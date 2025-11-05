Bez služeb i bez výplaty. Shutdown v USA trvá už 36 dní, stal se nejdelším v americké historii

Libor Novák

5. listopadu 2025 14:41

Kongres Spojených států amerických (United States Congress)
Kongres Spojených států amerických (United States Congress) Foto: president.gov.ua

Americký vládní shutdown dosáhl ve středu 36. dne, čímž překonal dosavadní rekord a stal se nejdelším v historii Spojených států. Miliony Američanů zůstávají bez životně důležitých služeb a bez výplaty, zatímco jednání mezi prezidentem Donaldem Trumpem a lídry Kongresu jsou zcela zmrazená kvůli sporu o financování zdravotnictví.

Shutdown narušil životy milionů lidí, omezil federální programy, způsobil zpoždění v letecké dopravě a nechal statisíce federálních zaměstnanců bez mzdy. Jádrem sporu je prezidentovo odmítnutí jednat s Demokraty o záchraně dotací na zdravotní pojištění, dokud nesouhlasí se znovuzahájením provozu vlády.

Republikánský prezident trvá na tom, že rozhovory o dotacích na zdravotní péči – které mají vypršet koncem roku a jejichž absence povede ke skokovému zdražení pojištění pro miliony Američanů – začnou, až když Demokraté odsouhlasí financování vlády.

Demokraté, kteří jsou skeptičtí, že by Trump své slovo dodržel (zejména po omezení potravinové pomoci SNAP navzdory soudním příkazům), požadují jednání. Senátorka Amy Klobuchar vyzvala: „Zastavte ten nepořádek, pojďte k jednacímu stolu, vyjednávejte.“

Současný přístup se liší od Trumpova prvního shutdownu (35 dní v roce 2019) kvůli zdi na hranici s Mexikem, kdy prezident veřejně jednal s lídry Kongresu, ale nakonec ustoupil. Tentokrát Trump odmítá přímá jednání s Demokraty.

Patovou situaci neukončily ani nedávné volby, které signalizovaly nespokojenost voličů s Trumpovým druhým funkčním obdobím, když Demokraté získali klíčová křesla guvernéra ve Virginii a New Jersey a starosty New Yorku. 

Zatímco Trump zůstává stranou, jednání se zintenzivnila mezi skupinou centristických senátorů, kteří se snaží mimo hlavní pozornost vyjednat řešení. Republikánský lídr Senátu John Thune označil tento shutdown za „nejzávažnější v historii“ a naléhal na Demokraty, aby souhlasili s hlasováním o zdravotní péči a pokračovali v jednání po opětovném otevření vlády.

Skupina senátorů z obou stran, včetně Susan Collins, Mikea Roundse a Demokratů Jeanne Shaheen, Maggie Hassan a Chrise Coonse, pracuje v zákulisí. Jejich cílem je zajistit budoucí hlasování o menším balíčku zákonů s širokou bipartizánskou podporou (např. financování zemědělských programů a vojenských stavebních projektů), a vrátit tak Kongres k normálnímu procesu financování.

Klíčovou překážkou zůstává financování dotací Affordable Care Act (Obamacare), které koncem roku vyprší. Miliony Američanů čelí skokovému nárůstu pojistného. Republikáni se zdráhají program financovat bez reforem, což vyjednávání s Demokraty značně komplikuje.

Bílý dům trvá na tom, že Demokraté musí nejprve odhlasovat financování vlády, než začnou rozhovory o zdravotní péči. Prezident navíc tlačí na Republikánské senátory, aby zrušili filibuster – pravidlo Senátu vyžadující 60 hlasů pro schválení většiny legislativy – jako cestu k ukončení shutdownu.

Republikánští senátoři, včetně Johna Thunea, Trumpův požadavek na zrušení filibusteru odmítají, i přes jeho frustraci, protože toto pravidlo zajišťuje menšinové straně možnost kontroly nad administrativou. V současném Senátu s těsnou republikánskou většinou tak Demokraté zablokovali vládní zákon schválený Sněmovnou reprezentantů.

před 5 hodinami

Pozadí nečekaného zvratu: Jak dokázal Zohran Mamdani porazit Trumpova kandidáta?

