Noční můra Republikánů: Za konec shutdownu zaplatí obrovskou cenu

Zdravotní péče se stává novou politickou noční můrou pro Republikánskou stranu. Přestože prezident Donald Trump v pondělí slíbil brzké řešení narůstající krize, konkrétně kvůli vypršení rozšířených dotací v rámci zákona Affordable Care Act (ACA), jeho nejasné plány nedokázaly zastřít politické negativum jeho „vítězství“ v rozpočtové uzávěře. Demokraté totiž v Senátu nedokázali prosadit prodloužení těchto dotací.
Trump a Republikáni se tak stali výhradními vlastníky problému zdravotnictví v době, kdy miliony občanů čelí rostoucím pojistným a vysokým spoluúčastem uprostřed širší krize životních nákladů. Stejně jako ve svém prvním funkčním období však Trump podle CNN postrádá komplexní a detailní plán, jak ulehčit občanům bez zdravotní péče, těm, kteří si nemohou dovolit své stávající plány, nebo těm, kteří se obávají ztráty zaměstnání a tím i pojištění.
Pokud se Republikánům nepodaří rychle vyřešit otázku dotací a přesvědčit voliče o seriózním řešení dostupnosti zdravotní péče, jejich naděje v doplňovacích volbách v roce 2026 by mohly utrpět značnou ránu. Trumpova vágnost v otázce zdravotnictví není nová. Jeho opakované, nesplněné sliby ohledně nahrazení Obamovy reformy (Obamacare) se v jeho prvním funkčním období staly terčem posměchu.
Během kampaně v roce 2016 Trump sliboval zrušení Obamacare a její nahrazení něčím „úžasným“, co bude levnější a mnohem lepší. V březnu 2017 tvrdil, že reforma „vypadá skvěle“ a v roce 2019 dokonce prohlašoval, že „Republikánská strana bude brzy známa jako strana zdravotní péče“. Přestože se mu v prvním období nepodařilo Obamacare zrušit (částečně kvůli tomu, že neměl alternativu), jeho rétorika zůstala stejná. I v debatě v roce 2024 byl Trump terčem kritiky za to, že má pouze „koncepty plánu“.
Boj o zdravotní péči nebyl jen sporem s Demokraty během uzávěry, ale také zdrojem vnitřního rozkolu v Republikánské straně. Odluku od Trumpa veřejně demonstrovala i jedna z jeho nejhlasitějších podporovatelek, kongresmanka Marjorie Taylor Greeneová. Ta na začátku uzávěry kritizovala vlastní stranu a lídry, že nejednají a nemají plán, jak pomoci Američanům, kterým se kvůli vypršení dotací zdvojnásobí pojistné.
Greeneová se sice distancovala od ACA, ale její ostrá kritika je varovným signálem pro předsedu Sněmovny Mikea Johnsona, zejména poté, co v Kongresu převažuje těsná republikánská většina. Greeneová zpochybnila i Trumpovu agendu, když uvedla, že by se měl méně věnovat schůzkám se zahraničními lídry a více domácí politice.
Trump reagoval na její kritiku s tím, že „ztratila směr“, na což Greeneová odpověděla, že se drží hesla „Amerika na prvním místě a jenom Amerika!“ Její komentáře naznačují, že má možná lepší přehled o ekonomické nejistotě běžných Američanů než miliardářský prezident a jeho bohatý kabinet.
Greeneová není ve své kritice osamocená. Skupina ohrožených republikánských kongresmanů vyzvala Johnsona, aby se prodloužením dotací zabýval. Lídři v Senátu se v rámci dohody o ukončení uzávěry zavázali k hlasování o prodloužení dotací v prosinci. Přestože je pravděpodobné, že demokratický návrh neprojde, hlasování donutí republikánské senátory veřejně zaujmout stanovisko.
Předseda Sněmovny Johnson sice slíbil debatu o plánu na řešení „hlavní příčiny“ problémů se zdravotní péčí. Odmítl však slíbit rychlé hlasování, a to i přes to, že pojištěnci se musí rozhodovat hned, zda se vzdají pojištění, které si nemohou dovolit, nebo zda zaplatí vysoké pojistné.
Jedním z hmatatelných úspěchů Demokratů v průběhu uzávěry bylo zvýraznění problému ACA a útoky na Republikány za neschopnost vyřešit otázku zdravotní péče. Nedávný průzkum NBC News ukázal, že 10 % respondentů považuje náklady na zdravotní pojištění za hlavní faktor při rozhodování o volbě Kongresu, přičemž 49 % věří, že Demokraté by situaci řešili lépe, oproti 26 % Republikánů.
