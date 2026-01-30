Bezpečnostní záruky mohou Ukrajině uškodit, varuje uznávaný analytik

Libor Novák

30. ledna 2026 16:07

Ruská armáda, ilustrační foto
Ruská armáda, ilustrační foto Foto: web Ministerstva obrany RF

Debata o budoucím mírovém uspořádání na Ukrajině se stále intenzivněji točí kolem otázky bezpečnostních záruk. Andreas Umland, uznávaný analytik Stockholmského centra pro východoevropská studia, však ve své aktuální analýze varuje před jedním konkrétním nástrojem, který je v diplomatických kruzích často skloňován: nasazením mezinárodních mírových sil pod hlavičkou OSN. Podle Umlanda by takový krok stabilitu nezajistil, ale mohl by naopak legitimizovat ruské územní zisky.

Hlavním argumentem proti vyslání „modrých přilib“ je proměna povahy konfliktu po roce 2022. Zatímco dříve mohly mít mezinárodní síly smysl při dohledu na plnění minských dohod, dnes by jejich přítomnost podél linie dotyku fakticky znamenala zabetonování současného stavu. Rozmístění jednotek OSN na hranici okupovaných území by z nich vytvořilo novou, de facto uznanou hranici.

Rusko by jako stálý člen Rady bezpečnosti OSN navíc nikdy nesouhlasilo s mandátem mise, který by nehrál v jeho prospěch. Mezinárodní společenství by se tak mohlo nevědomky stát garantem ruské agrese a porušování územní celistvosti Ukrajiny. Moskva by misi využila k ochraně svých zisků, nikoliv k obnovení suverenity napadeného státu.

Zásadním problémem je také otázka odstrašení. Umland považuje za nereálné, že by se neutrální jednotky z třetích zemí byly ochotny nebo schopny postavit Rusku v případě nové eskalace. Proti jaderné velmoci s konvenční převahou by měly mírové síly pouze symbolický význam. Kreml by mohl jejich přítomnost kdykoliv ignorovat, pokud by se rozhodl v útoku pokračovat.

V Kyjevě navíc vzbuzuje obavy možnost zapojení Číny do takové mise. Čínské jednotky v roli mírotvorců by mohly fungovat spíše jako prodloužená ruka rusko-čínské aliance přímo na ukrajinském území. Místo nestranného dohledu by tak v prozápadně orientované Ukrajině působily síly, které mají ke strategickým zájmům Kremlu velmi blízko.

Umland zdůrazňuje, že diskuse o mírových silách je v tuto chvíli nebezpečným rozptylováním od reality. Jediným skutečným garantem bezpečnosti Ukrajiny jsou a zůstanou její vlastní ozbrojené síly. Žádná mezinárodní mise nemůže nahradit schopnost státu bránit se vlastními prostředky.

Skutečné „robustní záruky“ ze strany Západu by proto neměly spočívat v posílání mírotvorců, ale v transformaci válečné pomoci na trvalou mírovou podporu. To zahrnuje především masivní investice do ukrajinského zbrojního průmyslu, intenzivní výcvik vojáků a prohloubené sdílení zpravodajských informací. Tento přístup by vytvořil trvalou bariéru proti budoucím útokům.

Optimální cesta k trvalému míru nevede přes inovativní mezinárodní mise, ale přes „po zuby ozbrojenou Ukrajinu“. Pouze vojenská síla schopná odradit Rusko od dalšího postupu může zajistit, že se z bezpečnostních slibů nestane prázdné gesto. To by jen povzbudilo agresora k čekání na další vhodnou příležitost k útoku.

před 4 hodinami

Zelenskyj potvrdil, že v noci nedošlo k žádným ruským útokům na energetickou infrastrukturu

Volodymyr Zelenskyj

Zelenskyj potvrdil, že v noci nedošlo k žádným ruským útokům na energetickou infrastrukturu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj potvrdil, že během uplynulé noci nedošlo k žádným ruským útokům na energetickou infrastrukturu. Podle jeho vyjádření se však zdá, že Moskva přesouvá svou pozornost na logistické uzly. Prezident v této souvislosti upozornil zejména na úder balistickou raketou v Charkovské oblasti, který zasáhl výrobní areál vlastněný americkou společností.
Vladimir Putin na summitu Rusko Afrika 2023.

Putin slíbil, že nebude týden útočit na ukrajinská města, tvrdí Trump. Kreml o tom mlčí

Americký prezident Donald Trump oznámil, že ruský vůdce Vladimir Putin souhlasil s týdenním přerušením útoků na ukrajinské hlavní město Kyjev a další obydlené oblasti. Důvodem pro tento nečekaný krok mají být extrémně nízké teploty, které v současné době region sužují. Podle Trumpových slov Putin na jeho osobní žádost slíbil, že po dobu jednoho týdne nebude ruská armáda ostřelovat města ani obce.

válka na Ukrajině Ruská armáda

Ruská armáda, ilustrační foto

Zdroj: Libor Novák

