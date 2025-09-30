Americe zbývá méně než 24 hodin do shutdownu

Libor Novák

30. září 2025 14:09

Kongres Spojených států amerických (United States Congress)
Kongres Spojených států amerických (United States Congress) Foto: president.gov.ua

Méně než čtyřiadvacet hodin zbývá do možného zastavení financování americké vlády, takzvaného shutdownu, a republikáni v Senátu chtějí dát demokratům poslední šanci podpořit jejich plán, který by měl udržet federální úřady v chodu i po dnešní půlnoci. V Kongresu však podle CNN panuje skepse, že by demokraté byli připraveni ustoupit. Hrozí tak první výpadek financování vlády za druhého funkčního období prezidenta Donalda Trumpa.

Hlavním důvodem hořké patové situace v posledních týdnech jsou požadavky demokratů na prodloužení dotací v řádu miliard dolarů v rámci zákona o dostupné péči (Affordable Care Act, zkráceně ACA, známém jako Obamacare). Jakákoli naděje na dohodu v poslední minutě se rozplynula v pondělí odpoledne po schůzce prezidenta Trumpa s vrcholnými představiteli Kongresu, která nepřinesla žádný posun.

Senát má nyní před termínem půlnoci hlasovat ještě alespoň jednou o republikánském plánu financování, který už demokraté dříve odmítli. Cílem tohoto kroku, který navrhl předseda senátní většiny John Thune, je vyvinout maximální tlak na jeho protějšek, vůdce menšiny Chucka Schumera. Ten dosud blokuje návrh na prodloužení financování ve stávajícím stavu bez závazku k prodloužení zmíněných dotací na Obamacare.

Schumer zase prohlašuje, že konečné rozhodnutí je na prezidentovi a republikánských lídrech. Řekl, že Trump může zastavení financování zabránit, pokud přiměje republikánského vůdce k souhlasu s demokratickými požadavky. Republikáni naopak obviňují Schumera z držení financování vlády jako rukojmí kvůli jejich požadavkům a trvají na tom, že jednání o daňových úlevách by neměla být spojena s udržováním chodu vlády.

Ani jeden z největších republikánských zastánců prodloužení těchto úvěrů, senátor Josh Hawley, nepovažuje za správné, aby kvůli tomu demokraté dovedli vládu k zastavení financování. Hawley uvedl, že nerozumí, jak s tím souvisí zastavení vlády, a že je ochoten pracovat na společném základě, ale bez spojování s financováním federálních úřadů. Republikáni v Kongresu jsou přesvědčeni, že voliči by v případě shutdownu vinili demokraty za jejich ultimativní požadavky, nikoli republikány za dohodu o financování bez podmínek.

Senátor Eric Schmitt řekl, že pokud chtějí demokraté vést tuto debatu, měli by ji vést, ale neměli by kvůli tomu držet financování vlády jako rukojmí. Dodal, že Schumer se bojí o svou pověst a nechce být vnímán jako spolupracovník prezidenta Trumpa, což je podle něj ostuda, protože to odnesou Američané. Republikánský senátor John Kennedy v narážce na Schumerovy požadavky uvedl, že o dotacích se jednat může, ale ne do zítřejší půlnoci, což je neseriózní návrh.

Demokraté již týdny jasně deklarují, že chtějí od Trumpa ústupek ve zdravotnictví výměnou za podporu pro udržení vlády v chodu. V posledních dnech Schumer a lídr Sněmovny Jeffries argumentovali, že jakákoli dohoda o dotacích musí být uzákoněna. Věří, že je to jediná cesta, jak zajistit, že prezident dodrží slovo. Demokratický senátor Peter Welch uvedl, že je nutné řešit kolaps zdravotnictví, protože nemohou nechat Američany bez pomoci.

Welch vyjádřil skepsi ohledně dosažení dohody před půlnocí, když řekl, že šance jsou aktuálně malé. Senátor John Fetterman, jediný demokrat, který v neúspěšném hlasování podpořil republikánský plán, vyjádřil obavy z dopadu shutdownu na miliony lidí. Řekl, že hrozí uvržení národa do chaosu, narušení milionů životů a že to vysílá špatný signál spojencům i nepřátelům.

