Indonésie kvůli koronaviru uzavírá hranice s Čínou

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Indonésie dočasně pozastaví veškerá letecká spojení s Čínou a zamezí ve vstupu do země všem lidem, kteří tam v poslední době pobývali. Podle agentury Reuters to dnes prohlásil indonéský ministr zahraničí Retno Marsudi. Kvůli epidemii nového typu koronaviru, jež si zatím vyžádala nejméně 305 obětí na životech, omezila v posledních dnech cestování do Číny řada zemí a desítky aerolinek s ní přerušily či omezily spojení.