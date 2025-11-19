Bude mít krev na rukou. Za Trumpův postoj k počasí zaplatí životem milion lidí

Nová analýza vypracovaná organizacemi ProPublica a Guardian přináší detailní pohled na lidské náklady spojené s přístupem Trumpovy administrativy ke klimatu. Propracované modelování nezávislých výzkumníků odhalilo, že politika „Amerika na prvním místě“ (America First) Donalda Trumpa, která spočívá v rozšiřování fosilních paliv a decimování snah o snížení emisí, by mohla mít za následek až 1,3 milionu dalších úmrtí souvisejících s vysokými teplotami po celém světě v období po roce 2035. Velká většina těchto úmrtí se očekává mimo území Spojených států.
Z nedávného výzkumu vyplývá, že nejvíce lidí, kteří pravděpodobně zemřou na prudce rostoucí teploty v nadcházejících desetiletích, žije v chudých a horkých zemích v Africe a jižní Asii. Mnoho z těchto zemí přitom emitovalo relativně malé množství znečištění, které způsobuje klimatickou krizi, a jsou zároveň nejméně připraveny na zvládání zvýšeného horka. Analýza ukazuje, že další skleníkové plyny uvolněné v příštím desetiletí v důsledku Trumpových politik by mohly vést k až 1,3 milionu dalších úmrtí souvisejících s teplotami, k nimž dojde během 80 let po roce 2035.
V současné době probíhá mezinárodní konference v brazilském Belému, kde se shromáždili lídři většiny zemí světa, aby řešili eskalující dopady klimatické krize. Nepřítomnost Spojených států, které sice mají jen 4 % světové populace, ale vyprodukovaly 20 % skleníkových plynů, je účastníky konference výslovně zaznamenána. Jedinými dalšími zeměmi, které neposlaly delegaci, jsou podle předběžného seznamu pouze Afghánistán, Myanmar a San Marino.
Výpočty se opírají o modelované odhady dodatečných emisí, které budou uvolněny v důsledku Trumpových politik, a o recenzovanou metriku známou jako Náklady mortality uhlíku. Tato metrika navazuje na vědu, za kterou byla udělena Nobelova cena, a která již více než deset let ovlivňuje federální politiku. Metrika předpovídá počet úmrtí souvisejících s teplotami z dodatečných emisí. Zahrnuje úmrtí způsobená horkem (jako je úžeh a zhoršení stávajících nemocí) snížená o ušetřené životy díky omezení vystavení chladu.
Odhad nezahrnuje obrovské množství úmrtí očekávaných z širších dopadů klimatické krize, jako jsou sucha, záplavy, války, hurikány, lesní požáry, nemoci přenášené vektory a snížené výnosy plodin. Ačkoli jsou tato čísla vysoká, představují pouze zlomek z odhadovaných 83 milionů úmrtí souvisejících s teplotami, která by mohla nastat v důsledku všech emisí způsobených člověkem za stejné období, pokud znečištění přispívající k oteplování klimatu nebude omezeno.
Lidé nejvíce ohrožení úmrtím v důsledku rostoucích teplot jsou ti, kteří jsou již nyní nepřiměřeně zranitelní extrémním horkem. Patří sem pracovníci pracující venku, senioři, malé děti (které rychle ztrácejí tekutiny), lidé s nemocemi a ti, kteří nemají klimatizaci a stabilní bydlení. Extrémně vysoké teploty zabíjejí tím, že přemáhají schopnost těla ochlazovat se. Rostoucí teploty také zhoršují stávající zdravotní problémy, spouštějí infarkty, mrtvice a problémy s dýcháním.
Niger a Somálsko, jejichž emise jsou ve srovnání s USA zanedbatelné, by měly mít nejvyšší míru úmrtnosti na obyvatele v důsledku rostoucích teplot. Indie by měla trpět největším počtem úmrtí souvisejících s teplotami ze všech zemí. Pákistán, který má pouze 3 % světové populace, se očekává, že zaznamená 6 % až 7 % všech úmrtí souvisejících s teplotami.
Trumpova administrativa, někdy s pomocí republikánů v Kongresu, dramaticky zvrátila snahy o omezení klimatické krize. Krok zahrnuje zrušení daňových úlev na čistou energii, paliva a vozidla, uvolnění omezení znečištění pro uhelné elektrárny a usnadnění vrtání na federálních pozemcích. Marshall Burke, ekonom ze Stanfordovy univerzity, uvedl, že „před Trumpem jsme měli nejambicióznější klimatickou politiku, s jakou kdy USA přišly“.
