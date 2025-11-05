Bez služeb i bez výplaty. Shutdown v USA trvá už 36 dní, stal se nejdelším v americké historii

Americký vládní shutdown dosáhl ve středu 36. dne, čímž překonal dosavadní rekord a stal se nejdelším v historii Spojených států. Miliony Američanů zůstávají bez životně důležitých služeb a bez výplaty, zatímco jednání mezi prezidentem Donaldem Trumpem a lídry Kongresu jsou zcela zmrazená kvůli sporu o financování zdravotnictví.
Shutdown narušil životy milionů lidí, omezil federální programy, způsobil zpoždění v letecké dopravě a nechal statisíce federálních zaměstnanců bez mzdy. Jádrem sporu je prezidentovo odmítnutí jednat s Demokraty o záchraně dotací na zdravotní pojištění, dokud nesouhlasí se znovuzahájením provozu vlády.
Republikánský prezident trvá na tom, že rozhovory o dotacích na zdravotní péči – které mají vypršet koncem roku a jejichž absence povede ke skokovému zdražení pojištění pro miliony Američanů – začnou, až když Demokraté odsouhlasí financování vlády.
Demokraté, kteří jsou skeptičtí, že by Trump své slovo dodržel (zejména po omezení potravinové pomoci SNAP navzdory soudním příkazům), požadují jednání. Senátorka Amy Klobuchar vyzvala: „Zastavte ten nepořádek, pojďte k jednacímu stolu, vyjednávejte.“
Současný přístup se liší od Trumpova prvního shutdownu (35 dní v roce 2019) kvůli zdi na hranici s Mexikem, kdy prezident veřejně jednal s lídry Kongresu, ale nakonec ustoupil. Tentokrát Trump odmítá přímá jednání s Demokraty.
Patovou situaci neukončily ani nedávné volby, které signalizovaly nespokojenost voličů s Trumpovým druhým funkčním obdobím, když Demokraté získali klíčová křesla guvernéra ve Virginii a New Jersey a starosty New Yorku.
Zatímco Trump zůstává stranou, jednání se zintenzivnila mezi skupinou centristických senátorů, kteří se snaží mimo hlavní pozornost vyjednat řešení. Republikánský lídr Senátu John Thune označil tento shutdown za „nejzávažnější v historii“ a naléhal na Demokraty, aby souhlasili s hlasováním o zdravotní péči a pokračovali v jednání po opětovném otevření vlády.
Skupina senátorů z obou stran, včetně Susan Collins, Mikea Roundse a Demokratů Jeanne Shaheen, Maggie Hassan a Chrise Coonse, pracuje v zákulisí. Jejich cílem je zajistit budoucí hlasování o menším balíčku zákonů s širokou bipartizánskou podporou (např. financování zemědělských programů a vojenských stavebních projektů), a vrátit tak Kongres k normálnímu procesu financování.
Klíčovou překážkou zůstává financování dotací Affordable Care Act (Obamacare), které koncem roku vyprší. Miliony Američanů čelí skokovému nárůstu pojistného. Republikáni se zdráhají program financovat bez reforem, což vyjednávání s Demokraty značně komplikuje.
Bílý dům trvá na tom, že Demokraté musí nejprve odhlasovat financování vlády, než začnou rozhovory o zdravotní péči. Prezident navíc tlačí na Republikánské senátory, aby zrušili filibuster – pravidlo Senátu vyžadující 60 hlasů pro schválení většiny legislativy – jako cestu k ukončení shutdownu.
Republikánští senátoři, včetně Johna Thunea, Trumpův požadavek na zrušení filibusteru odmítají, i přes jeho frustraci, protože toto pravidlo zajišťuje menšinové straně možnost kontroly nad administrativou. V současném Senátu s těsnou republikánskou většinou tak Demokraté zablokovali vládní zákon schválený Sněmovnou reprezentantů.
Související
Trumpova frustrace stoupá. Už toho má dost, zní z Bílého domu
Proč došlo k shutdownu americké vlády? Za vším stojí Obamův "pozoruhodně nezdolatelný" zákon
Kongres USA , USA (Spojené státy americké)
Aktuálně se děje
před 25 minutami
Bez služeb i bez výplaty. Shutdown v USA trvá už 36 dní, stal se nejdelším v americké historii
Aktualizováno před 52 minutami
Nově volená Sněmovna si vybírá vedení. Okamura je bezpečnostní riziko, varují politici
před 1 hodinou
Otřes v Maďarsku: Spojenci Orbána kupují nejčtenější noviny, novináři nemají kam odejít
před 1 hodinou
Pavel si pozval Babiše na Hrad
před 2 hodinami
Na francouzském ostrově najelo auto do davu lidí. Řidič křičel Alláhu Akbar
před 3 hodinami
Režisérka Eva Toulová představuje první záběry z Deníku shopaholičky
před 5 hodinami
Pozadí nečekaného zvratu: Jak dokázal Zohran Mamdani porazit Trumpova kandidáta?
před 5 hodinami
Nejmladší starosta za sto let. New York povede muslim Zohran Mamdani, Trumpova noční můra
před 6 hodinami
Na letišti v Louisville se krátce po startu zřítilo letadlo
před 8 hodinami
Podzimní počasí bude panovat i po víkendu. Mají ale hrozit mrazíky
včera
V metru se omezí provoz i o víkendu. Rekonstrukce zapříčiní výluku na jedné z linek
včera
Chýlí se polský zázrak ke konci? Trumpova politika nutí Varšavu přehodnocovat budoucnost
včera
Útočník z vlaku možná pobodal i teenagera ve městě. Policie to prověřuje
včera
Policie obvinila vězně z vraždy. Kolegu v cele uškrtil
včera
Turek novým šéfem diplomacie nebude, myslí si Rychetský
včera
Výhled počasí do konce listopadu. Teploty se budou vyvíjet podle očekávání
včera
Pandořina skříňka. Trump řečmi o jaderných testech vyvolal pozdvižení ve vlastní vládě
včera
Viníci jsou tři. Policie popsala, jak došlo ke kolapsu železniční dopravy
včera
Pokrovsk i Kupjansk v „šedé zóně“. Rusové stupňují úsilí, situaci na frontě ale asi nezmění
včera
Zemřel Dick Cheney, Bushův viceprezident a republikánský jestřáb
Americkou politickou scénu zasáhla v úterý smutná zpráva. Ve věku 84 let zemřel známý republikánský politik Dick Cheney, který byl v letech 2001 až 2009 viceprezidentem za vlády George W. Bushe. Bylo mu 84 let. Cheney podlehl komplikacím spojeným se zápalem plic a kardiovaskulárními problémy.
Zdroj: Lucie Podzimková