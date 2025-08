Putin podle serveru Meduza novinářům řekl, že Rusko je připraveno čekat, pokud ukrajinské vedení považuje za lepší odložit jednání. „Pokud ukrajinská vláda nyní považuje za nevhodný čas na jednání, my jsme připraveni čekat,“ uvedl. Opět zopakoval svůj názor, že vláda prezidenta Zelenského postrádá právní legitimitu. „Tato vláda není v souladu s ústavou Ukrajiny,“ řekl Putin, navzdory tomu, že jde o již dávno vyvrácenou lež.

Lukašenko přidal svou kritiku, když zesměšnil Zelenského výzvy na schůzku s Putinem, které podle něj nejsou ničím jiným než politickým divadlem. „Chce se setkat s Putinem, ale proč si stěžovat? Nejprve se připravte a udělejte oficiální prohlášení,“ řekl běloruský prezident, přičemž obvinil Kyjev, že sabotuje jakákoli jednání. Sám Zelenskyj přitom Putina vyzval ke schůzce několikrát, Putin na ni ale buď nereagoval, nebo jí odmítal.

Putin opět zopakoval, že cíle Ruska v této válce zůstávají stejné: úplný odchod ukrajinských vojsk z Doněcké, Luhanské, Chersonské a Záporožské oblasti; uznání ruské suverenity nad těmito regiony a Krymem; oficiální vzdání se Kyjeva plánů připojit se k NATO; a zrušení západních sankcí.

Jeden z nejvíce citlivých bodů ve vyjednávání mezi Ruskem a Ukrajinou je návrat ukrajinských dětí, které byly násilně přesunuty do Ruska. Podle hlavního vyjednavače Vladimira Medinského Rusko „důkladně zpracovalo“ seznam 339 dětí poskytnutých Kyjevem a zjistilo, že některé děti byly již navráceny na Ukrajinu. Podle ukrajinské administrativy ale Rusko poskytlo „jen částečné informace o méně než pětině dětí“ a pouze šest z uvedených dětí bylo skutečně navráceno.

Lukašenko v tomto kontextu zlehčoval celou situaci, když označil debatu o dětech za „přehnaný hluk“. Tvrdil, že Rusko ve skutečnosti zachránilo děti opuštěné v přední linii, které byly zbavené opatrovníků. „Co špatného Rusko udělalo? Je válka, děti zůstaly bez opatrovníků, tak je nakrmili a oblékli. A za to je kritizují,“ uvedl Lukašenko.

Oba prezidenti také diskutovali o nedávném skandálu na Ukrajině, kdy administrativní pokus prezidenta Zelenského o odebrání nezávislosti dvou významných protikorupčních agentur vyvolal velkou vlnu nevole. Lukašenko kritizoval Kyjev, když prohlásil, že Ukrajina postrádá suverenitu, a obvinil západní partnery, že se snaží ovládat Ukrajinu jako nesamostatný stát.

Putin dodal, že instituce jako Národní protikorupční úřad (NABU) a Specializovaný protikorupční úřad (SAPO) představují zásahy Západu do ukrajinské politiky. Zdůraznil, že korupce existuje ve všech zemích, ale klíčové je, jak silně je zakořeněná a jak se s ní daná společnost umí a chce vypořádat.

Putin se také podělil o svůj pohled na postup ruských vojsk v Ukrajině. Uvedl, že jeho armáda postupuje po celé frontové linii: „Na všech frontách: v oblasti Doněcké lidové republiky, v Luhansku, v Záporožské a Chersonské oblasti. Všude, ve všech sektorech,“ řekl.

Zmínil, že Rusko nyní plně kontroluje město Časiv Jar, což považuje za důkaz, proč se „nepřátelé a kritikové“ Moskvy přesunuli od diskuzí o potřebě „strategické porážky Ruska na bojišti“ k zoufalým snahám zastavit ruský útok. Ukrajina ale dobytí města dosud nepotvrdila.

Lukašenko varoval, že zisk Časiv Jaru otevře Rusku cestu k ovládnutí Kramatorsku, který považuje za „centrum ukrajinské speciální vojenské operace“. „Kousek po kousku, Rusové si to všechno vezmou a postoupí dál,“ dodal, načež Putin souhlasil: „Vezmeme si to zpět. Je to naše.“

Lukašenko na závěr uvedl, že se Putina ptal, proč je postup na Ukrajině tak pomalý. Putin mu prý odpověděl: „Postupujeme pomalu, protože mi záleží na lidech.“ Běloruský prezident následně vyjádřil uznání Putinově zdrženlivosti a snaze o minimalizaci ztrát, přičemž dodal, že Rusko se stále vyhýbá ztrátám, které byly mnohem vyšší během Druhé světové války.

I to je ale v kontextu celé války proti Ukrajině lež. Ruské jednotky dlouhodobě bombardují obytné čtvrti měst a zabíjejí civilisty včetně malých dětí.