Britové zažívají historickou chvíli. Nové mince jsou poslední připomínkou jedné éry

Lucie Podzimková

31. srpna 2025 19:46

Královna Alžběta II.
Královna Alžběta II. Foto: Instagram The Royal Family

Tři roky už v září uplynou od smrti legendární britské královny Alžběty II., jejíž místo na trůnu zaujal její syn Karel III. Přesto se v těchto dnech dostanou do oběhu mince s podobiznou zesnulé panovnice. Podle královské mincovny je to naposledy.

Do oběhu vstupuje poslední várka mincí v hodnotě jedné libry s podobiznou královny Alžběty II., informovala BBC. Mince jsou datovány do let 2021 a 2022, bude jich přes 23 milionů.

Šéfka královské mincovny Rebecca Morganová podotkla, že jde o historický okamžik. "Jak vypouštíme do oběhu více librových mincí s králem Karlem III. společně s posledními mincemi s královnou Alžbětou II., tak sledujeme fyzické ztvárnění proměny v čele naší monarchie," nechala se slyšet. 

Královna Alžběta II. zemřela 8. září 2022, přičemž za ní ještě na skotský zámek Balmoral vyrazili na poslední chvíli příbuzní. Na trůnu strávila 70 let a 214 dní. Její místo zaujal její syn, do té doby známý jako princ Charles.

Morganová vysvětlila, že mince staré až čtyři roky, jsou vydávány nyní kvůli velké poptávce po mincích v hodnotě jedné libry. Do oběhu míří i přes sedm milionů librových mincí s podobiznou současného krále Karla III. Otec princů Williama a Harryho se na nich a na mincích poloviční hodnoty objevuje od roku 2023. 

před 11 hodinami

Putin se vyrovná Trumpovi. V Benátkách má premiéru film o ruském prezidentovi

Související

Královna Alžběta II.

Na dvoře Alžběty II. byl sovětský špion, potvrzují odtajněné dokumenty MI5

Prasklo další tajemství týkající se královny Alžběty II., která zemřela před více než dvěma lety ve věku 96 let po sedmi dekádách na britském trůnu. Panovnice svého času nebyla několik let informována, že jeden z dvořanů se přiznal k tomu, že byl sovětským špionem. Vyplývá to z nově zveřejněných dokumentů MI5, upozornila BBC. 

Více souvisejících

Královna Alžběta II. mince Velká Británie

Aktuálně se děje

před 1 hodinou

před 2 hodinami

před 3 hodinami

Ilustrační fotografie.

Máte ještě měsíc. Lidé stále mohou poslat žádost, která se týká důchodů

České důchody v lednu opět stoupnou při pravidelné valorizaci. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) je o jejích parametrech bude informovat ve valorizačním oznámení, které bude dostupné v elektronické podobě po přihlášení na ePortálu ČSSZ, případně v datové schránce. O papírové oznámení si důchodci musí požádat. Čas na to mají ještě měsíc.

před 4 hodinami

před 5 hodinami

před 6 hodinami

Školství

Konec UHO a odporných rozvařených tresek. Školní jídelny mohou odstartovat revoluci a zachránit zdraví dětí

Školní stravování čeká největší změna za posledních třicet let. Od září vstupuje v platnost novela, která má z blafů udělat zdravá, pestrá a chutná jídla odpovídající potřebám dnešních dětí. Nový systém klade důraz na kvalitní suroviny, rozmanitost a nutriční hodnoty. Školní oběd se má stát nejen zdrojem energie, ale i součástí zdravého životního stylu, jehož nedílnou součástí je i pravidelný pohyb. Stačí přitom ujít pár kilometrů denně, a dítě se může cítit, chovat i učit daleko lépe. 

před 8 hodinami

před 8 hodinami

před 9 hodinami

před 10 hodinami

Máchovo jezero, ilustrační fotografie.

