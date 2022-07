Si Ťin-pching adresoval Bidenovi varování ohledně Tchaj-wanu

— Autor: ČTK

Čínský prezident Si Ťin-pching řekl, že Spojené státy by si neměly "zahrávat s ohněm", pokud jde o přístup ke Tchaj-wanu. Upozornil na to amerického prezidenta Joea Bidena během jejich dnešního telefonátu. Podle agentur Reuters a AFP to uvádí čínská státní média.