Bayrouova vláda padne. Dokáže to francouzský premiér přežít?

Libor Novák

4. září 2025 13:11

François Bayrou
François Bayrou Foto: Facebook François Bayrou

I když to tak na první pohled nevypadá, francouzský premiér François Bayrou má podle webu Politico ještě šanci uskutečnit svůj prezidentský sen. V pondělí má sice Bayrouova vláda s největší pravděpodobností padnout, ale tento 74letý politik je známý tím, že dokáže přežít. Sám sebe vnímá jako politika středu, který dokáže sjednotit zemi a zastavit krajně pravicové Národní sdružení, v jehož čele stojí Marine Le Pen nebo Jordan Bardella.

Bayrou se neobává špatných výsledků v průzkumech veřejného mínění. Věří, že veřejnost si ho uvědomí jako klíčovou postavu, až se na začátku roku 2026 naplno projeví dopady vysokého zadlužení. Podle jeho názoru si rodiny, které budou muset šetřit, uvědomí, že Bayrou je ten, kdo je před touto situací léta varoval. Bayrou se tak stylizuje do role proroka, který se nebojí nepopulárních kroků.

Navzdory svému charisma a politické zdatnosti má Bayrou za sebou i nepříjemné události. Letos například vyplul na povrch skandál ohledně zneužívání dětí v katolické škole poblíž města Pau, ve kterém se bohužel odhalilo, že mezi obětmi je i jeho dcera.

Tento politik, který se hrdě hlásí ke svému venkovskému původu z Pyrenejí, působil mimo jiné jako starosta města Pau a napsal také knihu o králi Jindřichu IV., který pocházel ze stejného města. Stejně jako král, který konvertoval, aby uchránil Francii, i Bayrou ukázal svou pragmatičnost. Například podpořil Emmanuela Macrona, který tehdy teprve vstupoval do politiky, a dokonce se chlubí, že by Macron bez jeho podpory nevyhrál prezidentské volby v roce 2017.

François Bayrou kandidoval na prezidenta už třikrát (v letech 2002, 2007 a 2012) a pokaždé neúspěšně. Jeho současná strategie je opustit úřad premiéra tak, aby to vypadalo, že se v něm vzdal v boji za své principy. Bayrou se tak chce stát "panem Anti-Dluh" a v případě ekonomické pohromy se pokusit o "vzkříšení". Někteří Macronovi spojenci nicméně spekulují, že Bayrou politicky zveličuje hrozbu vysokého rozpočtového deficitu. 

před 6 minutami

V Berlíně najelo auto do skupiny malých dětí

Související

Francouzský herec Gérard Depardieu

Depardieu se nevyhne dalšímu soudu. Herečka po sedmi letech dosáhla svého

Slavný francouzský herec Gérard Depardieu půjde k soudu kvůli obviněním ze znásilnění a sexuálního útoku. Informovala o tom stanice BBC. Depardieu se měl činů dopustit v roce 2018. Herce z nich nařkla kolegyně Charlotte Arnouldová, která uvedla, že se jí ulevilo, když zjistila, že se případ dostane k soudu. 
François Bayrou

Národní sdružení Bayroua nepodpoří. Francie se chystá na pád vlády

Předseda francouzské krajně pravicové strany Národní sdružení, Jordan Bardella, oznámil, že jeho strana nepodpoří menšinovou vládu premiéra Françoise Bayroua, což s největší pravděpodobností povede k jejímu pádu. Ačkoliv se premiér pokusil o poslední záchranná jednání, zázrak se podle Bardelly nekoná. Vláda se má podle očekávání zhroutit příští týden.

Více souvisejících

Francie François Bayrou

Aktuálně se děje

před 6 minutami

před 55 minutami

Vladimír Putin, Si Ťin-pching a Kim Čong-un

Znepokojivé spojenectví. Si Ťin-pching se po letech sešel s Kim Čong-unem

Den po masivní vojenské přehlídce v Pekingu se čínský vůdce Si Ťin-pching a severokorejský vůdce Kim Čong-un sešli na formálním jednání, které bylo jejich prvním za posledních šest let. Spolu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem se trojice, která se nikdy předtím neobjevila na veřejnosti společně, stala tváří nového bloku neliberálních vůdců. Cílem je podle CNN vzdorovat západním pravidlům a naklonit globální rovnováhu moci ve svůj prospěch.

před 1 hodinou

François Bayrou

Bayrouova vláda padne. Dokáže to francouzský premiér přežít?

