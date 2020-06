Záhada červeného jezera. Proč zničehonic změnilo barvu?

Zatímco se jezero zdá být po většinu roku zelené kvůli přítomnosti sinic a bakterií, již v minulosti se několikrát zbarvilo do červena. Místní biolog Gajan Karat ale pro CNN uvedl, že zbarvení nikdy nebylo tak výrazné jako v několika posledních dnech.

Lonar Lake není tak úplně jezero. Je to kráter, který byl vytvořen po dopadu meteoritu. Je to jeden ze čtyř známých kráterů vzniklých vysokou rychlostí nárazu do čedičové horniny. Další tři se nacházejí v Brazílii. Okraj kráteru má průměr zhruba 1,8 km a solné jezero se nachází 137 metrů pod okrajem. Jedná se o národní geologickou památku Indie.

Karat vysvětlil, že jezero bylo letos obzvlášť červené, protože hladina vody v jezeře klesla, tím se jezero stalo slanější. Vzápětí dodal, že vědci v současné době zkoumají, jestli změnu barvy jezera nemají na svědomí právě červené řasy v kombinaci se slanou vodou. Tato hypotéza není žádnou novinkou, vědci stále nevědí, proč je například jezero Hillier v Austrálii růžové, ale domnívají se, že za to může slaná voda nebo červené řasy.

Místní biolog odeslal vzorky do několika laboratoří a uvádí, že „jakmile to prostudují, konečně se definitivně dozvíme, proč voda zčervenala“.