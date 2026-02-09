Britská policie opět vyšetřuje Andrewa. Měl předávat informace Epsteinovi

Britská policie v současné době prověřuje podezření, že Andrew Mountbatten-Windsor předával důvěrné informace ze své role vládního obchodního zmocněnce odsouzenému agresorovi Jeffreymu Epsteinovi. Podle dokumentů, které začátkem měsíce zveřejnilo americké ministerstvo spravedlnosti, měl přeposílat oficiální zprávy o zahraničních cestách do Singapuru, Hongkongu či Vietnamu z let 2010 a 2011. Mluvčí policie v Thames Valley potvrdil přijetí podnětu a uvedl, že informace jsou vyhodnocovány standardním postupem.
Stejná policejní složka se již zabývá dalším svědectvím ženy, kterou měl Epstein v roce 2010 poslat do Velké Británie za účelem intimního setkání s tehdejším princem v jeho sídle Royal Lodge. Zveřejněné e-maily naznačují, že Andrew poslal Epsteinovi podrobnosti o svých nadcházejících oficiálních cestách 7. října 2010. O několik týdnů později mu pak údajně přeposlal pracovní hlášení od svého asistenta, a to pouhých pět minut poté, co je sám obdržel.
Vládní směrnice pro obchodní zmocněnce přitom jasně definují povinnost mlčenlivosti u citlivých komerčních a politických informací. Tato povinnost navíc platí i po skončení funkčního období a podléhá zákonu o úředním tajemství. Aktuální vývoj situace vyvolal reakci u prince a princezny z Walesu. Jejich mluvčí uvedl, že jsou pokračujícím odhalováním informací z Epsteinových spisů hluboce znepokojeni a jejich myšlenky patří především obětem.
Zveřejnění více než tří milionů dokumentů spojených s Epsteinem značně zastiňuje činnost královské rodiny. Princ William se aktuálně vydal na třídenní cestu do Saúdské Arábie a Kensingtonský palác chtěl zveřejněním postoje páru umožnit princi soustředění na tento program. Některé z e-mailů navíc naznačují, že Andrew za Epsteina lobboval i během oficiální návštěvy Spojených arabských emirátů v roce 2010, které se účastnil spolu se svými rodiči.
Zprávy o zahraničních cestách byly odesílány i poté, co byl Epstein v roce 2008 odsouzen. Některé e-maily jsou dokonce datovány po prosinci 2010, což je termín, kdy Andrew v rozhovoru pro BBC tvrdil, že veškeré kontakty s finančníkem přerušil. Mezi dokumenty se objevila i zpráva o investičních příležitostech v Afghánistánu nebo doporučení soukromé investiční firmy z února 2011. Andrew Mountbatten-Windsor jakékoli pochybení dlouhodobě odmítá.
Související
princ Andrew (syn královny Alžběty)
