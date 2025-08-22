CNN: Mírová jednání nikam nevedou, Zelenskyj nemůže na svém trvat věčně. Trump nahrává Rusku

Jakub Jurek

Jakub Jurek

22. srpna 2025 16:49

Donald Trump a Volodymyr Zelenskyj
Donald Trump a Volodymyr Zelenskyj Foto: The White House

Ruský raketový útok na americkou firmu v západní části Ukrajiny znovu připomněl, jak křehká je aktuální snaha o mír. Údery přišly stovky kilometrů od frontové linie a byly nejintenzivnější za poslední měsíc. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského šlo o cílený úder na americký majetek a záměrný signál Moskvy uprostřed diplomatických manévrů, do kterých se zapojil i prezident Donald Trump.

Událost přišla krátce poté, co Trump přijal ruského prezidenta Vladimira Putina na ceremoniálu na Aljašce. Tato schůzka měla podle Bílého domu přinést průlom ve vleklém konfliktu, avšak situace v terénu i na diplomatickém poli zůstává nezměněná. Rusko pokračuje v útocích na civilní cíle a na mírových jednáních není vidět žádný zásadní posun, jak napsala americká stanice CNN ve své nové analýze.

Trump se snaží hrát roli prostředníka a prezentuje se jako jediný světový lídr schopný hovořit s oběma stranami konfliktu. Vystupuje aktivně na mezinárodní scéně a organizuje setkání s evropskými partnery. Jeho administrativní tým mluví o „mírovém prezidentovi“. Realita ale ukazuje, že ruská strana žádné podstatné ústupky nenabídla.

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov, dlouholetý diplomat formovaný sovětskou školou, nadále úspěšně komplikuje veškeré diplomatické pokusy. V posledních dnech otevřeně útočí na Spojené státy a jejich spojence a naznačuje, že americké kroky poškozují dosažený pokrok. Ruská taktika se soustředí na zdržování; čím déle se mírový proces táhne, tím více prostoru má Putinova armáda pro získávání územních zisků.

Ukrajinský prezident se mezitím snaží zůstat v kontaktu s Washingtonem a nepůsobit jako překážka mírového dialogu. Jeho pozice je však neudržitelná. Nemůže přijmout požadavky Moskvy na územní ústupky v Donbasu, aniž by riskoval budoucí eskalaci, která by mohla vést až k opětovnému útoku na Kyjev.

Evropští lídři mezitím tlačí na Trumpa, aby se distancoval od Putina. Na schůzce v Bílém domě se snažili prosadit plán bezpečnostních záruk pro poválečnou Ukrajinu. Návrh ale zůstává velmi mlhavý a je podmíněn souhlasem USA, bez nichž se žádná obranná strategie vůči Rusku neobejde. Západní představitelé přitom přiznávají, že představa společné obrany s Moskvou je nereálná.

Trump přesto zůstává klíčovým hráčem. Jeho tlak na spojence v NATO, aby zvýšili výdaje na obranu, má reálný dopad. A přestože se často kloní k Putinovi, k velkému obecnému překvapení zatím Ukrajinu do žádného nuceného míru netlačí. Jeho tým ale často projevuje nedostatek znalosti komplikované geopolitické reality – například při návrzích na „výměnu území“, které ignorují historické trauma a oběti.

Nad Trumpovým přístupem se znovu vznášejí otázky. Proč nevyvíjí větší tlak na Moskvu? A proč důvěřuje ruskému prezidentovi, jehož činy svědčí o opaku? Jeden z mikrofonů v Bílém domě například zachytil šéfa Bílého domu, jak říká francouzskému prezidentovi Emmanuelu Macronovi: „Myslím, že chce uzavřít dohodu pro mě, chápete to? Jakkoli to zní bláznivě.“

Trumpův veřejný postoj se často mění. Ve čtvrtek zveřejnil na sociálních sítích komentář, v němž naznačil, že by mohl podpořit ukrajinské útoky na ruské území. Jen o pár dní dříve přitom připustil možnost účasti amerických vojáků v poválečné zajišťovací misi, což následně po kritice konzervativních médií popřel.

Během víkendu jeho vyslanec Steve Witkoff tvrdil, že Putin souhlasil s „robustními“ bezpečnostními zárukami pro Ukrajinu. Tento výrok se však rychle ukázal jako nepodložený. Lavrov potvrdil, že Moskva trvá na svém tradičním postoji, konkrétně být garantem mírové dohody. Tato role je ale po invazi zcela diskreditována a naznačuje spíše snahu proměnit Ukrajinu v podřízený stát.

