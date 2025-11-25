CNN: Trapné kroky Pentagonu proti válečnému hrdinovi ukazují, že Trumpova touha po pomstě je nekonečná

Kampaň politické odplaty prezidenta Donalda Trumpa podle CNN právě zaznamenala dva trapné kroky zpět a jeden obrovský skok kupředu. Zrušení trestních stíhání proti bývalému šéfovi FBI Jamesi Comeymu a newyorské generální prokurátorce Letitii Jamesové vyvolalo otázky ohledně kompetence ministerstva spravedlnosti. Stalo se tak poté, co soudce rozhodl, že Trumpem vybraný prokurátor byl nezákonně jmenován v rámci uspěchaných stíhání pod politickým tlakem.
Administrativa však po pondělní dvojité porážce nezaváhala. Pentagon okamžitě oznámil vyšetřování a potenciální vojenský soud s válečným hrdinou, astronautem NASA a demokratickým senátorem Markem Kellym. Důvodem je video, ve kterém Kelly a jeho kolegové poukázali na to, že příslušníci armády nemusí poslouchat nezákonné rozkazy.
Tento krok následoval po Trumpově tvrzení z minulého týdne, že Kelly a další demokratičtí zákonodárci ve videu, všichni veteráni armády nebo zpravodajských služeb, se dopustili pobuřování, což je podněcování povstání proti státu, za které podle Trumpa hrozí trest smrti. Trump se netajil odhodláním využít prezidentskou moc k trestnímu stíhání svých odpůrců jako odvetu za svá vlastní trestní obvinění. Tato myšlenka byla pilířem jeho prezidentské kampaně v roce 2024.
Využití armády k zacílení na politického protivníka však překračuje novou hranici. Vyvolává možnost, že by svoboda projevu veteránů mohla být omezena, pokud kritizují vrchního velitele. Znamená to také rozšíření Trumpova pokusu využít vládní instituce k ozbrojení spravedlnosti proti svým oponentům. Případy Comeyho a Jamesové ukazují, že tento proces je na ministerstvu spravedlnosti již pokročilý.
Ministr obrany Pete Hegseth už dříve propustil vysoké vojenské důstojníky ve snaze vybudovat tým, který je podle jeho názoru loajální prezidentovi a jeho vlastní etice neomezené pravomoci pro „válečné bojovníky“. Dále propustil i přední právní úředníky, kteří vznesli pochybnosti o zákonnosti politik administrativy, jak uvedla CNN.
Mimořádná možnost, že by dekorovaný námořní kapitán ve výslužbě, jako je Kelly, mohl být povolán zpět do služby, aby byl stíhán podle vojenské justice, hrozí posunout tento proces ještě dále. Zakladatel a generální ředitel organizace Independent Veterans of America, Paul Rieckhoff, uvedl, že se jedná o překročení Rubikonu. Řekl, že nápad přivést Kellyho zpět do aktivní služby a hrozit mu vojenským soudem „láme sklo, které v moderní armádě nikdy předtím nebylo rozbito“.
Jelikož byl Kelly vyšší důstojník, který odešel z námořnictva, zákon vyžaduje, aby zůstal k dispozici pro případné povolání zpět do armády. Pentagon uvedl, že by ho mohl přijmout zpět do služby, aby mohl být proveden vojenský soud nebo správní potrestání. Zatím nebylo jasné, jaká potenciální obvinění by proti Kellymu mohla být vznesena. Jeho údajný prohřešek spočíval v poukázání na fakt, že vojenští důstojníci jsou povinni se řídit pouze zákonnými rozkazy podle Jednotného kodexu vojenského soudnictví.
Musí existovat značná pochybnost, že by se případ proti Kellymu dostal až k vojenskému soudu. A to především proto, že odsouzení by vytvořilo precedens, že jakýkoli penzionovaný příslušník armády by mohl být vládou trvale stíhán za poznámky, které jsou vykládány jako kritika prezidentových činů.
