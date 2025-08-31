Britové zažívají historickou chvíli. Nové mince jsou poslední připomínkou jedné éry

Tři roky už v září uplynou od smrti legendární britské královny Alžběty II., jejíž místo na trůnu zaujal její syn Karel III. Přesto se v těchto dnech dostanou do oběhu mince s podobiznou zesnulé panovnice. Podle královské mincovny je to naposledy.
Do oběhu vstupuje poslední várka mincí v hodnotě jedné libry s podobiznou královny Alžběty II., informovala BBC. Mince jsou datovány do let 2021 a 2022, bude jich přes 23 milionů.
Šéfka královské mincovny Rebecca Morganová podotkla, že jde o historický okamžik. "Jak vypouštíme do oběhu více librových mincí s králem Karlem III. společně s posledními mincemi s královnou Alžbětou II., tak sledujeme fyzické ztvárnění proměny v čele naší monarchie," nechala se slyšet.
Královna Alžběta II. zemřela 8. září 2022, přičemž za ní ještě na skotský zámek Balmoral vyrazili na poslední chvíli příbuzní. Na trůnu strávila 70 let a 214 dní. Její místo zaujal její syn, do té doby známý jako princ Charles.
Morganová vysvětlila, že mince staré až čtyři roky, jsou vydávány nyní kvůli velké poptávce po mincích v hodnotě jedné libry. Do oběhu míří i přes sedm milionů librových mincí s podobiznou současného krále Karla III. Otec princů Williama a Harryho se na nich a na mincích poloviční hodnoty objevuje od roku 2023.