Na otázky ohledně zvrácení politik a jejich důsledků, mluvčí Bílého domu Taylor Rogersová zaútočila na to, co označila jako „Podvod se zelenou energií“, aniž by se konkrétně zabývala prognózou úmrtí souvisejících s horkem. Odhady naznačují, že by se celkový počet úmrtí souvisejících s teplotami mohl snížit v prvních desetiletích oteplování, protože úmrtí z chladu by částečně kompenzovala úmrtí z horka. V druhé polovině století však počet úmrtí spojených s horkem výrazně převýší snížení úmrtí z chladu.
Model, který použila ProPublica a Guardian, počítal se střední hodnotou 5,7 miliardy metrických tun uhlíku do roku 2035, které se uvolní v důsledku Trumpových změn. Tyto emise vedou k odhadu 1,3 milionu dalších úmrtí. Alternativní odhady by vedly k číslům v rozmezí 571 000 až téměř 2,2 milionu dodatečných úmrtí.
Související
Trump navrhnul sebrat televizi licenci za dotaz na vraždu Chášukdžího. Takové věci se dějí, reagoval
Trumpovi dochází dech. Republikánská strana se začíná smiřovat s budoucností bez něj
Aktuálně se děje
před 19 minutami
Bude mít krev na rukou. Za Trumpův postoj k počasí zaplatí životem milion lidí
před 1 hodinou
Polsko a Rumunsko kvůli ruskému bombardování Ukrajiny poslaly do vzduchu stíhačky
před 2 hodinami
Napětí eskaluje. Čína hrozí kvůli Tchaj-wanu novým embargem Japonsku, to mluví o přežití
před 2 hodinami
WHO zažívá kvůli odchodu USA nejtěžší období v historii. Ztrácí tisíce lidí
před 3 hodinami
Polsko po sabotážích vzkazuje Rusku: Odpovíme, a nejen diplomaticky
před 4 hodinami
Trump navrhnul sebrat televizi licenci za dotaz na vraždu Chášukdžího. Takové věci se dějí, reagoval
před 4 hodinami
Devět mrtvých na Ukrajině. Zelenskyj apeluje na spojence Kyjeva
před 5 hodinami
Děti mohou po třech dnech volna vyhlížet vánoční prázdniny. Budou dlouhé
před 6 hodinami
Počasí: O víkendu noční teploty klesnou až na minus osm
včera
Tusk: Za sabotážemi na železnici stojí Ukrajinci placení ruskou rozvědkou. Kreml to popírá
včera
Navalného kult přežívá: O co jde opozici? Chce, aby Rusko bylo konečně normální
včera
Babiš nebude řešit svůj střet zájmů, dokud nebude mít jistotu jmenování premiérem. Hrad chce seznam ministrů
včera
První návrh výsledku COP30 nečekaně oživuje myšlenku konce fosilních paliv
včera
Trumpovi dochází dech. Republikánská strana se začíná smiřovat s budoucností bez něj
včera
Stubb vzkazuje Trumpovi: Nastal čas použít na Putina klacek
včera
Ukrajinské plány na leteckou flotilu čelí velkým komplikacím
včera
Internet napříč světem kolabuje. Cloudflare hlásí obří výpadek, nefujgují miliony stránek
včera
Zóna smrti na Ukrajině: Jak drony ukončily zákopovou válku a vymazaly frontovou linii?
včera
Dánská drakonická migrační politika na hranicích nekončí. Frederiksenová ji chce v celé Evropě
včera
Polsko: Sabotáže na železnici jsou teroristickými útoky ruských tajných služeb
V Polsku se v posledních dnech odehrála série incidentů, které vláda a bezpečnostní služby označily za sabotáž teroristické povahy s vazbou na zahraniční zpravodajské služby. Mluvčí polského ministra pro bezpečnostní služby, Jacek Dobrzyński, potvrdil, že „všechno naznačuje“, že za víkendovými sabotážemi na železnici v Polsku stojí ruské tajné služby. Dobrzyński později dodal, že se jedná o teroristický útok iniciovaný speciálními službami z Východu.
Zdroj: Libor Novák