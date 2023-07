Chorvatsko drtí turisty cenami, ti dokonce ruší rezervace. Příští rok už mohou jezdit jinam

Ceny v Chorvatsku jsou důvodem znepokojení nejen u českých turistů, ale i mezi dalšími návštěvníky. Mario z Rakouska, který se velmi zamiloval do chorvatského pobřeží, prozradil serveru DNEVNIK.hr: "Je to příliš drahé, s dovolenými v Chorvatsku končíme." Je pro něj těžké se s tím smířit, avšak příští rok se rozhodl raději vydat do Řecka nebo do Egypta.

Vysoké ceny způsobily, že i další turisté se rozhodli odmítnout Chorvatsko jako svou dovolenkovou destinaci. Anamari z Belgie prozradila: "Je to tak nádherná země, ale bohužel se sem nevrátíme. Již jsme kontaktovali naše přátele, kteří jako my vlastní karavan, a doporučili jsme jim, aby sem nejezdili." Anamari se dokonce osobně omluvila recepční za autokempu za to, že jedna noc zde stojí přibližně v přepočtu 2 100 korun.

Chorvaté se velmi obávají faktu, že letošní sezona bude posledním obdobím, kdy zemi zaplaví vysoký počet turistů. Prezident chorvatské Asociace cestovních kanceláří, Boris Žgomba, prozradil: "Letošek bude dobrý, ale nebude mít tak výjimečný vliv jako minulý rok. Otázkou je, jak přežijeme příští rok," uvedl ve svém rozhovoru pro stanici DNEVNIK.

Tyto obavy potvrzuje také reportérka Lina Dollarová, která se nachází na místě. Řekla: "Před vrcholem sezony se stále více objednávek stornuje. Někteří turisté, se kterými jsem hovořila, již oznámili, že ukončují své dovolené v Chorvatsku a hledají levnější destinace."

Vysoké ceny v Chorvatsku také šokovaly jednoho místního obyvatele, který dlouhodobě žije v zahraničí a přijel na dovolenou se svými přáteli na ostrov Krk. Byli překvapeni vysokými cenami vody a dokonce i deodorantů, které jsou podle nich v Německu levnější.

Nelíbily se mu ani ceny slunečníku a lehátek, za které zaplatil 25 eur (přibližně 600 korun), a ještě víc ho rozhořčilo, když zjistil, že o víkendu stojí dokonce 30 eur (asi 700 korun). Navíc ho obtěžovalo, že musí platit hotově, a na pláži neměl ani klid, protože ho neustále obtěžovali prodávající s koblihami, kukuřicí nebo nabízející výlety lodí.

"Naše skupina je složená z řeckých, amerických, tureckých a chorvatských lidí a dohodli jsme se, že už nebudeme jezdit na letní dovolenou do Chorvatska," řekl portálu DANAS.hr. Moře sice je průzračné a čisté, ale podle něj najdeš to stejné i v jiných zemích. "Chorvatsko není v žádném případě prémiová destinace a nikdy nebude," dodal.

"Jen za samotný apartmán zaplatíš kolem 2 200 eur (asi 52 tisíc korun, pozn. red.). Před dvěma lety bych za něco podobného zaplatil polovinu," postěžoval si rakouský turista Mario, který hovořil s reportéry portálu DNEVNIK.

Ubytování? Makarské chybí třetina hostů, Primoštenu dokonce polovina

Podle informací z webu Dnevnik.hr došlo letos k zhruba třicetiprocentnímu nárůstu cen apartmánů. V důsledku toho začali turisté rušit své rezervace. Na Makarské riviéře tak chybí o 30 procent hostů ve srovnání s loňským rokem, zatímco v Primoštenu je tento nedostatek dokonce 50 procent.

Podle uvedeného listu se to v praxi projevuje tak, že apartmány, které loni během hlavní sezony stály 60 eur (cca 1419 Kč) za noc, jsou letos dostupné turistům za zhruba 80 eur (cca 1893 Kč).

Dnevnik.hr poznamenává: "Pokud si například rezervujete desetidenní pobyt na Jadranu, v průměru letos utratíte o dvě stě eur (cca 4730 Kč) více pouze za ubytování ve srovnání s minulým rokem."

Podle informací z deníku Slobodna Dalmacija v posledních týdnech prakticky ustal příjem rezervací na chorvatské riviéře.

A není divu. Čtyřčlenná rodina by měla zaplatit jen za týden za ubytování v soukromém apartmánu 1200 eur (28 392 Kč), v hotelu dokonce kolem čtyř tisíc (94 640 Kč),“ vysvětluje deník podle něj nesmyslnou cenovou politiku pronajímatelů.