování důležité pro zjištění, zda šlo o politicky motivovaný útok, nebo zda se členové gardy stali náhodným cílem. Tyto faktory pravděpodobně ovlivní, jak se bude politika v důsledku incidentu vyvíjet.

Ani jedna z možností nesníží ohavnou povahu střelby ani nezmenší tragédii dvou zastřelených záložníků, kteří sloužili své zemi. Trump tvrdil, že jeho zátah ve Washingtonu, D.C., je obrovský úspěch a že se lidé v hlavním městě nyní cítí bezpečně. Není jasné, jak střelba v předvečer Dne díkůvzdání, která poslala desítky lidí prchajících z místa činu, ovlivní vnímání jeho strategie.

Kritici Trumpova přístupu se dlouho obávali, že přítomnost uniformovaných vojáků v ulicích nevede ke zvýšení bezpečnosti D.C., ale spíše k vyvolání většího napětí a že vojáci by sami mohli být zranitelní. Po počátečním šoku z pohledu vojáků v khaki uniformách a vozidel s vojenským značením si mnoho obyvatel Washingtonu zvyklo vnímat členy gardy jako převážně neškodnou přítomnost. Jsou často viděni, jak postávají u stanic metra, a dokonce sbírají odpadky v rámci projektů na „zkrášlení“ města. Ačkoli někteří byli ozbrojeni, obvykle nebyli v bojovém postoji.

Federální okresní soudkyně Jia Cobbová však minulý týden v rozhodnutí, že garda byla ve Washingtonu nasazena nezákonně, napsala, že existuje „podstatné riziko“, že jejich přítomnost „povede k nebezpečnému nebo smrtelnému střetu, který by mohl být katastrofální pro veřejnou bezpečnost“. Cobbová nicméně odložila svůj příkaz o 21 dní, aby Trumpově administrativě umožnila podat odvolání.

Nyní, když se vojáci stali oběťmi útoku, budou demokraté jistě zpochybňovat Trumpovo rozhodování. Demokratický poslanec Robert Garcia z Kalifornie řekl stanici CNN, že útok je „otřesný“. Dodal, že si není jistý, zda je Trumpova žádost o 500 dalších vojáků „správná“. Podle něj by rozhodnutí o bezpečnostní situaci měla být ponechána na místních úřednících.

Demokratický poslanec James Walkinshaw z Virginie řekl CNN, že střelba je „šokující a otřesná“. Poznamenal, že mnoho lidí v oblasti D.C. obdivovalo profesionalitu gardy a mělo s nimi pozitivní interakce. „Většina z nás v Kongresu na demokratické straně si nemyslí, že bychom měli mít muže a ženy Národní gardy v našich městech. Ale pokud se to stane, je povinností administrativy předložit jasný plán na zajištění jejich ochrany,“ řekl Walkinshaw. Právě se připojil k výboru Sněmovny pro vnitřní bezpečnost.

Vzhledem k tomu, že úředníci označují střelbu za „cílenou“, vyvstanou otázky, zda mají jednotky gardy potřebná bezpečnostní opatření a výcvik k řešení rizik, kterým čelí v ulicích. „Dali jste příslušníky Národní gardy do špatné pozice, teď slouží jako policie… to není to, na co byli vycvičeni,“ řekl stanici CNN bývalý policejní šéf Washingtonu, D.C., Charles Ramsey.

„Musíte se opravdu zastavit a zamyslet se nad tím, čeho se snažíte dosáhnout,“ řekl Ramsey. „Jaká je ta mise?“ Republikánský poslanec Don Bacon z Nebrasky řekl CNN, že v takto vyhroceném politickém klimatu by měl každý reagovat na otřesný incident ve Washingtonu umírněně. „Je povinností nás všech, demokratů a republikánů, ve zprávách, abychom se k sobě chovali slušně, můžeme nesouhlasit, aniž bychom byli přehnaně naštvaní, házeli benzín, zapalovali věci – naše společnost, tato hyper-stranickost, kterou máme.“

Většina předních politiků se řídila Baconovou radou a vydávala prohlášení, v nichž vyzývala k modlitbám za zraněné vojáky. Tragédie, jako je tato, však bude mít politické důsledky.

USA (Spojené státy americké) Donald Trump

Zdroj: Libor Novák

