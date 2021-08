Na Západě sílí hlasy volající po diplomatickém bojkotu ZOH v Pekingu

Kritici poukazují na porušování lidských práv v Ujgurském autonomním regionu Sin-ťiang, v Tibetu, poloautonomním Hongkongu i na dalších místech v Číně. Peking zmíněná obvinění a výzvy k bojkotu, k nimž se v červnu připojil i český Senát, opakovaně odmítl a zdůraznil, že by sport neměl být politizován.

Zimní olympiáda je v Číně na programu od 4. do 20 února. Kromě Pekingu se mají sportovní klání odehrávat i v sousední provincii Che-pej. Počátkem letošního roku vyzvala skupina 180 lidskoprávních organizací vlády jednotlivých zemí světa k úplnému bojkotu zimních olympijských her v Pekingu kvůli údajnému poškozování etnických menšin v Číně. Stalo se tak poté, co ochránci lidských práv neuspěli u Mezinárodního olympijského výboru (MOV) s požadavkem, aby Číně pořadatelství olympiády odebral. MOV tehdy argumentoval, že je sportovní organizací, která se nechce zaplétat do politiky.

Čína čelí obviněním, že v Ujgurské autonomní oblasti zřídila ve jménu boje proti islamismu množství internačních táborů, v nichž drží více než milion menšinových Ujgurů. Čínské úřady tábory označují za střediska odborného vzdělávání, kde Ujguři podstupují politickou převýchovu. Podle bojovníků za lidská práva v táborech probíhají nucené práce a násilná politická agitace. Ujgurské ženy jsou sterilizovány a Ujguři jsou nuceni vzdát se své muslimské víry, jazyka a kultury, uvádějí aktivisté.

Diplomatický bojkot pekingské olympiády v červnu schválil americký Senát a minulý týden k němu vyzvala skupina demokratických a republikánských členů Sněmovny reprezentantů. "Pokud tato i předchozí vláda označily postup Číny (proti Ujgurům) za genocidu, neumím si představit, že bychom (na olympiádu) vyslali nějakou delegaci," prohlásil republikánský kongresman Michael Waltz. Připomněl přitom, že diplomatický bojkot již v květnu podpořila předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová.

Američtí zákonodárci rovněž minulý týden apelovali na velké americké firmy, jako je Coca-Cola, Visa, Airbnb, Intel či Procter & Gamble, aby zrušily sponzorství zimní olympiády 2022, pokud se bude konat v Pekingu. V opačném případě budou firmy napomáhat skrývání politiky čínské vlády, včetně genocidy vůči Ujgurům, podotkli členové kongresového výboru pro Čínu. “Nepolitické olympijské hry neexistují. Diktatury jako Čína hostí olympiádu, aby se prezentovaly jako normální země, přestože pokračují v páchání zločinů proti svým občanům," uvedl demokratický kongresman Tom Malinowski.

"Obvinění, že je v Sin-ťiangu páchána genocida, jsou lež, kterou vykonstruovaly protičínské síly," uvedl minulou středu v reakci mluvčí čínského ministerstva zahraničí Čao Li-ťien. "Výroky amerických zákonodárců jsou arogantní, ignorantské a lživé. Je to typická americká fraška, která si nezíská podporu," dodal.

Nezávaznou rezoluci vyzývající k politickému bojkotu olympiády schválil poměrem 578 hlasů ku 29 začátkem července také Evropský parlament. Rezoluce apeluje, aby představitelé EU a členské státy odmítli veškeré pozvánky na pekingskou olympiádu, pokud čínská vláda ověřitelně neprokáže zlepšení lidskoprávní situace v Hongkongu, Sin-ťiangu, Tibetu, Vnitřním Mongolsku a jinde v Číně. Dokument upozorňoval mimo jiné na přijetí kontroverzního bezpečnostního zákona v Hongkongu a sílící potlačování svobody médií či změny ve volebním procesu a soudnictví na tomto čínském území.

Ostrou reakci Číny vzbudila počátkem července i výzva k bojkotu olympiády ze strany britských poslanců. "Čína rezolutně protestuje proti politizaci sportu a vměšování do jejích vnitřních záležitostí pod záminkou boje za lidská práva," uvedl tehdy mluvčí čínské diplomacie Wang Wen-pin.

Již v červnu vyzval český Senát k neúčasti na zimní olympiádě v Číně české politické představitele. Ti by tak podle horní komory měli dát najevo svůj nesouhlas s postupem čínského režimu vůči Tibeťanům a Ujgurům, ale také vůči Tchaj-wanu a Hongkongu. Senátoři v usnesení poukázali na zkušenosti z letní olympiády v Pekingu v roce 2008, kdy čínský režim podle nich nedostál svému závazku uspořádat hry jako svobodné a otevřené.