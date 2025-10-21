CIA hraje „nejdůležitější roli“ při amerických útocích v Karibiku

Centrální zpravodajská služba (CIA) poskytuje většinu zpravodajských informací, které jsou využívány pro kontroverzní smrtící letecké údery Trumpovy administrativy. Tyto údery jsou vedeny proti malým, rychlým plavidlům v Karibském moři, u kterých se předpokládá, že převážejí drogy z Venezuely. Uvedly to tři zdroje obeznámené s operacemi. Experti tvrdí, že ústřední role agentury znamená, že většina důkazů použitých k výběru údajných pašeráků k zabití na volném moři zůstane s největší pravděpodobností v tajnosti.
Ústřední role CIA při těchto úderech nebyla dosud zveřejněna. Donald Trump sice minulou středu potvrdil, že schválil tajnou akci CIA ve Venezuele, neupřesnil však, co přesně agentura bude dělat.
Zdroje uvádějí, že CIA poskytuje zpravodajské informace v reálném čase, shromážděné pomocí satelitů a odposlechů signálů. Tyto informace slouží k detekci lodí, o kterých se domnívá, že jsou naloženy drogami. Následně se sledují jejich trasy a agentura dává doporučení, která plavidla by měla být zasažena raketami.
"Jsou nejdůležitější součástí toho," řekl jeden ze zdrojů. Dva zdroje potvrdily, že drony a další letadla, které skutečně odpalují rakety k potopení lodí, patří americké armádě, nikoli CIA. Informace, které agentura shromažďuje proti jakémukoli z údajných pašeráků – ať už mrtvým, nebo živým – pravděpodobně zůstanou utajované a mimo veřejné oči. A to i přes celosvětový zájem a debatu o zabíjení civilistů.
Zpravodajské informace agentury nejsou na rozdíl od informací shromážděných DEA nebo Pobřežní stráží, které dříve prováděly námořní záchytné operace proti pašerákům, navrženy jako právní důkazy. "Neprodukujeme důkazy," vysvětlil Mark Lowenthal, bývalý asistent ředitele pro analýzu CIA. "Máme zpravodajské informace. To není to samé jako důkaz. Je to jiné prostředí. Někdy jsou to chladná fakta a někdy mnohem méně." Lowenthal se domnívá, že je nepravděpodobné, že by zpravodajské informace CIA o cílech drogových plavidel mohly být někdy zveřejněny, jelikož agentura se snaží chránit své zdroje a metody.
Zatím byly zveřejněny pouze útržky zrnitých videí explodujících lodí, které na internetu zveřejnil Trump nebo ministerstvo obrany. Mluvčí CIA odmítl situaci komentovat a odkázal veškeré dotazy na Pentagon.
Anna Kelly, zástupkyně tiskového tajemníka Bílého domu, uvedla, že: "Všechny tyto rozhodné údery byly namířeny proti označeným narkoteroristům, kteří přinášejí smrtící jed k našim břehům. Prezident bude nadále využívat každý prvek americké moci k zastavení zaplavování naší země drogami a k tomu, aby ti, kteří jsou za to odpovědní, byli postaveni před soud."
Trump se v sobotu zmínil o zpravodajských informacích spíše než o americké armádě v příspěvku na sociálních sítích, který vlastní. Mluvil o zničení ponorky, kterou nazval "PONORKA PŘEVÁŽEJÍCÍ DROGY". Napsal: "Americká zpravodajská služba potvrdila, že toto plavidlo bylo naloženo převážně Fentanylem a dalšími nelegálními narkotiky."
Trump oznámil to, co se jeví jako první útok na loď, 3. září. Od té doby administrativa veřejně oznámila šest dalších úderů, aniž by kdy zveřejnila podrobnosti o cílech, kromě počtu zabitých osob a tvrzení, že lodě převážely narkotika. Několik zdrojů uvádí, že představitelé CIA se snaží hrát ústřednější roli v zahraničněpolitických cílech Trumpovy administrativy na polokouli.
Bílý dům rovněž nezveřejnil podrobnosti o právním základě pro údery proti civilním cílům. Experty v oblasti mezinárodního humanitárního práva uvádí, že použití smrtící síly proti civilistům, kteří nejsou zapojeni do války, je porušením. To platí bez ohledu na to, zda jsou podezřelí z pašování drog.
Harold Koh, profesor mezinárodního práva na Yaleově univerzitě, který pracoval na ministerstvu zahraničí za Obamovy éry, prohlásil minulý měsíc, že útoky v Karibiku jsou nezákonné. "Neexistuje žádná pravomoc pro prezidenta spáchat souhrnnou popravu na volném moři," řekl. Dodal, že to platí zejména, "když existuje možnost zajetí, kterou dosud používali."
Z Ekvádoru byla mezitím propuštěna osoba, která přežila americký útok na údajnou ponorku převážející drogy.