Před týdnem Trump tvrdil, že se schyluje k summitu Zelenskyj–Putin, který by mohl proběhnout i za jeho účasti. Nyní však přejal ruskou rétoriku, že jednání ve formátu „dva lídři“ je nejlepší variantou. To by ale mohlo Ukrajinu oslabit; absence USA by umožnila Rusku svalit vinu za případné ztroskotání na Kyjev.

Zároveň není jisté, zda by Putin vůbec na summit dorazil. Dlouhodobě totiž označuje Zelenského za nelegitimního vůdce a Ukrajinu za neexistující stát. Lavrov mezitím navrhl zdlouhavý proces přípravných jednání mezi odbornými ministry a různými experty, což je spíše odkládací taktika než reálný krok k summitu.

Přes všechen pesimismus však nelze vyloučit, že v zákulisí probíhají dílčí jednání. Diplomatické procesy se často odehrávají mimo zrak veřejnosti. Zůstává ale otázkou, zda je Trump ochoten podstoupit detailní vyjednávání, které by mohlo vést ke skutečnému míru. Zatím se zdá, že mu chybí trpělivost i důvěryhodnost. 

před 1 hodinou

Žádná schůzka Putina se Zelenským se nechystá, řekl Lavrov

Související

Sergej Lavrov a Vladimir Putin

Žádná schůzka Putina se Zelenským se nechystá, řekl Lavrov

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov odmítl spekulace o možné schůzce mezi šéfem Kremlu Vladimirem Putinem a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Americký prezident Donald Trump mezitím získal pochvalu od spojence Kremlu, běloruského lídra Alexandra Lukašenka, realita v terénu však naznačuje, že Putin nemá zájem na skutečném urovnání konfliktu.
Kim Čong-un se setkal s Vladimirem Putinem na kosmodromu Vostočnyj Analýza

Severokorejci po boku Rusů vysílají jasnou zprávu. Západ se musí probudit

Severní Korea už dávno není jen izolovanou diktaturou a stává se aktivním spojencem Ruska ve válce proti Ukrajině. Kim Čong-un posílá na frontu tisíce vojáků, dodává munici a buduje ideologický mýtus o „revoluční solidaritě“. Válečné nasazení posiluje jeho režim a zároveň odhaluje, jak se autoritářské mocnosti propojují v pragmatické alianci proti Západu. Ten nyní čelí výzvě, zda dokáže tuto hrozbu pojmenovat a čelit jí, nebo jestli se opět nechá paralyzovat vlastní opatrností.

Více souvisejících

válka na Ukrajině Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina) Donald Trump Vladimír Putin Rusko Ukrajina USA (Spojené státy americké)

Aktuálně se děje

před 1 hodinou

Donald Trump a Volodymyr Zelenskyj

CNN: Mírová jednání nikam nevedou, Zelenskyj nemůže na svém trvat věčně. Trump nahrává Rusku

Ruský raketový útok na americkou firmu v západní části Ukrajiny znovu připomněl, jak křehká je aktuální snaha o mír. Údery přišly stovky kilometrů od frontové linie a byly nejintenzivnější za poslední měsíc. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského šlo o cílený úder na americký majetek a záměrný signál Moskvy uprostřed diplomatických manévrů, do kterých se zapojil i prezident Donald Trump.

před 1 hodinou

Sergej Lavrov a Vladimir Putin

Žádná schůzka Putina se Zelenským se nechystá, řekl Lavrov

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov odmítl spekulace o možné schůzce mezi šéfem Kremlu Vladimirem Putinem a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Americký prezident Donald Trump mezitím získal pochvalu od spojence Kremlu, běloruského lídra Alexandra Lukašenka, realita v terénu však naznačuje, že Putin nemá zájem na skutečném urovnání konfliktu.

před 1 hodinou

před 2 hodinami

Kim Čong-un se setkal s Vladimirem Putinem na kosmodromu Vostočnyj

Severokorejci po boku Rusů vysílají jasnou zprávu. Západ se musí probudit

Severní Korea už dávno není jen izolovanou diktaturou a stává se aktivním spojencem Ruska ve válce proti Ukrajině. Kim Čong-un posílá na frontu tisíce vojáků, dodává munici a buduje ideologický mýtus o „revoluční solidaritě“. Válečné nasazení posiluje jeho režim a zároveň odhaluje, jak se autoritářské mocnosti propojují v pragmatické alianci proti Západu. Ten nyní čelí výzvě, zda dokáže tuto hrozbu pojmenovat a čelit jí, nebo jestli se opět nechá paralyzovat vlastní opatrností.

před 3 hodinami

před 4 hodinami

před 5 hodinami

Válka na Ukrajině od dvojice fotografů.