Související

Prezident Trump promluvil na společném zasedání Kongresu

Trumpova frustrace stoupá. Už toho má dost, zní z Bílého domu

Na začátku vládního shutdownu v říjnu byli představitelé Bílého domu přesvědčeni, že administrativa prezidenta Donalda Trumpa je v mnohem lepší pozici, aby v boji o financování porazila opozici. Vtipkovali o tom, jak dlouho přerušení potrvá, přičemž nikdo netipoval déle než deset dní. Tato sázka podtrhuje, jak moc administrativa podcenila vůli demokratů nechat vládu uzavřenou, a to i navzdory hrozbám, které dopadaly na federální zaměstnance a sociální programy.
Kongres USA

Proč došlo k shutdownu americké vlády? Za vším stojí Obamův "pozoruhodně nezdolatelný" zákon

Zákon, který mění národ, poznáme podle toho, že zůstává ústředním bodem amerického života a politických střetů ve Washingtonu i dlouho poté, co prezident, který je za něj odpovědný, opustil úřad. Podobně jako New Deal Franklina Roosevelta, který i po 90 letech podporuje miliony občanů, nebo zákon o hlasovacích právech Lyndona Johnsona, který je stále předmětem politických sporů, se podle CNN i Obamacare ukazuje jako pozoruhodně nezdolatelný.

Více souvisejících

Kongres USA USA (Spojené státy americké)

Aktuálně se děje

před 25 minutami

Aktualizováno před 52 minutami

před 1 hodinou

Viktor Orbán

Otřes v Maďarsku: Spojenci Orbána kupují nejčtenější noviny, novináři nemají kam odejít

Mediální scéna v Maďarsku zažívá otřes poté, co mediální skupina Indamedia, považovaná za blízkou nacionalistické straně Fidesz premiéra Viktora Orbána, koupila nejčtenější maďarský deník Blikk od jeho dosavadního švýcarského vlastníka Ringier. Nákup bulvárního titulu, jehož web čte měsíčně zhruba tři miliony čtenářů, je široce vnímán jako další snaha o posílení vládního vlivu na média.

před 1 hodinou

Andrej Babiš a Petr Pavel

Pavel si pozval Babiše na Hrad

Prezident republiky pozval předsedu hnutí ANO, Andreje Babiše, na setkání, které se uskuteční ve středu 12. listopadu 2025 ve 13:00 hodin na Pražském hradě.

před 2 hodinami

před 3 hodinami

Plakát k filmu Deník Shopaholičky.

Režisérka Eva Toulová představuje první záběry z Deníku shopaholičky

„Štěstí si za peníze nekoupíš, ale nové boty ano!“ hlásá Barbora Seidlová coby hlavní hrdinka v nové romantické komedie režisérky Evy Toulové s názvem Deník shopaholičky. Hvězdně obsazený snímek ze světa nakupování, slev a výprodejů vstoupí do kin 11. prosince 2025. Na první záběry z něj se ale můžete podívat už nyní:

před 5 hodinami

Zohran Mamdani

Pozadí nečekaného zvratu: Jak dokázal Zohran Mamdani porazit Trumpova kandidáta?

O triumfu Zohrana Mamdaniho, nově zvoleného starosty New Yorku, který slavil v přeplněném sále Brooklyn Paramount Theater, se hovoří jako o důsledku promyšlené strategie progresivního křídla demokratů. Krátce po skandálu, který se dotkl hlavního sponzora tehdejšího starosty Erica Adamse, se v listopadu 2023 sešla v Long Island City tajná skupina politiků a aktivistů. Setkání, které zorganizovala platforma Working Families Party (WFP), bylo motivováno snahou najít způsob, jak porazit nenáviděného starostu.

před 5 hodinami

Zohran Mamdani

Nejmladší starosta za sto let. New York povede muslim Zohran Mamdani, Trumpova noční můra

