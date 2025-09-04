Bayrouova vláda padne. Dokáže to francouzský premiér přežít?

I když to tak na první pohled nevypadá, francouzský premiér François Bayrou má podle webu Politico ještě šanci uskutečnit svůj prezidentský sen. V pondělí má sice Bayrouova vláda s největší pravděpodobností padnout, ale tento 74letý politik je známý tím, že dokáže přežít. Sám sebe vnímá jako politika středu, který dokáže sjednotit zemi a zastavit krajně pravicové Národní sdružení, v jehož čele stojí Marine Le Pen nebo Jordan Bardella.
Bayrou se neobává špatných výsledků v průzkumech veřejného mínění. Věří, že veřejnost si ho uvědomí jako klíčovou postavu, až se na začátku roku 2026 naplno projeví dopady vysokého zadlužení. Podle jeho názoru si rodiny, které budou muset šetřit, uvědomí, že Bayrou je ten, kdo je před touto situací léta varoval. Bayrou se tak stylizuje do role proroka, který se nebojí nepopulárních kroků.
Navzdory svému charisma a politické zdatnosti má Bayrou za sebou i nepříjemné události. Letos například vyplul na povrch skandál ohledně zneužívání dětí v katolické škole poblíž města Pau, ve kterém se bohužel odhalilo, že mezi obětmi je i jeho dcera.
Tento politik, který se hrdě hlásí ke svému venkovskému původu z Pyrenejí, působil mimo jiné jako starosta města Pau a napsal také knihu o králi Jindřichu IV., který pocházel ze stejného města. Stejně jako král, který konvertoval, aby uchránil Francii, i Bayrou ukázal svou pragmatičnost. Například podpořil Emmanuela Macrona, který tehdy teprve vstupoval do politiky, a dokonce se chlubí, že by Macron bez jeho podpory nevyhrál prezidentské volby v roce 2017.
François Bayrou kandidoval na prezidenta už třikrát (v letech 2002, 2007 a 2012) a pokaždé neúspěšně. Jeho současná strategie je opustit úřad premiéra tak, aby to vypadalo, že se v něm vzdal v boji za své principy. Bayrou se tak chce stát "panem Anti-Dluh" a v případě ekonomické pohromy se pokusit o "vzkříšení". Někteří Macronovi spojenci nicméně spekulují, že Bayrou politicky zveličuje hrozbu vysokého rozpočtového deficitu.
