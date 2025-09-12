Velká Británie uvalila na Rusko sto nových sankcí, které mají za cíl omezit jeho příjmy a vojenské dodávky. Oznámila to britská ministryně zahraničí Yvette Cooper během své návštěvy v Kyjevě. Sankce přicházejí v reakci na nedávné masivní ruské letecké útoky na Ukrajinu a narušení vzdušného prostoru NATO nad Polskem.
Nové sankce se zaměřují především na ruskou „stínovou flotilu“, která přepravuje ropu. Na sankční seznam bylo přidáno dalších 70 lodí.
Dále jsou sankce uvaleny na 30 společností a jednotlivců, kteří podporují ruské válečné úsilí dodávkami klíčového vybavení, jako je elektronika, chemikálie a výbušniny.
Mezi sankcionovanými subjekty jsou například čínská firma Shenzhen Blue Hat International Trade Co a turecká Mastel Makina İthalat İhracat Limited Şirketi.
Yvette Cooper, která byla jmenována ministryní zahraničí teprve před týdnem, uvedla, že Velká Británie nebude nečinně přihlížet barbarské invazi Vladimira Putina.
Zopakovala, že bezpečnost NATO a Ukrajiny je klíčová pro bezpečnost Spojeného království. Zdůraznila, že je nezbytná mezinárodní akce, která odřízne Rusko od finančních toků, jež zoufale potřebuje k vedení „nelegální války“.
Podle ní tyto sankce představují další fázi snah Británie o zvýšení ekonomického tlaku na Rusko.
