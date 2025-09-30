Americe zbývá méně než 24 hodin do shutdownu

Méně než čtyřiadvacet hodin zbývá do možného zastavení financování americké vlády, takzvaného shutdownu, a republikáni v Senátu chtějí dát demokratům poslední šanci podpořit jejich plán, který by měl udržet federální úřady v chodu i po dnešní půlnoci. V Kongresu však podle CNN panuje skepse, že by demokraté byli připraveni ustoupit. Hrozí tak první výpadek financování vlády za druhého funkčního období prezidenta Donalda Trumpa.
Hlavním důvodem hořké patové situace v posledních týdnech jsou požadavky demokratů na prodloužení dotací v řádu miliard dolarů v rámci zákona o dostupné péči (Affordable Care Act, zkráceně ACA, známém jako Obamacare). Jakákoli naděje na dohodu v poslední minutě se rozplynula v pondělí odpoledne po schůzce prezidenta Trumpa s vrcholnými představiteli Kongresu, která nepřinesla žádný posun.
Senát má nyní před termínem půlnoci hlasovat ještě alespoň jednou o republikánském plánu financování, který už demokraté dříve odmítli. Cílem tohoto kroku, který navrhl předseda senátní většiny John Thune, je vyvinout maximální tlak na jeho protějšek, vůdce menšiny Chucka Schumera. Ten dosud blokuje návrh na prodloužení financování ve stávajícím stavu bez závazku k prodloužení zmíněných dotací na Obamacare.
Schumer zase prohlašuje, že konečné rozhodnutí je na prezidentovi a republikánských lídrech. Řekl, že Trump může zastavení financování zabránit, pokud přiměje republikánského vůdce k souhlasu s demokratickými požadavky. Republikáni naopak obviňují Schumera z držení financování vlády jako rukojmí kvůli jejich požadavkům a trvají na tom, že jednání o daňových úlevách by neměla být spojena s udržováním chodu vlády.
Ani jeden z největších republikánských zastánců prodloužení těchto úvěrů, senátor Josh Hawley, nepovažuje za správné, aby kvůli tomu demokraté dovedli vládu k zastavení financování. Hawley uvedl, že nerozumí, jak s tím souvisí zastavení vlády, a že je ochoten pracovat na společném základě, ale bez spojování s financováním federálních úřadů. Republikáni v Kongresu jsou přesvědčeni, že voliči by v případě shutdownu vinili demokraty za jejich ultimativní požadavky, nikoli republikány za dohodu o financování bez podmínek.
Senátor Eric Schmitt řekl, že pokud chtějí demokraté vést tuto debatu, měli by ji vést, ale neměli by kvůli tomu držet financování vlády jako rukojmí. Dodal, že Schumer se bojí o svou pověst a nechce být vnímán jako spolupracovník prezidenta Trumpa, což je podle něj ostuda, protože to odnesou Američané. Republikánský senátor John Kennedy v narážce na Schumerovy požadavky uvedl, že o dotacích se jednat může, ale ne do zítřejší půlnoci, což je neseriózní návrh.
Demokraté již týdny jasně deklarují, že chtějí od Trumpa ústupek ve zdravotnictví výměnou za podporu pro udržení vlády v chodu. V posledních dnech Schumer a lídr Sněmovny Jeffries argumentovali, že jakákoli dohoda o dotacích musí být uzákoněna. Věří, že je to jediná cesta, jak zajistit, že prezident dodrží slovo. Demokratický senátor Peter Welch uvedl, že je nutné řešit kolaps zdravotnictví, protože nemohou nechat Američany bez pomoci.
Welch vyjádřil skepsi ohledně dosažení dohody před půlnocí, když řekl, že šance jsou aktuálně malé. Senátor John Fetterman, jediný demokrat, který v neúspěšném hlasování podpořil republikánský plán, vyjádřil obavy z dopadu shutdownu na miliony lidí. Řekl, že hrozí uvržení národa do chaosu, narušení milionů životů a že to vysílá špatný signál spojencům i nepřátelům.
Republikánští lídři v Senátu se shodují na taktice: pokračovat v hlasování o sedmitýdenním prodloužení financování do té doby, než demokraté nakonec ustoupí. Předpokládají, že demokraté začnou ustupovat pod tlakem veřejného mínění kvůli ztrátě klíčových vládních služeb a hrozbě propouštění federálních zaměstnanců, kterou pohrozil Bílý dům. Republikánský návrh by prodloužil financování do konce listopadu a neobsahuje žádná vedlejší politická ustanovení. Demokraté však kromě dotací na Obamacare požadují i zrušení škrtů v programu Medicaid, které byly schváleny v Trumpově zákoně.
Republikáni Thune a předseda Sněmovny Mike Johnson po pondělní schůzce s Trumpem vyjádřili přesvědčení, že postoj demokratů je neudržitelný, a proto na ně budou tlačit opakovaným hlasováním o dočasném opatření. Senátor John Barrasso uvedl, že budou v hlasování pokračovat, dokud nebude vláda znovu otevřena ukončením "Schumerova shutdownu." Republikánský senátor Kevin Cramer předpověděl, že i kdyby k shutdownu došlo, bude jen krátký, protože nevěří, že by demokraté byli schopni dlouho vzdorovat.
Zdroj: Libor Novák