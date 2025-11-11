Noční můra Republikánů: Za konec shutdownu zaplatí obrovskou cenu

Libor Novák

11. listopadu 2025 10:59

Kongres USA
Kongres USA Foto: Pixabay

Zdravotní péče se stává novou politickou noční můrou pro Republikánskou stranu. Přestože prezident Donald Trump v pondělí slíbil brzké řešení narůstající krize, konkrétně kvůli vypršení rozšířených dotací v rámci zákona Affordable Care Act (ACA), jeho nejasné plány nedokázaly zastřít politické negativum jeho „vítězství“ v rozpočtové uzávěře. Demokraté totiž v Senátu nedokázali prosadit prodloužení těchto dotací.

Trump a Republikáni se tak stali výhradními vlastníky problému zdravotnictví v době, kdy miliony občanů čelí rostoucím pojistným a vysokým spoluúčastem uprostřed širší krize životních nákladů. Stejně jako ve svém prvním funkčním období však Trump podle CNN postrádá komplexní a detailní plán, jak ulehčit občanům bez zdravotní péče, těm, kteří si nemohou dovolit své stávající plány, nebo těm, kteří se obávají ztráty zaměstnání a tím i pojištění.

Pokud se Republikánům nepodaří rychle vyřešit otázku dotací a přesvědčit voliče o seriózním řešení dostupnosti zdravotní péče, jejich naděje v doplňovacích volbách v roce 2026 by mohly utrpět značnou ránu. Trumpova vágnost v otázce zdravotnictví není nová. Jeho opakované, nesplněné sliby ohledně nahrazení Obamovy reformy (Obamacare) se v jeho prvním funkčním období staly terčem posměchu.

Během kampaně v roce 2016 Trump sliboval zrušení Obamacare a její nahrazení něčím „úžasným“, co bude levnější a mnohem lepší. V březnu 2017 tvrdil, že reforma „vypadá skvěle“ a v roce 2019 dokonce prohlašoval, že „Republikánská strana bude brzy známa jako strana zdravotní péče“. Přestože se mu v prvním období nepodařilo Obamacare zrušit (částečně kvůli tomu, že neměl alternativu), jeho rétorika zůstala stejná. I v debatě v roce 2024 byl Trump terčem kritiky za to, že má pouze „koncepty plánu“.

Boj o zdravotní péči nebyl jen sporem s Demokraty během uzávěry, ale také zdrojem vnitřního rozkolu v Republikánské straně. Odluku od Trumpa veřejně demonstrovala i jedna z jeho nejhlasitějších podporovatelek, kongresmanka Marjorie Taylor Greeneová. Ta na začátku uzávěry kritizovala vlastní stranu a lídry, že nejednají a nemají plán, jak pomoci Američanům, kterým se kvůli vypršení dotací zdvojnásobí pojistné.

Greeneová se sice distancovala od ACA, ale její ostrá kritika je varovným signálem pro předsedu Sněmovny Mikea Johnsona, zejména poté, co v Kongresu převažuje těsná republikánská většina. Greeneová zpochybnila i Trumpovu agendu, když uvedla, že by se měl méně věnovat schůzkám se zahraničními lídry a více domácí politice.

Trump reagoval na její kritiku s tím, že „ztratila směr“, na což Greeneová odpověděla, že se drží hesla „Amerika na prvním místě a jenom Amerika!“ Její komentáře naznačují, že má možná lepší přehled o ekonomické nejistotě běžných Američanů než miliardářský prezident a jeho bohatý kabinet.

Greeneová není ve své kritice osamocená. Skupina ohrožených republikánských kongresmanů vyzvala Johnsona, aby se prodloužením dotací zabýval. Lídři v Senátu se v rámci dohody o ukončení uzávěry zavázali k hlasování o prodloužení dotací v prosinci. Přestože je pravděpodobné, že demokratický návrh neprojde, hlasování donutí republikánské senátory veřejně zaujmout stanovisko.

Předseda Sněmovny Johnson sice slíbil debatu o plánu na řešení „hlavní příčiny“ problémů se zdravotní péčí. Odmítl však slíbit rychlé hlasování, a to i přes to, že pojištěnci se musí rozhodovat hned, zda se vzdají pojištění, které si nemohou dovolit, nebo zda zaplatí vysoké pojistné.

Jedním z hmatatelných úspěchů Demokratů v průběhu uzávěry bylo zvýraznění problému ACA a útoky na Republikány za neschopnost vyřešit otázku zdravotní péče. Nedávný průzkum NBC News ukázal, že 10 % respondentů považuje náklady na zdravotní pojištění za hlavní faktor při rozhodování o volbě Kongresu, přičemž 49 % věří, že Demokraté by situaci řešili lépe, oproti 26 % Republikánů.

Někteří Demokraté jsou sice rozzuřeni z kompromisu se Senátem, ale senátorka Jeanne Shaheenová, která pomohla dohodu vyjednat, věří, že tato situace ukáže, zda Republikáni myslí své snahy vážně. Cynik by mohl konstatovat, že Demokraté, kteří sami nedokázali prodloužit dotace za Bidenovy administrativy, nastražili past na Republikány v oblasti, kterou jejich rivalové dlouhodobě nedokáží vyřešit.

Trumpova administrativa sice představila některé iniciativy na snížení nákladů na léky na předpis a plánuje spustit web pro přímý prodej TrumpRx. Prezident nedávno představil i plán, jak zpřístupnit léky na obezitu za sníženou cenu výměnou za celní úlevy pro farmaceutické firmy, což by mohlo pomoci pacientům, jejichž pojišťovny léky nehradí.

Tyto iniciativy, které zasahují do volného trhu, jdou proti konzervativní ideologii. Podobnou motivaci zřejmě má i vlastní Trumpův plán na přímé zasílání hotovosti pojištěncům ACA, který by obcházel pojišťovny. Tato myšlenka je však plná nejistot. Není jasné, zda by platby pokryly celý schodek dotací, nebo zda by šlo o oddělenou platbu na úhradu nákladů na léčbu. Pokud by platba obcházela pojišťovny, mohli by příjemci čelit masivním nákladům v případě vážné diagnózy.

Odeslání hotovosti vyvolává otázky spravedlnosti vůči ostatním daňovým poplatníkům. Státem financovaná zdravotní péče by navíc šla proti základním přesvědčením Republikánské strany. Tyto složité otázky a Trumpovy minulé neúspěchy vysvětlují, proč se zdravotnictví stalo novou, ale známou politickou noční můrou pro Republikány, která způsobuje úzkost desítkám milionů voličů.

před 2 hodinami

Co se stane, až skončí shutdown? Amerika se z něj může vzpamatovávat roky

Související

Letadla, ilustrační foto

Co se stane, až skončí shutdown? Amerika se z něj může vzpamatovávat roky

I když se federální rozpočtová uzávěra blíží ke konci, americká letecká doprava se může potýkat s vážnými problémy a návrat k normálnímu provozu může trvat měsíce, ne-li roky. Dokud nebude dohoda oficiálně podepsána, musí letecké společnosti dodržovat nouzový příkaz Federálního úřadu pro letectví (FAA), který nařizuje postupné snižování letové kapacity až o 10 % na 40 hlavních amerických letištích.
Kongres Spojených států amerických (United States Congress)

Průlom v senátu po 40 dnech: Dohoda o ukončení nejdelšího amerického shutdownu je na světě

Americký Senát v neděli pozdě večer učinil první zásadní krok k ukončení nejdelšího vládního shutdownu v historii USA, který trval rekordních 40 dní. Prolomení patové situace nastalo díky odpadlické skupině demokratických senátorů, kteří se v procedurálním hlasování připojili k republikánům a podpořili návrh zákona na obnovení financování federální vlády.

Více souvisejících

USA (Spojené státy americké) Kongres USA

Aktuálně se děje

před 6 minutami

Přípravy na COP30

Téma dne na COP30? Německo se snaží vyhnout hostování COP31

Německo aktivně usiluje o vyřešení diplomatického sporu mezi Austrálií a Tureckem ze strachu, že bude automaticky určeno jako hostitel příští klimatické konference OSN (COP31). Obě země jsou neústupné ve svém přání hostit výroční konferenci v roce 2026, a pokud nedojde ke konsensu, pravidla smlouvy zavazují Německo, jako hostitele sídla klimatické organizace OSN, k převzetí pořadatelství.

před 54 minutami

před 1 hodinou

Summit NATO 2024 ve Washingtonu

Svět, v němž o bezpečnosti rozhoduje víc průmysl než politika. Má NATO kapacity na porážku Ruska?

NATO vstupuje do éry, kdy o bezpečnosti rozhoduje nejen politika, ale především průmysl. Generální tajemník Mark Rutte vyzval spojence k masivnímu navýšení obranných investic a k přechodu na válečné tempo výroby. Aliance chce do roku 2035 zvýšit výdaje na pět procent HDP a posílit výrobu munice, techniky i kybernetických schopností. Zatímco Rusko sází na objem a levnou produkci, Západ musí spojit technologický náskok s kapacitní soběstačností. Návrat Donalda Trumpa přitom mění rovnováhu moci uvnitř aliance, protože se Evropa musí naučit bránit sama.

před 1 hodinou

Kongres USA

Noční můra Republikánů: Za konec shutdownu zaplatí obrovskou cenu

Zdravotní péče se stává novou politickou noční můrou pro Republikánskou stranu. Přestože prezident Donald Trump v pondělí slíbil brzké řešení narůstající krize, konkrétně kvůli vypršení rozšířených dotací v rámci zákona Affordable Care Act (ACA), jeho nejasné plány nedokázaly zastřít politické negativum jeho „vítězství“ v rozpočtové uzávěře. Demokraté totiž v Senátu nedokázali prosadit prodloužení těchto dotací.

před 2 hodinami

Letadla, ilustrační foto

Co se stane, až skončí shutdown? Amerika se z něj může vzpamatovávat roky

I když se federální rozpočtová uzávěra blíží ke konci, americká letecká doprava se může potýkat s vážnými problémy a návrat k normálnímu provozu může trvat měsíce, ne-li roky. Dokud nebude dohoda oficiálně podepsána, musí letecké společnosti dodržovat nouzový příkaz Federálního úřadu pro letectví (FAA), který nařizuje postupné snižování letové kapacity až o 10 % na 40 hlavních amerických letištích.

před 3 hodinami

Donald Trump a Viktor Orbán v Bílém domě. (7.11.2025)

Finanční štít pro Maďarsko? Orbán v boji proti EU sází na Trumpa

Maďarská opozice požaduje od premiéra Viktora Orbána vysvětlení ohledně „balíčku finanční pomoci“, který si údajně zajistil u amerického prezidenta Donalda Trumpa. Orbán, dlouholetý Trumpův spojenec, cestoval minulý týden do Washingtonu na schůzku s americkým lídrem. Po návratu do Budapešti premiér svému doprovodu sdělil, že Spojené státy souhlasily s poskytnutím „finančního štítu“ pro Maďarsko.

před 4 hodinami

před 5 hodinami

včera

COP30

Podporuje ropné giganty, nikoliv planetu. Konference COP30 odstartovala kritikou Řecka

V brazilském Belému, které leží na okraji amazonského deštného pralesa, byl formálně zahájen klimatický summit OSN COP30. Konferenci oficiálně otevřel brazilský prezident COP30 a zkušený diplomat v oblasti klimatu, André Corrêa do Lago. Ten zdůraznil naléhavost situace v souvislosti s narůstajícím dopadem klimatických katastrof, které nedávno postihly Brazílii, Filipíny a Jamajku.

včera

Olympijské hry, ilustrační foto

MOV zvažuje zákaz účasti transgender žen v ženských olympijských kategoriích

Mezinárodní olympijský výbor (MOV) směřuje k zavedení plošného zákazu účasti transgender žen v ženských sportovních kategoriích. Olympijští představitelé zároveň zvažují vyloučení sportovců s rozdíly ve vývoji pohlaví (DSD) z ženských soutěží, a to s ohledem na možnou výhodu způsobenou testosteronem. K tomuto posunu dochází poté, co lékařská šéfka MOV, Dr. Jane Thornton, předložila prezentaci zdůrazňující potenciální fyzické výhody u těch, kdo soutěží v ženském sportu, ačkoli se narodili jako biologičtí muži.

včera

včera

Sarkozy, Nicolas

Prokážu, že jsem nevinný, prohlásil Sarkozy po propuštění z vězení

Bývalý francouzský prezident Nicolas Sarkozy byl v pondělí po necelých třech týdnech propuštěn z věznice La Santé v Paříži, kde si odpykával část trestu za zločinné spiknutí v kauze nelegálního financování prezidentské kampaně z Libye. Soud mu vyhověl v žádosti o propuštění na svobodu během odvolacího procesu. Sarkozy, který své uvěznění označil za „noční můru“ a „vysilující utrpení“, nyní soustředí veškerou energii na „prokázání své neviny“.

včera

COP30

Deset let od Pařížské dohody: O co se hraje na COP30?

Od 10. do 21. listopadu se v brazilském Belému koná Konference OSN o změně klimatu (COP30), která se odehrává deset let po podpisu historické Pařížské dohody. Letošní summit nemá jediný dominantní motiv, místo toho se očekává, že jednání budou probíhat kolem množství různorodých témat, přičemž největší význam bude mít řešení deficitu v plnění emisních cílů, financování pro rozvojové země a ochrana tropických lesů.

včera

Kongres Spojených států amerických (United States Congress)

Průlom v senátu po 40 dnech: Dohoda o ukončení nejdelšího amerického shutdownu je na světě

Americký Senát v neděli pozdě večer učinil první zásadní krok k ukončení nejdelšího vládního shutdownu v historii USA, který trval rekordních 40 dní. Prolomení patové situace nastalo díky odpadlické skupině demokratických senátorů, kteří se v procedurálním hlasování připojili k republikánům a podpořili návrh zákona na obnovení financování federální vlády.

včera

COP30

„Nikdy nám to neodpustí“. Klimatický šéf OSN na COP30 varuje svět před katastrofou

Vlády, které selžou v přechodu na nízkouhlíkové hospodářství, ponesou odpovědnost za hladomor a konflikty ve světě a doma se budou potýkat se stagnací a rostoucí inflací. To je ostré varování, které zaznělo od Simona Stiella, výkonného tajemníka Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu, při zahájení klimatických rozhovorů COP30 v brazilském Belému.

včera

Ilustrační fotografie

Guyana. Země, o které řada lidí nic neví, bude brzy jednou z nejdůležitějších na světě. A nebude sama

Pobřeží a vnitrozemí Jižní Ameriky se stávají novou globální ropnou hranicí. Tři země – Brazílie, Guyana a Argentina – stojí v čele explozivního růstu těžby ropy a zemního plynu mimo uskupení OPEC, přičemž se dušují, že je to klíčové pro jejich ekonomický rozvoj. Tento boom probíhá v době, kdy se dopady klimatické krize, poháněné právě fosilními palivy, projevují v regionu extrémními požáry, záplavami a suchy.

včera

Nicolas Sarkozy

Pařížský soud propustil Sarkozyho z vězení

Pařížský soud dnes schválil předčasné propuštění bývalého francouzského prezidenta Nicolase Sarkozyho z vězení a nařídil místo toho uvalení „soudního dohledu“ po dobu, než proběhne jeho odvolací řízení. Sarkozy, který čelí obviněním v takzvané libyjské kauze, by měl být propuštěn z pařížské věznice La Santé ještě dnes odpoledne.

včera

Prezident Trump

Trump udělil milost Giulianimu a všem svým politickým spojencům

Prezident USA Donald Trump udělil milost dlouhému seznamu svých vysoce postavených spojenců, kteří ho podpořili ve snaze zvrátit výsledky prezidentských voleb v roce 2020. Informaci o „plné, úplné a bezpodmínečné“ milosti potvrdil v neděli večer ombudsman pro udílení milostí Ministerstva spravedlnosti Ed Martin, který zveřejnil příslušný dokument. 

včera

Prezident Trump

Trump nafukuje uměle vytvořenou krizi. Chce zasahovat ve městech ovládaných demokraty, říká pro EZ expert

Americký prezident Donald Trump čelí právním i politickým komplikacím kvůli nasazení Národní gardy a federálních složek v demokraticky ovládaných městech, včetně Chicaga a Los Angeles. Jeho kroky vyvolaly protesty, střety s guvernéry i otázky ohledně autoritářských tendencí a možného zneužití justice k politickému pronásledování. Situaci v USA v rozhovoru pro EuroZprávy.cz popsal doktor Katedry severoamerických studií Pavel Szobi z Fakulty sociálních studií Univerzity Karlovy.

včera

Trumpova administrativa lhala? Vědci mezi paracetamolem a autismem spojitost nenašli

Rozsáhlý přehled studií o užívání paracetamolu (známého také jako acetaminofen nebo Tylenol) během těhotenství nenalezl přesvědčivou souvislost mezi tímto běžným lékem proti bolesti a zvýšeným rizikem, že u dětí bude diagnostikován autismus nebo ADHD. Zveřejnění této práce bylo urychleno, aby poskytlo spolehlivé informace nastávajícím matkám a lékařům.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy