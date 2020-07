Stát, který zvládl koronavirus, ale nemluví se o něm. Lékař neštří chválou

Přemožitelka koronaviru

Kérala, kde žije okolo 35 milionů lidí, zaznamenala první případ nákazy již 30. ledna, přičemž k minulému pátku zachytila 3.726 případů a eviduje 22 obětí - jeden mrtvý tedy připadá na 1,5 milionu obyvatel, odkazuje Mathew na statistiku indické vlády. Sám má indické rodiče a letos se v Kérale chystá strávit letní dovolenou.

V Kérale vládnou komunisté a stát silně investuje do veřejného zdravotnictví a vzdělávacího systému, poukazuje lékař. Upozorňuje, že Kérala vykazovala v roce 2016 nejvyšší gramotnost ze všech indických států (přes 92 %), stejně jako nejdelší průměrnou délku dožití - okolo 75 let.

"Všechny tyto faktory přispívají k formování obyvatel, kteří chápou smrtící povahu tohoto viru - a kteří velmi důvěřují svým politikům," píše Mathew. Nastiňuje, že boj s koronavirem řídí kéralská ministryně zdravotnictví K. K. Shailaja, které se přezdívá "učitelka" či "přemožitelka koronaviru", protože se připojila k ženským političkám po celém světě, které si vysloužily uznání za ochotu naslouchat a podniknout včasné a agresivní kroky.

Shailaja je chválena za svůj efektivní postup během krize, ale proslavila se již před pandemií koronaviru, v roce 2018, kdy se v Kérale objevil smrtící virus nipah, uvádí lékař. Vysvětluje, že mezi jeho příznaky patří bolesti hlavy, zmatenost a malátnost, přičemž může rychle napadnout nervový systém a skončit smrtí.

I tehdy Shailaja podnikla agresivní kroky, zůstala v oblasti, kde virus zabíjel lidi, zmobilizovala zdravotní tým a nechala vystopovat a izolovat ty, kteří s virem přišli do kontaktu, upozorňuje Mathew. Dodává, že 17 lidí sice zemřelo, ale virus se podařilo zastavit a zabránit jeho šíření po Kérale.

Tato zkušenost připravila Shailaju na vůdčí roli během stávající pandemie, domnívá se autor komentáře. Poukazuje, že jen tři dny poté, co se dozvěděla o výskytu nového viru v Číně, tedy dlouho před prvním potvrzeným případem v Kérale, politička zahájila přípravy, vytvořila koordinační štáb a to samé nařídila čtrnácti zdravotním okreskům v tomto státě.

"Zkušenost ministryně zdravotnictví s virem nipah jí zjevně dodala sebevědomí při agresivním postupu vůči pandemii," pokračuje lékař. Konstatuje, že poté, co se na konci ledna v Kérale objevil první případ nákazy, Shailaja se řídila postupy Světové zdravotnické organizace pro testování, izolaci a podporu obyvatel.

Příklad pro celý svět

Kéralské úřady začaly měřit teplotu lidem přilétajícím z Číny, přičemž ti s horečkou byli izolováni v nemocnici a jejich spolucestující, kteří mohli být nákaze vystaveni, posláni do domácí karantény, aby se virus dále nešířil, popisuje Mathew. Dodává, že v každém okresku byly určeny dvě nemocnice pro léčbu pacientů s covid-19, které měly samostatné vchody a východy.

Pokud jde o efektivitu zdravotnické strategie trasování kontaktů nakažených, je Kérala unikátní, tvrdí lékař. Podotýká, že v jednu chvíli se v karanténě v tomto státu nacházelo přes 150 tisíc lidí. Krom masivního testování, trasování a rozsáhlé karantény Kérala spustila i záchranné programy pro nejohroženější obyvatele, poskytla útočiště a jídlo tisícům lidí, včetně desítek tisíc přistěhovaleckých pracovníků, o které bylo během karantény postaráno, vyzdvihuje Mathew.

Spolu s tím, jak Kérala uvolňuje karanténu a lidé se vrací z jiných zemí a indických států, počet případů narůstá, konstatuje lékař. Soudí, že se tedy teprve ukáže, zda kéralský přístup dokáže nakonec dokáže koronavirus zastavit, ale Shailaja tvrdí, že má plán pro druhou vlnu nákazy, která přijde po uvolnění cestovních omezení.

Kéralské úřady se zatím drží dosavadní strategie - testují a trasují lidi v uzlech, jako jsou letiště či nádraží, a na dodatečných kontrolních silničních stanovištích - a alespoň prozatím stát vykazuje velmi málo úmrtí na covid-19, uvádí Mathew. Domnívá se, že tato strategie by měla sloužit jako model nejen pro zbytek Indie, ale celý svět.

"Indie by utrpěla ránu, pokud by se tento virus vymkl z rukou," obává se lékař. Poukazuje, že v zemi žije přes miliardu lidí v hustě osídlených komunitách, tamní zdravotní systém není připraven na velký nárůst nemocných, a proto by se měla poučit z kéralského postupu a podniknout agresivní kroky proti světem se šířícímu neviditelnému nepříteli.