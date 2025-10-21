CIA hraje „nejdůležitější roli“ při amerických útocích v Karibiku

Libor Novák

21. října 2025 16:59

CIA
CIA Foto: INT

Centrální zpravodajská služba (CIA) poskytuje většinu zpravodajských informací, které jsou využívány pro kontroverzní smrtící letecké údery Trumpovy administrativy. Tyto údery jsou vedeny proti malým, rychlým plavidlům v Karibském moři, u kterých se předpokládá, že převážejí drogy z Venezuely. Uvedly to tři zdroje obeznámené s operacemi. Experti tvrdí, že ústřední role agentury znamená, že většina důkazů použitých k výběru údajných pašeráků k zabití na volném moři zůstane s největší pravděpodobností v tajnosti. 

Ústřední role CIA při těchto úderech nebyla dosud zveřejněna. Donald Trump sice minulou středu potvrdil, že schválil tajnou akci CIA ve Venezuele, neupřesnil však, co přesně agentura bude dělat.

Zdroje uvádějí, že CIA poskytuje zpravodajské informace v reálném čase, shromážděné pomocí satelitů a odposlechů signálů. Tyto informace slouží k detekci lodí, o kterých se domnívá, že jsou naloženy drogami. Následně se sledují jejich trasy a agentura dává doporučení, která plavidla by měla být zasažena raketami.

"Jsou nejdůležitější součástí toho," řekl jeden ze zdrojů. Dva zdroje potvrdily, že drony a další letadla, které skutečně odpalují rakety k potopení lodí, patří americké armádě, nikoli CIA. Informace, které agentura shromažďuje proti jakémukoli z údajných pašeráků – ať už mrtvým, nebo živým – pravděpodobně zůstanou utajované a mimo veřejné oči. A to i přes celosvětový zájem a debatu o zabíjení civilistů.

Zpravodajské informace agentury nejsou na rozdíl od informací shromážděných DEA nebo Pobřežní stráží, které dříve prováděly námořní záchytné operace proti pašerákům, navrženy jako právní důkazy. "Neprodukujeme důkazy," vysvětlil Mark Lowenthal, bývalý asistent ředitele pro analýzu CIA. "Máme zpravodajské informace. To není to samé jako důkaz. Je to jiné prostředí. Někdy jsou to chladná fakta a někdy mnohem méně." Lowenthal se domnívá, že je nepravděpodobné, že by zpravodajské informace CIA o cílech drogových plavidel mohly být někdy zveřejněny, jelikož agentura se snaží chránit své zdroje a metody.

Zatím byly zveřejněny pouze útržky zrnitých videí explodujících lodí, které na internetu zveřejnil Trump nebo ministerstvo obrany. Mluvčí CIA odmítl situaci komentovat a odkázal veškeré dotazy na Pentagon.

Anna Kelly, zástupkyně tiskového tajemníka Bílého domu, uvedla, že: "Všechny tyto rozhodné údery byly namířeny proti označeným narkoteroristům, kteří přinášejí smrtící jed k našim břehům. Prezident bude nadále využívat každý prvek americké moci k zastavení zaplavování naší země drogami a k tomu, aby ti, kteří jsou za to odpovědní, byli postaveni před soud."

Trump se v sobotu zmínil o zpravodajských informacích spíše než o americké armádě v příspěvku na sociálních sítích, který vlastní. Mluvil o zničení ponorky, kterou nazval "PONORKA PŘEVÁŽEJÍCÍ DROGY". Napsal: "Americká zpravodajská služba potvrdila, že toto plavidlo bylo naloženo převážně Fentanylem a dalšími nelegálními narkotiky."

Trump oznámil to, co se jeví jako první útok na loď, 3. září. Od té doby administrativa veřejně oznámila šest dalších úderů, aniž by kdy zveřejnila podrobnosti o cílech, kromě počtu zabitých osob a tvrzení, že lodě převážely narkotika. Několik zdrojů uvádí, že představitelé CIA se snaží hrát ústřednější roli v zahraničněpolitických cílech Trumpovy administrativy na polokouli.

Bílý dům rovněž nezveřejnil podrobnosti o právním základě pro údery proti civilním cílům. Experty v oblasti mezinárodního humanitárního práva uvádí, že použití smrtící síly proti civilistům, kteří nejsou zapojeni do války, je porušením. To platí bez ohledu na to, zda jsou podezřelí z pašování drog.

Harold Koh, profesor mezinárodního práva na Yaleově univerzitě, který pracoval na ministerstvu zahraničí za Obamovy éry, prohlásil minulý měsíc, že útoky v Karibiku jsou nezákonné. "Neexistuje žádná pravomoc pro prezidenta spáchat souhrnnou popravu na volném moři," řekl. Dodal, že to platí zejména, "když existuje možnost zajetí, kterou dosud používali."

Z Ekvádoru byla mezitím propuštěna osoba, která přežila americký útok na údajnou ponorku převážející drogy.

před 5 hodinami

The Guardian: Trump není schopen rozlišit, kdo je na Ukrajině agresor a kdo oběť

Související

Maduro, Nicolas

Pověřil jsem CIA prováděním tajných operací ve Venezuele, potvrdil Trump. Maduro změnu režimu odmítá

Americký prezident Donald Trump potvrdil zprávu, že autorizoval Ústřední zpravodajskou službu (CIA) k provádění tajných operací uvnitř Venezuely, což vyvolalo rozhořčení u venezuelského lídra. Toto neobvyklé přiznání amerického vrchního velitele, týkající se aktivit zpravodajské organizace, které jsou obvykle zahaleny tajemstvím, přichází v době zvýšené vojenské přítomnosti USA v regionu.

Více souvisejících

CIA Venezuela

Aktuálně se děje

před 20 minutami

CIA

CIA hraje „nejdůležitější roli“ při amerických útocích v Karibiku

Centrální zpravodajská služba (CIA) poskytuje většinu zpravodajských informací, které jsou využívány pro kontroverzní smrtící letecké údery Trumpovy administrativy. Tyto údery jsou vedeny proti malým, rychlým plavidlům v Karibském moři, u kterých se předpokládá, že převážejí drogy z Venezuely. Uvedly to tři zdroje obeznámené s operacemi. Experti tvrdí, že ústřední role agentury znamená, že většina důkazů použitých k výběru údajných pašeráků k zabití na volném moři zůstane s největší pravděpodobností v tajnosti. 

před 52 minutami

Policie ČR, ilustrační fotografie.

Podezřelý se k vraždě v Zábřehu přiznal. Jde o mladistvého

Policie v úterý prozradila, za jakých okolností došlo k víkendové vraždě v Zábřehu na Šumpersku. Podezřelou osobu je v případu mladistvý, který se k napadení staršího muže přiznal. Dospělému pachateli by za tento čin hrozil až výjimečný trest. Dospělému by hrozil výjimečný trest.

před 1 hodinou

před 2 hodinami

před 2 hodinami

Juraj Cintula

Cintula dostal 21 let. Zbytek života zaslouženě stráví ve vězení, Slovensko je právní stát

Odsouzení Juraje Cintuly na 21 let vězení za atentát na Roberta Fica představuje rozhodnutí, které je tvrdé, ale spravedlivé. Slovenská justice tím potvrdila, že demokracie se nenechá vydírat násilím. Cintula sice tvrdil, že premiéra nechtěl zabít, soud však jeho obhajobě neuvěřil. Trest je dostatečně dlouhý, aby vyjádřil absolutní nepřijatelnost útoků na politické činitele. U muže v pokročilém věku navíc znamená fakticky konec života na svobodě – a jasné varování pro každého, kdo by se chtěl vydat stejnou cestou.

před 3 hodinami

před 4 hodinami

před 4 hodinami

Prezident Trump

Trump: Pokud Hamás poruší dohodu, vyhladíme ho

Americký prezident Donald Trump v pondělí varoval, že hnutí Hamás bude "vyhlazeno", pokud poruší dohodu o Gaze s Izraelem. Zároveň však uvedl, že palestinské militantní skupině dá šanci dodržet dohodnuté příměří. Krátce po tomto prohlášení odletěl do Izraele viceprezident JD Vance, aby se připojil k americkým vyslancům poté, co víkendové násilnosti ohrozily křehkou dohodu.

před 5 hodinami

před 6 hodinami

Nicolas Sarkozy

Z prezidenta trestancem. Nicolas Sarkozy nastoupil do vězení

Bývalý francouzský prezident Nicolas Sarkozy dorazil do pařížské věznice La Santé, aby zahájil výkon svého pětiletého trestu odnětí svobody. Jakmile Sarkozy dorazil, novináři zaslechli volání od vězňů z cel, kteří na něj křičeli "Vítej, Sarkozy!" a "Sarkozy je tady!".

před 7 hodinami

před 8 hodinami

před 8 hodinami

Vladimir Putin a Donald Trump uspořádali po summitu na Aljašce tiskovou konferenci

CNN: Schůzka Trumpa s Putinem je odložena

Naděje prezidenta Donalda Trumpa na rychlé setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem se pravděpodobně zbrzdily. Zdroje obeznámené se situací sdělily stanici CNN, že očekávaná přípravná schůzka mezi hlavními poradci obou světových lídrů pro zahraniční věci, plánovaná na tento týden, byla přinejmenším prozatím odložena.

před 10 hodinami

včera

Pražské metro, ilustrační fotografie

Metro nejezdilo. Sražené osobě už nepomohli ani záchranáři

Tragédie v pondělí vpodvečer zastavila provoz metra na lince B. Ve stanici Palmovka došlo ke střetu soupravy s osobou, která utrpěla zranění neslučitelná se životem a na místě zemřela. Během přerušení provozu museli cestující do tramvají a autobusů. 

včera

včera

Aleš Juchelka a Andrej Babiš (oba ANO)

Juchelka dává Babišovy sliby do reality. Jde o vyšší důchody

Průměrný tuzemský důchod v lednu stoupne o více než šest stovek korun v rámci pravidelné valorizace. Tou dobou už může úřadovat nová vláda, kterou pravděpodobně povede předseda ANO Andrej Babiš. Hnutí před sněmovními volbami avizovalo, že chce seniorům přidat nad rámec valorizací. Teď však jeho představitelé krotí očekávání občanů. 

včera

včera

včera

Tragédie na Vysočině. Školák zemřel po pádu z okna gymnázia

Tragédie se na začátku předprázdninového týdne stala na gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem na Vysočině. Žák tam vypadl z okna a utrpěl zranění neslučitelná se životem. Případem se zabývá policie. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy