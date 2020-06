V USA strhli další sochu Kolumba, dle radních vyvolávala napětí

Kontroverze kolem soch Kolumba pramení z vlny manifestací proti rasové nespravedlnosti, která se vzedmula po zabití neozbrojeného černocha George Floyda při zatýkání v Minneapolisu. Nejsilnější americké protesty za poslední desítky let také oživily debaty o památnících připomínajících Konfederované státy americké, které v 19. století usilovaly o zachování otroctví. Několik takovýchto pomníků bylo od začátku protestů na jihozápadě USA odstraněno a demonstranti následně poničili či strhli sochy Kolumba na Floridě, ve Virginii či v Minnesotě.

Z parku Farnham Park v Camdenu socha věhlasného mořeplavce podle záběrů lokálních televizních stanic zmizela ve čtvrtek večer. Město ji v prohlášení označilo za "kontroverzní symbol", který "dlouho působil bolest členům místní komunity". Camden zároveň podle radnice potřebuje "plán pro přezkoumání těchto přežitých symbolů rasové rozdělenosti a nespravedlnosti".

zdroj: YouTube

Proti oslavování Kolumba dlouhodobě vystupují američtí indiáni, podle nichž je kolonizátor zodpovědný za vyvražďování a vykořisťování původních národů Severní Ameriky. K těmto hlasům se nyní připojují účastníci demonstrací spojených s Floydovou smrtí. Agentura AP poznamenává, že většina z asi 75.000 obyvatel Camdenu je nebělošská.

Proti odstraňování Kolumbových památníků se naopak ve čtvrtek vyjádřil guvernér státu New York Andrew Cuomo. "Chápu emoce kolem Kryštofa Kolumba a některých jeho činů, které by nikdo nemohl podporovat," řekl při tiskové konferenci.

Sochy mořeplavce by se ale podle něj v New Yorku rozhodně neměly strhávat. "Socha začala postupem času ztělesňovat a znázorňovat uznání pro přínos Italoameričanů v New Yorku," řekl Cuomo, který má sám italské kořeny.