Někteří Demokraté jsou sice rozzuřeni z kompromisu se Senátem, ale senátorka Jeanne Shaheenová, která pomohla dohodu vyjednat, věří, že tato situace ukáže, zda Republikáni myslí své snahy vážně. Cynik by mohl konstatovat, že Demokraté, kteří sami nedokázali prodloužit dotace za Bidenovy administrativy, nastražili past na Republikány v oblasti, kterou jejich rivalové dlouhodobě nedokáží vyřešit.
Trumpova administrativa sice představila některé iniciativy na snížení nákladů na léky na předpis a plánuje spustit web pro přímý prodej TrumpRx. Prezident nedávno představil i plán, jak zpřístupnit léky na obezitu za sníženou cenu výměnou za celní úlevy pro farmaceutické firmy, což by mohlo pomoci pacientům, jejichž pojišťovny léky nehradí.
Tyto iniciativy, které zasahují do volného trhu, jdou proti konzervativní ideologii. Podobnou motivaci zřejmě má i vlastní Trumpův plán na přímé zasílání hotovosti pojištěncům ACA, který by obcházel pojišťovny. Tato myšlenka je však plná nejistot. Není jasné, zda by platby pokryly celý schodek dotací, nebo zda by šlo o oddělenou platbu na úhradu nákladů na léčbu. Pokud by platba obcházela pojišťovny, mohli by příjemci čelit masivním nákladům v případě vážné diagnózy.
Odeslání hotovosti vyvolává otázky spravedlnosti vůči ostatním daňovým poplatníkům. Státem financovaná zdravotní péče by navíc šla proti základním přesvědčením Republikánské strany. Tyto složité otázky a Trumpovy minulé neúspěchy vysvětlují, proč se zdravotnictví stalo novou, ale známou politickou noční můrou pro Republikány, která způsobuje úzkost desítkám milionů voličů.
Související
Co se stane, až skončí shutdown? Amerika se z něj může vzpamatovávat roky
Průlom v senátu po 40 dnech: Dohoda o ukončení nejdelšího amerického shutdownu je na světě
USA (Spojené státy americké) , Kongres USA
Aktuálně se děje
před 6 minutami
Téma dne na COP30? Německo se snaží vyhnout hostování COP31
před 54 minutami
Policie zasahuje na Ředitelství silnic a dálnic i na ministerstvu pro místní rozvoj. Zadržela 11 lidí
před 1 hodinou
Svět, v němž o bezpečnosti rozhoduje víc průmysl než politika. Má NATO kapacity na porážku Ruska?
před 1 hodinou
Noční můra Republikánů: Za konec shutdownu zaplatí obrovskou cenu
před 2 hodinami
Co se stane, až skončí shutdown? Amerika se z něj může vzpamatovávat roky
před 3 hodinami
Finanční štít pro Maďarsko? Orbán v boji proti EU sází na Trumpa
před 4 hodinami
Nová naděje pro planetu: Emise oxidu uhličitého v Číně začaly překvapivě klesat
před 5 hodinami
Počasí o víkendu bude chladné, ukazuje předpověď
včera
Podporuje ropné giganty, nikoliv planetu. Konference COP30 odstartovala kritikou Řecka
včera
MOV zvažuje zákaz účasti transgender žen v ženských olympijských kategoriích
včera
Ve Zlíně hoří střední pedagogická škola
včera
Prokážu, že jsem nevinný, prohlásil Sarkozy po propuštění z vězení
včera
Deset let od Pařížské dohody: O co se hraje na COP30?
včera
Průlom v senátu po 40 dnech: Dohoda o ukončení nejdelšího amerického shutdownu je na světě
včera
„Nikdy nám to neodpustí“. Klimatický šéf OSN na COP30 varuje svět před katastrofou
včera
Guyana. Země, o které řada lidí nic neví, bude brzy jednou z nejdůležitějších na světě. A nebude sama
včera
Pařížský soud propustil Sarkozyho z vězení
včera
Trump udělil milost Giulianimu a všem svým politickým spojencům
včera
Trump nafukuje uměle vytvořenou krizi. Chce zasahovat ve městech ovládaných demokraty, říká pro EZ expert
včera
Trumpova administrativa lhala? Vědci mezi paracetamolem a autismem spojitost nenašli
Rozsáhlý přehled studií o užívání paracetamolu (známého také jako acetaminofen nebo Tylenol) během těhotenství nenalezl přesvědčivou souvislost mezi tímto běžným lékem proti bolesti a zvýšeným rizikem, že u dětí bude diagnostikován autismus nebo ADHD. Zveřejnění této práce bylo urychleno, aby poskytlo spolehlivé informace nastávajícím matkám a lékařům.
Zdroj: Libor Novák