Na chatu, na Mácháč nebo do Jugošky. Takové byly dovolené za socialismu

Zatímco dnes vyráží Češi na dovolenou běžně po celém světě, za minulého režimu mohli do zahraničí jen ti „vyvolení“, kteří získali povolení vycestovat. Pak se tehdy vyráželo do Bulharska nebo do Jugošky – Jugoslávie. Mnohem častěji se ale na dovolenou jezdilo na chatu nebo třeba pod stan na Mácháč, tedy k Máchovu jezeru.

před 11 hodinami

před 11 hodinami

před 12 hodinami

před 14 hodinami

včera

Situace v Gaze po izraelských náletech

Červený kříž: Evakuace Gazy je prakticky nemožná

Mezinárodní červený kříž varoval, že plán Izraele evakuovat civilisty z města Gaza je za současných podmínek nepředstavitelný. Izraelská armáda zpřísnila obležení města a připravuje se na rozsáhlou ofenzivu.

včera

Senioři, ilustrační foto

Evropa bleskově stárne. Experti spočítali, kolik důchodců na tom bude bídně

Při absenci zásadních změn v penzijních systémech hrozí, že jeden z pěti Evropanů bude žít ve stáří v chudobě. Petra Hielkema, ředitelka Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA), to označuje za „směšně vysoké procento“ a dodává, že u žen je toto riziko o 30 % vyšší.

včera

AC Sparta Praha

Sparta v Rize po bídném výkonu prohrála 0:1. Navzdory tomu ale postoupila do Konferenční ligy

Pražská Sparta nebude ani třetí rok po sobě chybět v evropských pohárech a po Evropské lize a Lize mistrů, kterou si loni zahrála poprvé po dlouhých 19 letech, si nyní vyzkouší i Konferenční ligu. To i přesto, že v závěrečném duelu v rámci předkol nikterak nezářila a nakonec prohrála 0:1. Protože však v úvodním domácím zápase před týdnem vyhrála 2:0, znamenala tak i tato středeční porážka kýžený postup do hlavní ligové fáze Konferenční ligy.

včera

Slavia

Slavia se dočkala jmen soupeřů v Lize mistrů. Bude hostit Arsenal i Barcelonu

Zatímco loni nejprestižnější evropskou klubovou fotbalovou soutěž hrála po dlouhých 19 letech pražská Sparta, letos se bude týkat fotbalová smetánka pražské Slavii. Úřadujícímu českému šampionovi čtvrteční los v Monaku přisoudil nelehký los, avšak o to více atraktivnější. Na podzim se tak totiž můžou slávističtí fanoušci těšit, že doma v Edenu mohou spatřit třeba Barcelonu a Arsenal, zároveň mohou začít připravovat výjezdy do Itálie, jelikož se tam střetnou s Interem Milán a Atalantou Bergamem nebo do Anglie, kde se utkají pro změnu s Tottenhamem, kde se tak mohou zase potkat s gólmanem Antonínem Kinským.

včera

sport

Krejčí už patří Wolverhamptonu. Na Ostrovy zamířil z Girony za 30 milionů eur

To, o čem se v posledních dnech pouze spekulovalo, se ve středu stalo skutečností. S anglickým Wolverhamptonem se český fotbalový reprezentant Ladislav Krejčí domluvil na hostování s opcí na přestup. Děje se tak po roce působení v katalánské Gironě. Pokud by se tedy opce na přestup uplatnila, přišla by si Girona celkem na 30 milionů eur.

včera

Křik Stačilo o „utlačované většině“ je vycucaný z prstu. Potvrzuje, že komunisté dodnes nerespektují demokracii

Komunistická koalice Stačilo a její lídryně Kateřina Konečná ve volební kampani křičí nesmysly o „utlačované většině“. Tento narativ však neodpovídá realitě pluralitní demokracie. Česká republika umožňuje svobodné vyjadřování všem, a to i těm, kteří systém kritizují. Když ale dojde na nenávistné projevy a výhrůžky, nelze se divit, že přichází odpověď ze strany práva.

Zdroj: Jakub Jurek

Další zprávy