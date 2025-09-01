Afghánistán zasáhlo mohutné zemětřesení. Stovky mrtvých, přes 1500 zraněných, Tálibán žádá svět o pomoc

Více než 600 obětí, přes 1 500 zraněných a zničené vesnice. Taková je bilance ničivého zemětřesení, které zasáhlo východní Afghánistán.
Tyto údaje v pondělí ráno zveřejnilo afghánské ministerstvo vnitra, které je pod kontrolou Tálibánu. Otřesy o síle 6,0 stupně udeřily v neděli večer a podle americké geologické služby USGS měly epicentrum v provincii Kunar, přibližně 27 kilometrů severovýchodně od města Džalálábád v provincii Nangarhar.
Zemětřesení bylo pocítit v celé oblasti, od Kábulu až po pákistánský Islámábád. Dvacat minut po prvním, hlavním otřesu, následoval další, tentokrát o síle 4,5 stupně, ve stejné provincii. Úřady varují, že konečný počet obětí bude s největší pravděpodobností ještě vyšší. Vzhledem k odlehlosti zasažených oblastí se informace o škodách dostávají ke kontrolním úřadům jen pomalu.
Podle mluvčího ministerstva veřejného zdraví Šarafata Zamana byly v provincii Kunar zničeny celé vesnice. Záchranné operace už sice probíhají, ale mnoho míst stále nemohlo nahlásit údaje o obětech. Z toho důvodu je pravděpodobné, že počty se budou i nadále měnit.
Zemětřesení způsobilo, že se desítky domů ocitly pod sutinami. Záchranáři se snaží dostat do odlehlých oblastí, ale špatné počasí, omezená komunikace a především úzké horské cesty v regionu komplikují jejich práci. Některé silnice jsou navíc neprůjezdné kvůli sesuvům půdy.
Afghánský Červený půlměsíc uvedl, že jeho týmy okamžitě spěchaly do postižených oblastí a poskytují pomoc zraněným a zasaženým rodinám. Pomoc přislíbila také OSN. Její týmy jsou na místě a distribuují základní potřeby a zajišťují záchrannou podporu pro přeživší.
Úřady z Kunaru oznámily, že počet obětí a zraněných stoupá. Místní nemocnice se potýkají s nedostatkem lékařského personálu a zdravotnického materiálu. Podle mluvčího Zamana se do postižených oblastí už vydaly lékařské týmy z Kábulu a Nangarharu.
Afghánistán je častým terčem ničivých zemětřesení. Tato seismická aktivita je typická zejména pro pohoří Hindúkuš, kde se setkávají indická a euroasijská tektonická deska.
Země, kterou v současnosti vede vláda Tálibánu, požádala mezinárodní organizace o pomoc. Její představitelé doufají, že jim bude poskytnuta co nejdříve, protože situace v zasažených oblastech se rychle zhoršuje. Panuje zde panika a zoufalství, jelikož mnoho lidí přišlo o domov a své blízké.
