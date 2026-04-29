Cintula si za atentát na Fica odsedí 21 let, potvrdil NS

Slovenská justice vynesla definitivní tečku za jedním z nejzávažnějších kriminálních případů v historii země. Nejvyšší soud SR tuto středu pravoplatně potvrdil trest pro Juraje Cintulu, který v květnu 2024 v Handlové vážně postřelil předsedu vlády Roberta Fica. Útočník stráví za mřížemi 21 let.
Nejvyšší soud Slovenské republiky vynesl ve středu pravomocný rozsudek nad Jurajem Cintulou, kterým mu definitivně potvrdil trest odnětí svobody v délce jednadvaceti let. Odsouzený se dopustil teroristického útoku na předsedu vlády Roberta Fica, k němuž došlo v květnu roku 2024 během výjezdového zasedání kabinetu v Handlové. Odvolací soud sice mírně upravil právní kvalifikaci stanovenou soudem první instance, nicméně potvrdil dřívější závěr, že čin byl spáchán s úmyslem poškodit ústavní zřízení státu.
Předseda senátu Nejvyššího soudu ve svém odůvodnění zdůraznil, že útočník si musel být vědom negativních důsledků, které jeho jednání bude mít na fungování vlády jako orgánu výkonné moci. Soud konstatoval, že Cintula ohrozil život a zdraví veřejného činitele, přičemž jeho útok nesměřoval proti Robertu Ficovi jako soukromé osobě, ale jako proti představiteli státu, s jehož politikou hluboce nesouhlasil. Rozsudek je v tuto chvíli již pravoplatný a uzavírá jednu z nejsledovanějších kauz v historii slovenské justice.
Celý případ se začal odvíjet 15. května 2024, kdy tehdy jednasedmdesátiletý muž z Levic pětkrát vystřelil na premiéra z legálně držené zbraně ve chvíli, kdy politik zamířil k davu svých příznivců. Robert Fico utrpěl četná vážná zranění, která si vyžádala náročné operace a více než čtyřicetidenní léčbu. Útočník byl bezprostředně po činu zadržen a vzat do vyšetřovací vazby, v níž setrval po celou dobu trvání procesu i následného odvolacího řízení.
Vyšetřování provázely diskuse o tom, zda byl útočník takzvaným osamělým vlkem, neboť krátce po střelbě byla smazána jeho historie na sociálních sítích. V průběhu soudního líčení Cintula přiznal, že se rozhodl premiérovi ublížit, aby ho vyřadil z výkonu funkce, ale tvrdil, že ho nechtěl zabít. Původně se dokonce pokoušel o uzavření dohody o vině a trestu s návrhem na dvanáctileté vězení, což však prokuratura vzhledem k závažnosti činu a překvalifikování na terorismus odmítla.
Během hlavního líčení u Specializovaného trestního soudu vypovídali členové ochranky i svědci z řad médií, kteří celý incident zaznamenali. Soud rovněž pracoval s nahrávkami nasazeného agenta a osobními záznamy obžalovaného. Přestože poradce premiéra během procesu uvedl, že Robert Fico útočníkovi odpustil, prokurátorka trvala na tom, že šlo o bezprecedentní zásah do stability státu a demokratických principů, za který je nezbytné uložit spravedlivý a přísný trest.
Související
Robert Fico , Juraj Cintula , Slovensko
Aktuálně se děje
před 38 minutami
Cintula si za atentát na Fica odsedí 21 let, potvrdil NS
před 1 hodinou
Už nebudu hodný, vzkázal Trump za doprovodu bizarní fotomontáže
před 2 hodinami
Svět zasáhne silné El Niño, varuje WMO. Počasí může letos lámat rekordy
před 3 hodinami
Odchod Spojených arabských emirátů z OPEC otřásl světem. Proč je tak významný?
před 4 hodinami
Estonsko chce, aby Evropská unie zakázala vstup ruským vojákům
před 4 hodinami
Ruská přehlídka ke Dni vítězství bude poprvé po 20 letech bez vojenské techniky. Důvod ministerstvo tají
před 5 hodinami
Řítí se svět do další ekonomické krize? Tentokrát by se neodehrála stejně, jako ta předchozí
před 7 hodinami
Předpověď počasí: Co přinese první květnový prodloužený víkend?
včera
Exředitel FBI zveřejnil fotku mušlí na pláži. Vyhrožuje Trumpovi, prohlásilo ministerstvo a zažalovalo ho
včera
Politico: Válka v Íránu odhalila zásadní trhliny v obranyschopnosti NATO
Aktualizováno včera
OBRAZEM: Češi se rozloučili s hercem Janem Potměšilem. Na mši mohl dorazit kdokoliv
včera
EP schválil obří, dvoubilionový rozpočet. Kde na něj vzít? Zdaňte hazard, kryptoměny a Google, navrhují poslanci
včera
Velryba Timmy byla vyproštěna, míří do Severního moře. Vědci se stále neshodnou, zda přežije
včera
Rána pro organizaci, vítězství pro Trumpa. Spojené arabské emiráty oznámily, že vystoupí z OPEC
včera
Teherán mě informoval o kritické situaci, Írán je ve stavu kolapsu, tvrdí Trump
včera
Svět přijde kvůli válce s Íránem o bilion dolarů. Ropné společnosti si ale namastí kapsy
včera
EU schválila povinné čipování psů a koček, zavádí minimální standardy pro jejich chov
včera
Mrazivé počasí se vrací, varovali meteorologové. Bude až šest stupňů pod nulou
včera
Trump po střelbě opět kope kolem sebe. Sám si dělá srandu ze smrti jiných
včera
Írán ponížil Spojené státy, prohlásil Merz
Zdroj: Libor Novák