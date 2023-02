Biden byl stručnější než Putin, zásadní novinky ale nezazněly, tvrdí ruská BBC

Bidenův projev podle něj zopakoval všechny teze, které Biden pronesl už dříve a které prosazují američtí představitelé na všech úrovních: Rusko nezvítězí, Putin se přepočítal, budeme stát po boku Ukrajiny až do konce, jsem nadšený z ukrajinského lidu, dáme mu další zbraně, zavedeme ještě více sankcí.

"Obecně to vypadalo, jako kdyby hovořil na Ukrajině a k Ukrajincům. Okolo scény bylo plno ukrajinských vlajek a pocitově mezi diváky bylo hodně Ukrajinců. Nedá se říct, že bylo Polsku v tomto projevu věnováno mnoho pozornosti. Biden poděkoval Polákům za to, že jejich země přijala milion ukrajinských uprchlíků, a řekl, že Poláci jako nikdo jiný vědí, co je to solidarita. To jsou v podstatě povinné komplimenty," poznamenal autor.

V jednu chvíli se ale Biden zmínil o tom, co mnozí Poláci chtěli slyšet vůbec nejvíc: sliboval, že USA jsou naprosto oddány článku pět washingtonské smlouvy o NATO a že útok na jednu píď území NATO (pro Polsko je to jedna z nejhorších obav) povede k tomu, že se NATO zapojí a ubrání. Tato Bidenova slova utonula v potlesku.

Bidenův projev se nevyhnutelně bude srovnávat s dnešním Putinovým poselstvím. "Hlavní rozdíl spočívá v tom, že byl o čtyři hodiny kratší. Putin se roztékal v drobnostech, Biden hovořil o strategických záležitostech a určitě nejčastěji od něj znělo slovo 'svoboda' jako nejvyšší hodnota v současném světě," napsala BBC na svém webu.

Symbolická se jí zdála přítomnost moldavské prezidentky na scéně: na pozadí pověstí o chystaném převratu v její zemi bylo podle BBC těžké zbavit se dojmu, že washingtonský deštník se nyní roztahuje i nad další bývalou sovětskou republikou, kterou Rusko pokládá za součást své sféry vlivu.

"Zkrátka, Biden se jasně předvedl jako silný a neohrožený vůdce svobodného světa (což dokázal návštěvou v Kyjevě). Všechno ale není tak jednoduché. Bidenova slova, že svět prožívá kritické chvíle a že na rozhodnutí příštích pěti let budou záviset příští dekády, osudy dětí a vnuků, lze chápat jako řečnický obrat, ale možná i jako narážku, že o osudu světa bude pět let rozhodovat právě on, jako znovuzvolený prezident USA," napsal komentátor. Dodal, že i vizuálně Bidenovo vystoupení budilo dojem, že jde jak o obranu Ukrajiny, tak o Bidenovu předvolební kampaň.