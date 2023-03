Britská vláda chce vystěhovat tisíce afghánských uprchlíků z hotelů

Po obdržení dopisu mají mít Afghánci tři měsíce na vystěhování. Do konce roku má všech téměř 9000 Afghánců, kteří jsou od svého útěku z vlasti v srpnu 2021 ubytovaní v britských hotelích, tato ubytovací zařízení opustit.

Po návratu islamistického hnutí Tálibán k moci předloni v srpnu v Afghánistánu evakuovaly západní země z Kábulu některé místní spolupracovníky. Mnozí ale museli zůstat.

Náklady na ubytování uprchlíků v hotelích vyvolávají v Británii spory. Podle vlády jim bude nabídnuto jiné ubytování. "Pokud ale nabídku nepřijmou, žádná další nepřijde," upozornil příslušný ministerský náměstek Johnny Mercer. Podle něj není udržitelné, aby byli lidé při nynějších vysokých nákladech ubytováváni v hotelích. Podle informací The Times by mohly jako ubytovny pro afghánské uprchlíky posloužit vojenské základny.

Labouristický poslanec John Healey však kritizoval, že vláda posílá "8000 Afghánců, z nichž polovinu tvoří děti, oznámení o vystěhování, aniž by jim zaručila poskytnutí vhodného místa k životu".

Britská vláda chce novým zákonem výrazně omezit možnosti požádat v Británii o azyl. Plán předpokládá, že všichni lidé, kteří se do Spojeného království dostanou protizákonně, budou bez ohledu na okolnosti až jeden měsíc internováni. Následně mají být vyhoštěni do země původu a v případě, že by to pro ně bylo příliš nebezpečné, do Rwandy nebo jiného státu.