Republikánští lídři v Senátu se shodují na taktice: pokračovat v hlasování o sedmitýdenním prodloužení financování do té doby, než demokraté nakonec ustoupí. Předpokládají, že demokraté začnou ustupovat pod tlakem veřejného mínění kvůli ztrátě klíčových vládních služeb a hrozbě propouštění federálních zaměstnanců, kterou pohrozil Bílý dům. Republikánský návrh by prodloužil financování do konce listopadu a neobsahuje žádná vedlejší politická ustanovení. Demokraté však kromě dotací na Obamacare požadují i zrušení škrtů v programu Medicaid, které byly schváleny v Trumpově zákoně.

Republikáni Thune a předseda Sněmovny Mike Johnson po pondělní schůzce s Trumpem vyjádřili přesvědčení, že postoj demokratů je neudržitelný, a proto na ně budou tlačit opakovaným hlasováním o dočasném opatření. Senátor John Barrasso uvedl, že budou v hlasování pokračovat, dokud nebude vláda znovu otevřena ukončením "Schumerova shutdownu." Republikánský senátor Kevin Cramer předpověděl, že i kdyby k shutdownu došlo, bude jen krátký, protože nevěří, že by demokraté byli schopni dlouho vzdorovat.

před 3 hodinami

Trump uvalil další cla. Američané si připlatí i za nábytek

Související

Dovoz a vývoz zboží

Trump uvalil další cla. Američané si připlatí i za nábytek

Prezident Donald Trump v pondělí nařídil uvalení nových, významných cel na dovážené dřevo a různé dřevěné výrobky. Tato cla se dotknou především dovozu řeziva, kuchyňských skříněk, toaletních skříněk a čalouněného nábytku. Opatření by mohla potenciálně zvýšit náklady na výstavbu domů a vybavení domácností, jejichž ceny v posledních měsících již stoupají.
Ilustrační foto

Peking dostal od USA nechtěný dárek. Trump vyštval největší mozky naší doby, opouští USA a míří do Číny

Seznam talentů, které opouštějí Spojené státy, aby pracovaly v Číně, je skutečně působivý a stále se rozrůstá. Zahrnuje osoby jako jaderný fyzik z Princetonu, strojní inženýr s praxí z NASA, neurobiolog z amerického Národního institutu zdraví, uznávaní matematici a přes půl tuctu odborníků na umělou inteligenci. Jedná se podle CNN o projev takzvaného „obráceného odlivu mozků“, který vyvolává pochybnosti o dlouhodobé schopnosti USA udržet si špičkové zahraniční vědce.

Více souvisejících

USA (Spojené státy americké) Kongres USA

Aktuálně se děje

před 32 minutami

Jana Černochová

Spolupráci s ANO si neumím představit. Babiš jedná velmi pokrytecky, říká Černochová pro EZ

Ministryně obrany a lídryně pražské kandidátky Spolu Jana Černochová v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz zdůraznila, že koalice Spolu odmítá spolupráci s hnutím ANO Andreje Babiše. Zároveň promluvila o zbrojních zakázkách Ministerstva obrany, které je obviňováno z příliš drahých nákupů na úkor blahobytu českých občanů. „Pan Babiš jedná velmi pokrytecky. V roce 2021 letouny F-35 sám vychvaloval do nebes a nyní se mu hodí lidem namlouvat, že jsou drahé a nepotřebné. To je čirá lež,“ říká.

před 52 minutami

Kongres Spojených států amerických (United States Congress)

Americe zbývá méně než 24 hodin do shutdownu

Méně než čtyřiadvacet hodin zbývá do možného zastavení financování americké vlády, takzvaného shutdownu, a republikáni v Senátu chtějí dát demokratům poslední šanci podpořit jejich plán, který by měl udržet federální úřady v chodu i po dnešní půlnoci. V Kongresu však podle CNN panuje skepse, že by demokraté byli připraveni ustoupit. Hrozí tak první výpadek financování vlády za druhého funkčního období prezidenta Donalda Trumpa.

před 2 hodinami

Palestina, pásmo Gazy

Reakce na Trumpovu dohodu: Izrael slaví, Palestinci neví, co si myslet. Míč leží na straně Hamásu

