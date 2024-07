PŮVODNÍ ZPRÁVA | Američtí politologové exkluzivně pro EZ: Strana je připravena se za Harrisovou semknout, někteří budou remcat

Politolog Donald P. Green z University of Columbia nepochybuje o tom, že se demokraté shodnou na podpoře Harrisové. „Někteří budou nevyhnutelně remcat, že chybí formální proces, ale skutečnost, že se nepřihlásil žádný významný demokratický kandidát, který by Harrisovou vyzval, je známkou toho, že strana je připravena se za ní semknout,“ vysvětlil pro EuroZprávy.cz.

To potvrdil také ředitel Centra pro americkou politiku Seth Masket z denverské univerzity v Coloradu. „Demokraté se za Kamalou Harrisovou velmi rychle seřadili. Demokratičtí členové Kongresu a guvernéři a předsedové demokratických stran všech 50 států ji podpořili během několika hodin po včerejším Bidenově oznámení,“ uvedl pro EuroZprávy.cz. „Vypadá to, že ohledně Harrisové bude jen velmi málo sporů a že na sjezdu příští měsíc bude snadno nominována,“ poznamenal.

Podle Greena se může Harrisová velice spolehlivě postavit republikánskému kandidátovi Donaldu Trumpovi. „I když není tak silnou kandidátkou jako Bill Clinton nebo Barak Obama, je chytrá a zkušená,“ podotkl.

Masket předpokládá těsné volby. „Harrisová má v průzkumech o něco lepší výsledky než Biden proti Trumpovi, ačkoli dnes, kdy je pravděpodobnou kandidátkou, je to zcela jiná otázka. Stále na ni bude doléhat břemeno toho, že je v úřadující straně v době, kdy je mnoho Američanů nespokojeno s tím, jak se věci vyvíjejí. Ale budou to těsné volby,“ popsal.

Harrisová tak bude důležitá hlavně pro Demokratickou stranu. „V některých ohledech má dobrou pozici pro konsolidaci demokratické základny a zároveň může oslovit voliče z předměstí či nezávislé voliče, kteří se ukázali jako rozhodující pro Trumpovu porážku v roce 2020,“ dodal Green. „Jednou z otevřených otázek je, zda dokáže povzbudit mladé voliče, kteří jsou pro úspěch demokratů klíčoví,“ podotkl.

Bidenovo rozhodnutí odstoupit vnímá Green jako správné. „Jeho vystoupení v debatách bylo příšerné, a i voliči s omezenými znalostmi politiky mohli vidět, do jaké míry věk snížil jeho schopnost fungovat na vysoké úrovni po další čtyři roky,“ zdůraznil.

Totéž si myslí Masket. „Vypadalo to, že je pro něj stále větší výzvou vyhrát znovuzvolení, a Harrisová má možná lepší pozici. A hlavní obavy, že to vyvolá masivní válku uvnitř strany, se zatím nepotvrdily,“ doplnil.

Harrisová je favoritkou Bidena i veřejného mínění – jako u jednoho z mála demokratů se u ní předpokládá, že zvládne porazit republikánského exprezidenta Donalda Trumpa. Podle amerického listu New York Times prakticky okamžitě „převzala kontrolu nad obrovskou politickou operací pana Bidena a kontaktovala demokratické vůdce v Kongresu a ve státních sněmovnách, aby je požádala o podporu“.

Pokud Harrisová v rámci Demokratické strany zvítězí a stane se kandidátkou na první americkou prezidentku v historii, bude čelit republikánskému rivalovi Donaldu Trumpovi. Současný prezident Biden byl terčem dlouhodobé kritiky za to, že kandiduje ve značně pokročilém věku. Harrisová je oproti němu o více než dvacet let mladší, s Trumpem ji pak dělí zhruba 19 let.