Video demokratických zákonodárců vyvolalo debatu o tom, zda zbytečně nezatáhli armádu do politických sporů s kaskadérským kouskem ve stylu kampaně. To se však nestalo ve vzduchoprázdnu. Trump nařídil nasazení záložníků a amerických mariňáků do amerických měst, což někteří soudci zablokovali. Mnozí odborníci se domnívají, že útoky administrativy na rychlostní čluny údajných drogových obchodníků v Karibiku a Pacifiku maří řádný proces a mohou porušovat americké a mezinárodní právo i ústavu.
Trumpova politická strategie je jasná. S obviněními proti Comeymu, Jamesové a nyní s vyšetřováním Kellyho používá moc exekutivní složky k cílení na politické oponenty. Jsou to činy prezidenta, který své politické spory bere hluboce osobně a mylně věří, že jeho role přichází s neomezenou výkonnou mocí.
Někteří republikáni trvají na tom, že jeho cíle jsou legitimní. Tvrdí, že některá nebo všechna Trumpova trestní obvinění, včetně obvinění z vměšování do voleb, odsouzení za trestný čin a civilní právní problémy, byly příklady demokratické „právní války“. Dále se domnívají, že je oprávněné, aby na to reagoval.
Je spravedlivé diskutovat o tom, zda některá stíhání byla politicky motivovaná a jaká je síla právních teorií za nimi. Trump byl však usvědčen porotou ve věci New Yorkské platby za mlčení, a existovaly podstatné důkazy, že se pokusil zvrátit výsledek voleb v roce 2020. Trump popřel jakékoli provinění ve všech případech proti němu.
Příspěvky prezidenta na sociálních médiích odhalují politickou zášť, kterou chová. Obvinění Comeyho a Jamesové rychle následovala po příspěvku na sociálních sítích, který mohl být určen jako soukromý pro generální prokurátorku Pam Bondi, požadující trestní stíhání. Zprávy o vyšetřování Kellyho následovaly dny po Trumpově výbuchu na sociálních sítích proti demokratickým zákonodárcům, kteří video vytvořili.
Hegseth vydal prohlášení, které bylo zjevně navrženo tak, aby upoutalo pozornost prezidenta svou nabitou rétorikou. Napsal, že video vytvořené „Pobuřující šestkou“ bylo opovrženíhodné, bezohledné a nepravdivé. Uvedl, že povzbuzování bojovníků k ignorování rozkazů jejich velitelů podkopává všechny aspekty „dobrého pořádku a kázně“ a že jejich pošetilý výlev zasévá pochybnosti a zmatek, což ohrožuje jejich bojovníky.
Zákonodárci ve videu přímo nepovzbuzovali příslušníky americké armády, aby ignorovali rozkazy svých velitelů. Tento argument by fungoval pouze v případě, že by velitelé vydali nezákonný rozkaz. Video poukázalo na to, že příslušníci armády mohou, nebo musí odmítnout nezákonné rozkazy nebo ty, které porušují Ústavu.
Zákonnost rozkazu je často obtížné posoudit v zápalu boje. Proto jsou k jednotkám často přidělováni členové sboru generálního prokurátora soudce – vojenští právníci – aby poskytovali právní poradenství aktivním příslušníkům, někdy i v bojových situacích. Každý člen armády je vyškolen ve svých zákonných povinnostech. Zastánci demokratických zákonodárců ve videu tvrdí, že pouze konstatovali, že každý v armádě má povinnost dodržovat zákony, což sotva představuje ohavný trestný čin.
Kelly řekl, že pokud záměrem bylo ho zastrašit, „nebude to fungovat“. Ve svém prohlášení na X dodal, že pro tuto zemi obětoval příliš mnoho, aby ho umlčeli tyrani, kterým záleží více na vlastní moci než na ochraně Ústavy.
Úspěšné stíhání Kellyho, Comeyho nebo Jamesové se zdá nepravděpodobné. Být však zapleten do právních sporů může být traumatizující a finančně zničující. Miles Taylor, bývalý vládní úředník pro vnitřní bezpečnost, který je vyšetřován ministerstvem spravedlnosti po kritice Trumpa během jeho prvního funkčního období, řekl pro CNN, že „proces je trestem“.