Palestinci v Gaze jsou rozděleni v názorech na nový plán amerického prezidenta Donalda Trumpa, zatímco izraelská strana jej celkově vítá. Mnozí Izraelci jej vnímají jako významný krok, avšak panuje u nich skepse ohledně souhlasu hnutí Hamás. Advokát Erez Goldman z Jeruzaléma označil oznámení za "skvělý den pro Izrael", jelikož v dohodě nenašel nic, s čím by nesouhlasil. Hlavní otázkou je podle něj pouze to, zda Hamás plán přijme a ukončí současnou "bídu", ve které se Izrael nachází už skoro dva roky.

před 3 hodinami

Keith Kellogg

Evropské špičky jednají o narušování vzdušného prostoru. Kellogg prozradil, proč USA jednají s Lukašenkem

V reakci na opakované narušení dánského vzdušného prostoru neidentifikovanými drony se Spojené království, Francie, Německo a Švédsko zavázaly Dánsku pomoci posílit jeho bezpečnost. Incidenty s drony narušily dánský vzdušný prostor už několikrát během posledního týdne. Dánským silám se přitom dosud nepodařilo žádný z bezpilotních letounů sestřelit, což by umožnilo prozkoumat trosky.

před 3 hodinami

Dovoz a vývoz zboží

Trump uvalil další cla. Američané si připlatí i za nábytek

Prezident Donald Trump v pondělí nařídil uvalení nových, významných cel na dovážené dřevo a různé dřevěné výrobky. Tato cla se dotknou především dovozu řeziva, kuchyňských skříněk, toaletních skříněk a čalouněného nábytku. Opatření by mohla potenciálně zvýšit náklady na výstavbu domů a vybavení domácností, jejichž ceny v posledních měsících již stoupají.

před 4 hodinami

Prezident Trump

"Riviéru Blízkého východu" vystřídal "největší den v historii civilizace". Trumpův plán pro Gazu má ale zásadní problém

Americký prezident Donald Trump označil svůj nový dvacetibodový mírový plán pro Gazu za den, který se potenciálně zařadí mezi největší v historii civilizace. I s vědomím Trumpovy záliby v nadsázce, toto nastavení očekávání pro Blízký východ působí absurdně vysoko. Nicméně, jeho administrativa má ve zvyku prohlašovat každé oznámení za průlom. Její jediná vyjednávací taktika spočívá ve vytváření extrémního optimismu, aby přiměla soupeřící strany k dohodě.

před 5 hodinami

Teroristé Hamásu

Trump a Netanjahu dali v Bílém domě Hamásu najevo, že nemá na výběr

Americký prezident Donald Trump a izraelský premiér Benjamin Netanjahu předali hnutí Hamás ultimátum, v němž jej vyzvali k přijetí jejich dvacetibodového mírového plánu pro Pásmo Gazy. Učinili tak v pondělí po společném setkání v Bílém domě. Oba státníci, kteří uspořádali společnou tiskovou konferenci, návrh označili za historický průlom a novou kapitolu pro celý Blízký východ.

před 5 hodinami

Zdeněk Hřib

Místo řešení hádky. Předvolební debata na CNN Prima News přinesla jen osočování

V pondělí večer proběhla ve studiu CNN Prima News předvolební debata s Janou Maláčovou (Stačilo), Zdeňkem Hřibem (Piráti) a Petrem Macinkou (Motoristé sobě). Místo možných řešení stávajících problémů však byla plná vzájemných výtek kandidátů. Jediná shoda, která byla nalezena, vznikla mezi Janou Maláčovou a Petrem Macinkou – a to v tom, že nynější vláda nestojí za nic, stejně jako Piráti.

před 6 hodinami

před 8 hodinami

včera

Benjamin Netanjahu a Donald Trump

Bílý dům zveřejnil rozsáhlý plán Tonyho Blaira: Konflikt v Gaze okamžitě ukončí Rada Míru

Bílý dům zveřejnil rozsáhlý plán navržený k okamžitému ukončení konfliktu v Gaze, a to krátce před tiskovou konferencí prezidenta Donalda Trumpa a izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Cílem tohoto dokumentu je přeměnit Gazu na deradikalizovanou zónu bez teroru, která již nebude představovat hrozbu pro své sousedy. Plán také klade důraz na obnovu Pásma Gazy ve prospěch tamních obyvatel, kteří již příliš trpěli.

včera

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu

Netanjahu z Bílého domu zavolal do Kataru, omluvil se za útok v Dauhá

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu dorazil do Bílého domu na setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Jedná se o jeho čtvrtou návštěvu od začátku Trumpova druhého funkčního období. Hlavním tématem jejich jednání bylo dosažení příměří v Gaze a dohoda o propuštění rukojmích.

včera

ANO pokračovalo v kampani v Brně. (16.9.2025)

Poslední předvolební průzkumy: ANO si drží pozici favorita, Spolu hrozí ztráta poloviny poslanců

Parlamentní volby by podle posledního průzkumu s přehledem vyhrálo hnutí ANO. Ve srovnání se současnou sněmovnou by však získalo o šest poslanců méně. Největším poraženým by naopak byla koalice Spolu, která by ztratila více než polovinu svých poslanců. Vyplývá to z průzkumu agentury NMS pro Novinky, který probíhal od 24. do 28. září. I volební model agentury Median za měsíc září ukázal, že by volby do Poslanecké sněmovny vyhrálo hnutí ANO. Od úterý platí v Česku třídenní moratorium, během kterého se průzkumy až do voleb zveřejňovat nesmí.

včera

Politici se střetli v Superdebatě ČT před sněmovními volbami. (28.9.2025)

Vládní koalice ANO s ODS nebo Piráty? Kampaň nic neukáže, spolupráce Babiše s Okamurou je nereálná

Nedělní superdebata potvrdila rozdělení politické scény na „demokratický blok“ a potenciální alianci ANO se stranami SPD a Stačilo. Přesto se stále jasněji ukazuje, že programově má hnutí Andreje Babiše blíž spíše ke středovým stranám – zejména k ODS, Pirátům či STAN. Ačkoliv ANO v kampani vládu ostře kritizuje, samo v minulosti podpořilo stíhačky F-35 i Green Deal. Po volbách tak může pragmatismus převážit nad ideologií a vést k nečekaným koalicím.

včera

včera

včera

Johann Wadephul, člen Bundestagu

Rusko selhává a dělá jednu chybu za druhou, shodli se ministři

Evropské země čelí rozhodujícímu momentu, ale zároveň se jim otevírají nové příležitosti. Shodli se na tom ministři z Německa, Francie a Polska v reakci na nedávné incidenty a vojenskou situaci. Rusko podle nich selhává, dělá jednu chybu za druhou a jeho jednání, jako jsou narušení vzdušného prostoru, vede k tomu, že se Evropané semknou v jednotné reakci.

včera

Boris Pistorius, ministr obrany Německa

Pistorius varuje: Putin nechce ukončit válku, Evropa musí posílit Ukrajinu

Německý ministr obrany Boris Pistorius vyjádřil přesvědčení, že Vladimir Putin si nepřeje příměří ani mír pro Ukrajinu. Jakékoliv pokračující debaty o mírových dohodách považuje za „zbožné přání“, protože diplomatické snahy podle něj nepřinášejí žádný smysluplný průlom ve válce. Z tohoto důvodu by se Evropané měli soustředit na posílení Ukrajiny a podporu její obrany.

včera

F-35

Rusko rozumí síle a jasným mantinelům. Expert promluvil o tom, proč musí Evropa přehodnotit svou protivzdušnou obranu

Incidenty, při nichž ruské stíhačky a drony narušily vzdušný prostor členských států NATO, podle vojenského analytika Tomáše Řepy ukazují na nutnost tvrdší reakce. „Pokud jde o jasné nepřátelské a nevyprovokované porušení, spojenci by měli mít vůli a schopnosti takové stroje sestřelit,“ uvedl pro EuroZprávy.cz. Varoval, že ustupování jen nahrává ruské hybridní válce. „Rusko rozumí síle a jasným mantinelům,“ zdůraznil. Rovněž promluvil o stavu evropské i české protivzdušné obrany a akvizici stíhacích letounů F-35.

včera

EU došla trpělivost. Hledá cestu, jak obejít Orbána a přijmout Ukrajinu

Předseda Evropské rady António Costa vede snahu o posun v přístupovém procesu Ukrajiny a Moldavska do Evropské unie. Učinil tak i přes odpor Maďarska. Lídři EU se schází v Kodani na klíčovém summitu, kde budou přezkoumána pravidla EU vyžadující jednomyslný souhlas všech 27 členských států se vstupem nových členů.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy