Bývalý americký prezident Joe Biden podstoupil chirurgický zákrok kvůli rakovině kůže. Jeho mluvčí pro britskou BBC uvedla, že šlo o takzvanou Mohsovu operaci, při které se odstraňuje kůže, dokud v ní nezůstanou žádné stopy rakoviny.
Třiaosmdesátiletý Biden se v posledních dnech objevil s viditelnou rankou na pravé straně hlavy. Už v roce 2023 mu byla během rutinní kontroly odstraněna rakovinná léze z hrudníku.
V květnu mu lékaři diagnostikovali agresivní formu rakoviny prostaty, která se rozšířila do kostí. V té době Biden na sociálních sítích napsal, že se rakovina dotýká nás všech.
Stejně jako mnozí další se i s manželkou Jill naučili, že nejsilnější jsou právě na místech, kde byli zlomení. Bidenovi jsou dlouhodobě velkými zastánci boje proti rakovině a jejího léčení. Jejich syn Beau zemřel v roce 2015 na rakovinu mozku.
Kromě rakoviny kůže, kterou se léčí nyní, mu bylo před nástupem do prezidentského úřadu odstraněno několik dalších nemelanomových kožních nádorů.
Od odchodu z Bílého domu v lednu se Biden téměř stáhl z veřejného života a objevuje se jen zřídka.