Bílý dům reagoval na své ztráty v případech Comeyho a Jamesové jako vždy: zdvojnásobením obvinění a sliby odvolání a naznačováním, že každý soudce, který rozhodne proti prezidentovi, je nedbalý nebo zpolitizovaný. Tisková tajemnice Bílého domu Karoline Leavittová řekla, že ví, že ministerstvo spravedlnosti se proti tomu velmi brzy odvolá, takže by James Comey měl možná brzdit své vítězné kolo.
Federální soudce zamítl případy poté, co zjistil, že Trumpovo jmenování bývalé úřednice Bílého domu Lindsey Halliganové prozatímní americkou prokurátorkou v Alexandrii ve Virginii bylo neplatné. Prezident Halliganovou jmenoval během spěchu s podáním trestních obvinění.
Comey se prohlásil nevinným z lhaní Kongresu a maření jeho činnosti během svědectví na konci roku 2020. Jamesová, která během své kampaně na generální prokurátorku řekla, že prošetří Trumpa kvůli jeho obchodním záležitostem, získala v září 2023 rozsudek o civilním podvodu proti prezidentovi, jeho dospělým synům a organizaci Trump Organization. V případě hypotečního podvodu, který proti ní vznesla administrativa, se prohlásila nevinnou.
Právní a ústavní závazky pondělního právního dramatu si vyžádají čas. Politické dozvuky však byly okamžité. Kelly je například považován za potenciálního demokratického prezidentského kandidáta pro rok 2028, který oslovuje umírněné členy strany. Má silné reference jako senátor z pohraničního státu a díky své vojenské minulosti. Po zveřejnění zprávy neztrácel čas a rozeslal více e-mailů s žádostí o finanční podporu, ve kterých svým příznivcům sdělil, že „ministerstvo války jde po něm, protože se jim nelíbí, co říká“.
Stejně jako guvernér Kalifornie Gavin Newsom a guvernér Illinois JB Pritzker, další potenciální demokratičtí prezidenští kandidáti, má nyní Kelly spor s administrativou a platformu, aby ukázal takový druh vzdoru vůči Trumpovi, po kterém touží voliči jeho strany. Politika konfrontace se může prezidentovi také vymstít. Koneckonců, vrchní velitel, který nikdy nesloužil v armádě, nyní používá svou moc k pronásledování hrdiny, jenž létal na bojových letounech z americké letadlové lodi nad Irákem během války v Zálivu v roce 1991 a který ukázal správné odhodlání při startech do vesmíru na palubách raketoplánů.
Kelly implicitně naznačil kontrast ve svém prohlášení. Řekl, že ve 22 letech nastoupil do námořnictva Spojených států a složil přísahu Ústavě. Dodal, že tuto přísahu dodržoval během leteckého výcviku, mnoha nasazení na USS Midway, 39 bojových misí v operaci Pouštní bouře, ve škole testovacích pilotů, čtyř letů raketoplánem v NASA a každý den od odchodu do důchodu. Uvedl, že odešel poté, co byla jeho manželka Gabby postřelena do hlavy, když sloužila svým voličům.
Senátor z Arizony je ženatý s Gabrielle Giffords, bývalou demokratickou členkou Sněmovny reprezentantů, která byla postřelena na politické akci v roce 2011 a utrpěla vážné poranění mozku. Zatímco Trump vždy politicky profitoval z vyvolávání sporů a vybírání si politických nepřátel, má širší problémy než jen své osobní stížnosti. Snaží se projevit empatii voličům, kteří se potýkají s vysokými cenami potravin a bydlení. Bílý dům v pondělí odložil očekávané oznámení o novém návrhu zdravotní péče, jelikož miliony Američanů zaznamenávají prudký nárůst pojistného. Trumpova podpora klesla a překvapivá rezignace Marjorie Taylor Greene, kdysi horlivé podporovatelky z Georgie, odhalila trhliny v hnutí MAGA. Zatímco mnozí republikáni očekávají příští rok střednědobé volby s obavami, jelikož voliči požadují pomoc, jejich prezident je posedlý starými osobními spory, včetně sporu s Comeym, který trvá už téměř deset let.