Město New York má nového starostu, stal se jím Zohran Mamdani, jehož vítězství představuje součást širokého triumfu Demokratické strany v prvních velkých volbách po začátku druhého funkčního období Donalda Trumpa. Čtyřiatřicetiletý Mamdani se zapsal do historie hned dvakrát: je prvním muslimským starostou a zároveň nejmladším vůdcem největšího amerického města za posledních více než sto let.

před 6 hodinami

Zřícení letadla v Louisville

Na letišti v Louisville se krátce po startu zřítilo letadlo

Na letišti v Louisville v Kentucky došlo k tragické havárii nákladního letadla UPS, při které zahynulo nejméně sedm lidí. Guvernér státu Kentucky uvedl, že k nehodě došlo v úterý večer, když nákladní letadlo startovalo z mezinárodního letiště Louisville Muhammad Ali. Nejméně dalších jedenáct osob utrpělo při explozi, k níž došlo kolem 17:15 místního času, zranění. Nad místem neštěstí se valil hustý dým.

před 8 hodinami

včera

včera

Polsko, ilustrační foto

Chýlí se polský zázrak ke konci? Trumpova politika nutí Varšavu přehodnocovat budoucnost

Po více než třiceti letech nepřetržitého růstu se Polsko ocitá na zásadní křižovatce. Země, která se po roce 1989 potýkala s hyperinflací a úpadkem průmyslu, dnes patří do elitního klubu ekonomik s hrubým domácím produktem přesahujícím bilion dolarů. Tento „polský zázrak“ je ovšem výsledkem globálního ekonomického systému, jehož stabilita se v posledních letech dramaticky zpochybňuje.

včera

včera

včera

Filip Turek

Turek novým šéfem diplomacie nebude, myslí si Rychetský

Příští česká vláda začne už tento týden činit první personální kroky, protože se poprvé sešla nová Poslanecká sněmovna. Očekává se, že jejím předsedou se stane Tomio Okamura (SPD). Bývalý předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský ale vyjádřil názor, že novým ministrem zahraničí nebude poslanec Filip Turek (Motoristé). 

včera

včera

Donald Trump

Pandořina skříňka. Trump řečmi o jaderných testech vyvolal pozdvižení ve vlastní vládě

Americký prezident Donald Trump otevřel spornou debatu o obnovení jaderných testů, od nichž USA upustily před více než 30 lety. Tvrdí, že Rusko a Čína tajně testují podzemní zbraně, a proto „Spojené státy musí testovat také“. Jeho slova vyvolala odpor i uvnitř vlády. Obavy z eskalace umocňuje fakt, že Čína rychle rozšiřuje svůj arzenál a do konce desetiletí může v počtu jaderných hlavic dohnat Rusko i USA.

včera

včera

Ruská armáda, ilustrační fotografie.

Pokrovsk i Kupjansk v „šedé zóně“. Rusové stupňují úsilí, situaci na frontě ale asi nezmění

Ruský postup na východní frontě nabývá nových rozměrů. Bitvy o Pokrovsk na Donbasu a Kupjansk v Charkovské oblasti mohou rozhodnout o dalším osudu ukrajinské obrany. Získání obou měst by Moskvě přineslo pevnější kontrolu nad Donbasem, zlepšilo logistiku a umožnilo tlak na aglomeraci Slovjansk–Kramatorsk. Strategický průlom by však nenastal, cesta na Kyjev ani k hranicím NATO by zůstala pro Rusko nedosažitelná.

včera

Zemřel Dick Cheney, Bushův viceprezident a republikánský jestřáb

Americkou politickou scénu zasáhla v úterý smutná zpráva. Ve věku 84 let zemřel známý republikánský politik Dick Cheney, který byl v letech 2001 až 2009 viceprezidentem za vlády George W. Bushe. Bylo mu 84 let. Cheney podlehl komplikacím spojeným se zápalem plic a kardiovaskulárními problémy. 

Zdroj: Lucie Podzimková

Další zprávy