Bod zlomu na Ukrajině. Začíná hra o to, kdo se zlomí jako první

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov žádá, aby se Moskva podílela na bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu. Jinak je podle něj nelze brát vážně. Pro Západ i Kyjev jsou takovéto návrhy nepřijatelné, protože by v praxi znamenaly ruské právo veta. Jenže právě tato neústupnost může prodloužit válku na roky. Kreml věří, že Ukrajinu zlomí dřív, než se rozpadne režim Vladimira Putina. Západ si teď musí promyslet, jestli ještě je schopen vydržet další dlouhé roky konfliktu. 

před 5 hodinami

před 6 hodinami

před 7 hodinami

Benjamin Netanjahu, známý pod přezdívkou Bibi

Netanjahu chce jednat o propuštění všech rukojmích. Válka pro tuto chvíli pokračuje

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu nařídil zahájení jednání o propuštění všech zbývajících rukojmích v Gaze, ovšem výhradně za podmínek, které označil za „přijatelné pro Izrael“. Zároveň schválil vojenské plány na pozemní útok na město Gaza, navzdory mezinárodním i domácím varováním před katastrofálními dopady na civilní obyvatelstvo.

před 7 hodinami

před 8 hodinami

Ukrajinská armáda, ilustrační fotografie

Západní vojáci nejsou samospásné řešení. Ukrajinci musí i nadále spoléhat hlavně sami na sebe

Západ zvažuje vyslání mírových jednotek na Ukrajinu jako náhradu za neuskutečněný vstup do NATO. Iniciativa, vedená klíčovými evropskými mocnostmi, má zajistit dodržování míru a odstrašovat Rusko. Problémem však zůstává, že západní armády nejsou připraveny na obranu tisícikilometrové fronty a hlavní břemeno tak zůstane na Ukrajině, která v míru nemá šanci uživit a udržet armádu současného rozsahu.

před 9 hodinami

Ruská armáda, ilustrační fotografie.

Mír v nedohlednu. Rusové neslevují z požadavků, které Kyjev nemůže akceptovat

Týden po summitu prezidenta Spojených států Donalda Trumpa a ruského vládce Vladimira Putina na Aljašce, který měl podle Bílého domu znamenat průlom v mírovém úsilí, se realita nezměnila. Rusko pokračuje v útocích na Ukrajinu a Moskva trvá na podmínkách, které jsou z pohledu Kyjeva i mezinárodního práva nepřijatelné. Americká diplomacie působí nejednotně a váhavě, zatímco Kreml dál takticky prodlužuje konflikt. Skutečné mírové řešení je stále v nedohlednu.

před 9 hodinami

Prezident Trump

Porazit Rusko může být nemožné, naznačil Trump. Zelenskyj reaguje

Americký prezident Donald Trump se opět svérázně vyjádřil k probíhající válce na Ukrajině. V příspěvku na sociální síti naznačil, že napadená země nemůže vyhrát válku, pokud nezaútočí na agresora. Tato slova napsal v období, kdy se snaží o diplomatické řešení konfliktu ve východní Evropě. 

před 10 hodinami

včera

včera

včera

Izraelská armáda

The Guardian: Izrael v Gaze zabil pětkrát více civilistů než bojovníků Hamásu

Údaje z tajné databáze izraelské armády naznačují, že Izrael v Gaze usmrtil pětkrát více civilistů než bojovníků. Od začátku války uplynulo 19 měsíců. Podle společného vyšetřování listu The Guardian, izraelsko-palestinské publikace +972 Magazine a hebrejsky psaného serveru Local Call izraelští zpravodajci v květnu evidovali 8 900 jmen, které označili za bojovníky Hamásu a Palestinského islámského džihádu, nebo jako „pravděpodobně mrtvé“.

včera

včera

Marný pokus a krátký útěk. Policie vyšetřuje přepadení banky

Vážným incidentem se ve středu zabývala moravskoslezská policie. Muž se neúspěšně pokusil vyloupit banku ve Frýdku-Místku. Následně se dal na útěk, ale strážcům zákona neprchal dlouho. O případu informoval web iDnes.cz. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy