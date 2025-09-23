Čína představila světu novou technologii. Kromě USA ji nemá nikdo na světě

Libor Novák

23. září 2025 12:26

Ilustační foto
Ilustační foto Foto: The Telegraph

Čínská nejmodernější letadlová loď Fujian úspěšně otestovala svůj nový elektromagnetický katapult. Z paluby lodi se podařilo vypustit tři typy letounů, včetně stíhačky J-35 páté generace, bojového letounu J-15T a letounu včasné výstrahy KJ-600. Tím se Čína stala jedinou zemí na světě, kromě Spojených států, která disponuje touto pokročilou technologií. Státní média označila testy za "milník" v rozvoji čínského námořnictva.

Elektromagnetický katapult, známý jako EMALS, umožňuje letounům vzlétat s větším množstvím paliva a zbraní, než jaké mohou nést letouny ze starších čínských letadlových lodí Shandong a Liaoning, které používají vzletovou rampu typu "ski-jump". To dává letounům z lodi Fujian větší bojový dosah a posiluje takzvané "modré" schopnosti námořnictva, což značí schopnost operovat v otevřených oceánech.

Testy zahrnovaly také přistání letounů na palubu, což je klíčový krok k tomu, aby byla loď plně operační. Analytik Carl Schuster, bývalý kapitán amerického námořnictva, odhaduje, že loď by mohla být zařazena do flotily během několika týdnů. Očekává se, že konečné zkoušky, které prověří schopnost lodi spolupracovat s letectvem a raketovými silami, proběhnou na jaře příštího roku.

Zatímco systém EMALS řadí loď Fujian na úroveň nejnovější americké letadlové lodi USS Gerald R. Ford, existuje mezi nimi zásadní rozdíl. Americké letadlové lodi jsou poháněny jadernou energií, což jim umožňuje zůstat na moři po neomezeně dlouhou dobu (dokud mají zásoby pro posádku). Naopak loď Fujian je poháněna konvenčním palivem, takže musí přistávat v přístavech, nebo se doplňovat palivem od tankerů na moři.

V současné době probíhají v Pekingu rozhovory mezi americkou delegací Kongresu a čínskými představiteli. Americký kongresman Adam Smith, který delegaci vede, uvedl, že vojenská komunikace mezi oběma zeměmi je klíčová. Podle něj je obzvláště nebezpečné, pokud se obě mocnosti s největšími armádami a jadernými arzenály na světě nebudou dorozumívat, protože by to mohlo vést k nedorozuměním.

Smith také poukázal na to, že americké a čínské lodě a letadla si často nebezpečně přibližují. Volal po posílení dialogu o jaderných zbraních a dalších technologiích. Také uvedl, že rychlý vývoj v oblasti umělé inteligence, dronů, kybernetické války a vesmírných technologií zvyšuje riziko nedorozumění.

Čínský ministr obrany Dong Jun vyzval americké zákonodárce, aby "odstranili rušivé a omezující faktory" a podnikli konstruktivní kroky ke zlepšení vojenských vztahů. Cesta amerických zákonodárců se uskutečnila po pátečním telefonátu mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a čínským vůdcem Si Ťin-pchingem.

Prezident Trump oznámil, že se se Si Ťin-pchingem setká na summitu APEC v Jižní Koreji příští měsíc a na začátku příštího roku on sám navštíví Čínu. Lídři se také dohodli, že Si Ťin-pching přijede do Spojených států v „příhodnou dobu“.

Čína představila světu novou technologii. Kromě USA ji nemá nikdo na světě

