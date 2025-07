Chod EU se otřásá v základech, von der Leyenová bude čelit hlasování o nedůvěře

Šest různých představitelů EU potvrdilo serveru Politico, že hlasování proběhne po debatě, která se uskuteční v pondělí ve Štrasburku. Samotné hlasování bude následovat tři dny poté. Ačkoli se očekává, že většina parlamentních frakcí bude hlasovat proti návrhu na vyslovení nedůvěry, událost symbolizuje sílící nespokojenost s jejím vedením.

Hlasování inicioval rumunský pravicový poslanec Gheorghe Piperea, který minulý týden získal potřebných 72 podpisů. Důvodem bylo jeho rozhořčení nad utajovanou textovou komunikací z roku 2021 mezi von der Leyen a generálním ředitelem farmaceutické společnosti Pfizer Albertem Bourlou. Tato výměna zpráv se týkala dojednávání vakcín proti covidu-19 v kritickém období pandemie.

Předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsola oznámila harmonogram ve středu večer lídrům politických skupin. Von der Leyen bude v pondělí přítomna během debaty a následně se očekává vystoupení šéfů frakcí, kteří vyjádří své stanovisko.

Ačkoliv několik členů Evropské lidové strany, stejně jako někteří z pravicové frakce ECR, po nátlaku stáhlo svou podporu návrhu, návrh i přesto získal potřebný počet signatářů pro zařazení na program jednání. To znamená, že k hlasování opravdu dojde, i kdyby bez reálné šance na úspěch.

Pokud by ale návrh přesto prošel, vedlo by to k rezignaci celé Komise a spustilo by to komplikovaný proces jmenování všech 27 eurokomisařů znovu. Takový vývoj by mohl výrazně narušit chod institucí EU i probíhající legislativní procesy.

Von der Leyen čelí v posledních měsících rostoucí kritice nejen kvůli zmíněným skandálům, ale také kvůli obviněním ze sbližování s krajní pravicí. Sociální demokraté a liberálové ji obvinili, že s pomocí krajní pravice oslabuje zelenou politiku a ekologické reformy.

Přesto většina centristických frakcí, které von der Leyen podporují již od jejího prvního zvolení, nemá chuť tuto situaci eskalovat. Není tedy pravděpodobné, že by hlasování vedlo k jejímu pádu, ale debata i samotné hlasování budou bedlivě sledovány jako test důvěry a politického klimatu v Bruselu.

Případné oslabení pozice von der Leyen by mohlo mít důsledky nejen pro Evropskou komisi, ale také pro budoucnost klimatické politiky EU, transatlantických vztahů a dalších klíčových oblastí. Hlasování tak symbolicky odráží nejen hodnocení jejího vedení, ale i rostoucí fragmentaci a polarizaci evropské politiky.