Biden poprvé vetoval zákon. Šlo o republikánský návrh k penzijním fondům

"Právě jsem podepsal toto veto, protože zákon schválený Kongresem by vystavil riziku úspory na penze jednotlivců v celé zemi," uvedl Biden ve videu umístěném na twitteru.

Návrh zákona prošel Kongresem 1. března. Senát schválil poměrem 50 ku 46 hlasům usnesení rušící směrnici ministerstva práce, která správcům penzijních fondů umožňovala zahrnovat do rozhodování o investicích a o právech akcionářů takzvané ESG faktory (environmental, social and corporate governance), tedy to, jak intenzivně se společnosti věnují zeleným a sociálním aspektům při svém podnikání.

Výsledek hlasování v Senátu byl projevem sílící ochoty republikánů oponovat svým tradičním spojencům na Wall Street a americkým korporacím a jejich liberálním praktikám.

Dva demokratičtí senátoři, Joe Manchin a Jon Tester, hlasovali s republikány. Oba přitom budou příští rok usilovat o znovuzvolení ve státech nakloněným tradičně spíše Republikánské straně. Sněmovna reprezentantů, v níž mají většinu republikáni, návrh schválila už v únoru.

Republikáni tvrdili, že ministerská směrnice, která se týkala kolektivních investičních plánů v objemu 12 bilionů dolarů (přes 270 bilionů korun) svěřených fondům 150 miliony Američanů, by investování zpolitizovala, protože by manažerům umožnila sledovat liberální cíle, což by podle republikánů zhoršilo výkonnost fondů. Vůdce demokratů v Senátu Chuck Schumer naopak obvinil republikány ze zasahování do investičních rozhodnutí soukromých společností.