I když to tak na první pohled nevypadá, francouzský premiér François Bayrou má podle webu Politico ještě šanci uskutečnit svůj prezidentský sen. V pondělí má sice Bayrouova vláda s největší pravděpodobností padnout, ale tento 74letý politik je známý tím, že dokáže přežít. Sám sebe vnímá jako politika středu, který dokáže sjednotit zemi a zastavit krajně pravicové Národní sdružení, v jehož čele stojí Marine Le Pen nebo Jordan Bardella.

před 2 hodinami

Marine Le Pen na pražské konferenci protiimigračních stran (16. 12. 2017)

Le Pen se chystá kandidovat ve francouzských volbách. I přesto, že nesmí

Francouzská krajně pravicová politička Marine Le Pen se chystá kandidovat v předčasných volbách, pokud by je vyhlásil prezident Emmanuel Macron. Le Pen, která byla letos v březnu shledána vinnou ze zpronevěry, má v současné době zákaz ucházet se o volené funkce. Proti rozsudku se ale odvolala a doufá, že soud její zákaz zruší, a ona tak bude moci kandidovat v prezidentských volbách v roce 2027.

před 3 hodinami

Očkování, ilustrační foto

Florida se jako první chystá zrušit povinné očkování dětí. Lékaře jímá hrůza

Florida je připravena stát se prvním americkým státem, který zruší povinné očkování dětí. Joseph Ladapo, zdejší hlavní chirurg, oznámil, že dosavadní pravidla jsou „nemorální“ a narušují rodičovská práva. Podle něj mají lidé právo na informovaná rozhodnutí ohledně toho, co si dají do těla, a je třeba jim tuto možnost vrátit.

před 3 hodinami

před 4 hodinami

před 5 hodinami

před 6 hodinami

Prezident Trump přijal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského

Trump dnes bude mluvit se Zelenským o konci ruské invaze

Prezident Spojených států Donald Trump oznámil, že se v blízké době chystá promluvit s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Trumpova slova zazněla během setkání s polským prezidentem Karolem Nawrockim v Oválné pracovně. Hovor s ukrajinskou hlavou státu byl stanoven na čtvrtek a má se týkat ukončení ruské invaze.

před 7 hodinami

včera

včera

Francouzský herec Gérard Depardieu

Depardieu se nevyhne dalšímu soudu. Herečka po sedmi letech dosáhla svého

Slavný francouzský herec Gérard Depardieu půjde k soudu kvůli obviněním ze znásilnění a sexuálního útoku. Informovala o tom stanice BBC. Depardieu se měl činů dopustit v roce 2018. Herce z nich nařkla kolegyně Charlotte Arnouldová, která uvedla, že se jí ulevilo, když zjistila, že se případ dostane k soudu. 

včera

AC Sparta Praha, stadion na Letné

Plzeň čeká v Evropské lize AS Řím či Porto, Sparta s Olomoucí natrefí na dva polské soupeře

Po fotbalistech Slavie v luxusní Lize mistrů se své soupeře ve dvou dalších evropských soutěžích dozvěděli i zbývající čeští pohároví účastníci – Plzeň, Sparta a Olomouc. Prvně jmenovaný klub bude účastníkem Evropské ligy, kde se utká díky pátečnímu losu ve švýcarském Nyonu s takovými velkokluby jako FC Porto, Fenerbahce Istanbul či AS Řím. Sparta a Olomouc si změří své síly s evropskými soupeři v Konferenční lize. Oba týmy vyfasovaly hned dva polské soupeře – shodně Raków Čenstochová a v případě Sparty ještě Legii Varšava a v případě Olomouce Lech Poznaň. Pražané ještě mají za soupeře Ostrovany (Shamrock Rovers a Aberdeen), Olomouc čeká výlet na stadion Fiorentiny.

včera

včera

včera

včera

včera

Ruská armáda

Rusko buduje uprostřed arktické pustiny vojenskou základnu. Američanům přímo pod nosem

Uprostřed arktické pustiny, na Wangelově ostrově, který je považován za jeden z nejzachovalejších přírodních klenotů, Rusko potichu buduje novou vojenskou základnu. Tato základna, nazvaná Ushakovskoye, není jen ekologickou hrozbou pro chráněnou oblast, ale nachází se také na území, na které si Spojené státy dělají historický nárok. Tento strategický krok v Arktidě jen asi 300 mil od Aljašky má podle expertů vážné geopolitické důsledky.

včera

Čínský prezident Si Ťin-pching

Politico: Putin a Si Ťin-pching spolu mluvili o nesmrtelnosti. Chtějí si nechat výrazně prodloužit život

Prezidenti Vladimir Putin a Si Ťin-pching byli podle webu Politico zachyceni, jak během vojenské přehlídky v Pekingu soukromě diskutují o možnosti prodloužení lidského života až na 150 let díky moderním transplantacím orgánů a pokročilým lékařským zákrokům. Jejich rozhovor zachytila průmyslová kamera a naznačuje, že tito světoví lídři uvažují o nesmrtelnosti. 

včera

Kdo nahradí Kim Čong-una? Návštěva jeho dcery v Číně podnítila spekulace o nástupnictví

Objev dcery severokorejského vůdce Kim Čong-una v Číně před vojenskou přehlídkou v Pekingu podpořil spekulace, že je připravována na roli první ženské vůdkyně Severní Koreje. 

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy