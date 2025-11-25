CNN: Trapné kroky Pentagonu proti válečnému hrdinovi ukazují, že Trumpova touha po pomstě je nekonečná

Libor Novák

25. listopadu 2025 18:47

Prezident Trump
Prezident Trump Foto: The White House

Kampaň politické odplaty prezidenta Donalda Trumpa podle CNN právě zaznamenala dva trapné kroky zpět a jeden obrovský skok kupředu. Zrušení trestních stíhání proti bývalému šéfovi FBI Jamesi Comeymu a newyorské generální prokurátorce Letitii Jamesové vyvolalo otázky ohledně kompetence ministerstva spravedlnosti. Stalo se tak poté, co soudce rozhodl, že Trumpem vybraný prokurátor byl nezákonně jmenován v rámci uspěchaných stíhání pod politickým tlakem.

Administrativa však po pondělní dvojité porážce nezaváhala. Pentagon okamžitě oznámil vyšetřování a potenciální vojenský soud s válečným hrdinou, astronautem NASA a demokratickým senátorem Markem Kellym. Důvodem je video, ve kterém Kelly a jeho kolegové poukázali na to, že příslušníci armády nemusí poslouchat nezákonné rozkazy.

Tento krok následoval po Trumpově tvrzení z minulého týdne, že Kelly a další demokratičtí zákonodárci ve videu, všichni veteráni armády nebo zpravodajských služeb, se dopustili pobuřování, což je podněcování povstání proti státu, za které podle Trumpa hrozí trest smrti. Trump se netajil odhodláním využít prezidentskou moc k trestnímu stíhání svých odpůrců jako odvetu za svá vlastní trestní obvinění. Tato myšlenka byla pilířem jeho prezidentské kampaně v roce 2024.

Využití armády k zacílení na politického protivníka však překračuje novou hranici. Vyvolává možnost, že by svoboda projevu veteránů mohla být omezena, pokud kritizují vrchního velitele. Znamená to také rozšíření Trumpova pokusu využít vládní instituce k ozbrojení spravedlnosti proti svým oponentům. Případy Comeyho a Jamesové ukazují, že tento proces je na ministerstvu spravedlnosti již pokročilý.

Ministr obrany Pete Hegseth už dříve propustil vysoké vojenské důstojníky ve snaze vybudovat tým, který je podle jeho názoru loajální prezidentovi a jeho vlastní etice neomezené pravomoci pro „válečné bojovníky“. Dále propustil i přední právní úředníky, kteří vznesli pochybnosti o zákonnosti politik administrativy, jak uvedla CNN.

Mimořádná možnost, že by dekorovaný námořní kapitán ve výslužbě, jako je Kelly, mohl být povolán zpět do služby, aby byl stíhán podle vojenské justice, hrozí posunout tento proces ještě dále. Zakladatel a generální ředitel organizace Independent Veterans of America, Paul Rieckhoff, uvedl, že se jedná o překročení Rubikonu. Řekl, že nápad přivést Kellyho zpět do aktivní služby a hrozit mu vojenským soudem „láme sklo, které v moderní armádě nikdy předtím nebylo rozbito“.

Jelikož byl Kelly vyšší důstojník, který odešel z námořnictva, zákon vyžaduje, aby zůstal k dispozici pro případné povolání zpět do armády. Pentagon uvedl, že by ho mohl přijmout zpět do služby, aby mohl být proveden vojenský soud nebo správní potrestání. Zatím nebylo jasné, jaká potenciální obvinění by proti Kellymu mohla být vznesena. Jeho údajný prohřešek spočíval v poukázání na fakt, že vojenští důstojníci jsou povinni se řídit pouze zákonnými rozkazy podle Jednotného kodexu vojenského soudnictví.

Musí existovat značná pochybnost, že by se případ proti Kellymu dostal až k vojenskému soudu. A to především proto, že odsouzení by vytvořilo precedens, že jakýkoli penzionovaný příslušník armády by mohl být vládou trvale stíhán za poznámky, které jsou vykládány jako kritika prezidentových činů.

Video demokratických zákonodárců vyvolalo debatu o tom, zda zbytečně nezatáhli armádu do politických sporů s kaskadérským kouskem ve stylu kampaně. To se však nestalo ve vzduchoprázdnu. Trump nařídil nasazení záložníků a amerických mariňáků do amerických měst, což někteří soudci zablokovali. Mnozí odborníci se domnívají, že útoky administrativy na rychlostní čluny údajných drogových obchodníků v Karibiku a Pacifiku maří řádný proces a mohou porušovat americké a mezinárodní právo i ústavu.

Trumpova politická strategie je jasná. S obviněními proti Comeymu, Jamesové a nyní s vyšetřováním Kellyho používá moc exekutivní složky k cílení na politické oponenty. Jsou to činy prezidenta, který své politické spory bere hluboce osobně a mylně věří, že jeho role přichází s neomezenou výkonnou mocí.

Někteří republikáni trvají na tom, že jeho cíle jsou legitimní. Tvrdí, že některá nebo všechna Trumpova trestní obvinění, včetně obvinění z vměšování do voleb, odsouzení za trestný čin a civilní právní problémy, byly příklady demokratické „právní války“. Dále se domnívají, že je oprávněné, aby na to reagoval.

Je spravedlivé diskutovat o tom, zda některá stíhání byla politicky motivovaná a jaká je síla právních teorií za nimi. Trump byl však usvědčen porotou ve věci New Yorkské platby za mlčení, a existovaly podstatné důkazy, že se pokusil zvrátit výsledek voleb v roce 2020. Trump popřel jakékoli provinění ve všech případech proti němu.

Příspěvky prezidenta na sociálních médiích odhalují politickou zášť, kterou chová. Obvinění Comeyho a Jamesové rychle následovala po příspěvku na sociálních sítích, který mohl být určen jako soukromý pro generální prokurátorku Pam Bondi, požadující trestní stíhání. Zprávy o vyšetřování Kellyho následovaly dny po Trumpově výbuchu na sociálních sítích proti demokratickým zákonodárcům, kteří video vytvořili.

Hegseth vydal prohlášení, které bylo zjevně navrženo tak, aby upoutalo pozornost prezidenta svou nabitou rétorikou. Napsal, že video vytvořené „Pobuřující šestkou“ bylo opovrženíhodné, bezohledné a nepravdivé. Uvedl, že povzbuzování bojovníků k ignorování rozkazů jejich velitelů podkopává všechny aspekty „dobrého pořádku a kázně“ a že jejich pošetilý výlev zasévá pochybnosti a zmatek, což ohrožuje jejich bojovníky.

Zákonodárci ve videu přímo nepovzbuzovali příslušníky americké armády, aby ignorovali rozkazy svých velitelů. Tento argument by fungoval pouze v případě, že by velitelé vydali nezákonný rozkaz. Video poukázalo na to, že příslušníci armády mohou, nebo musí odmítnout nezákonné rozkazy nebo ty, které porušují Ústavu.

Zákonnost rozkazu je často obtížné posoudit v zápalu boje. Proto jsou k jednotkám často přidělováni členové sboru generálního prokurátora soudce – vojenští právníci – aby poskytovali právní poradenství aktivním příslušníkům, někdy i v bojových situacích. Každý člen armády je vyškolen ve svých zákonných povinnostech. Zastánci demokratických zákonodárců ve videu tvrdí, že pouze konstatovali, že každý v armádě má povinnost dodržovat zákony, což sotva představuje ohavný trestný čin.

Kelly řekl, že pokud záměrem bylo ho zastrašit, „nebude to fungovat“. Ve svém prohlášení na X dodal, že pro tuto zemi obětoval příliš mnoho, aby ho umlčeli tyrani, kterým záleží více na vlastní moci než na ochraně Ústavy.

Úspěšné stíhání Kellyho, Comeyho nebo Jamesové se zdá nepravděpodobné. Být však zapleten do právních sporů může být traumatizující a finančně zničující. Miles Taylor, bývalý vládní úředník pro vnitřní bezpečnost, který je vyšetřován ministerstvem spravedlnosti po kritice Trumpa během jeho prvního funkčního období, řekl pro CNN, že „proces je trestem“.

Bílý dům reagoval na své ztráty v případech Comeyho a Jamesové jako vždy: zdvojnásobením obvinění a sliby odvolání a naznačováním, že každý soudce, který rozhodne proti prezidentovi, je nedbalý nebo zpolitizovaný. Tisková tajemnice Bílého domu Karoline Leavittová řekla, že ví, že ministerstvo spravedlnosti se proti tomu velmi brzy odvolá, takže by James Comey měl možná brzdit své vítězné kolo.

Federální soudce zamítl případy poté, co zjistil, že Trumpovo jmenování bývalé úřednice Bílého domu Lindsey Halliganové prozatímní americkou prokurátorkou v Alexandrii ve Virginii bylo neplatné. Prezident Halliganovou jmenoval během spěchu s podáním trestních obvinění.

Comey se prohlásil nevinným z lhaní Kongresu a maření jeho činnosti během svědectví na konci roku 2020. Jamesová, která během své kampaně na generální prokurátorku řekla, že prošetří Trumpa kvůli jeho obchodním záležitostem, získala v září 2023 rozsudek o civilním podvodu proti prezidentovi, jeho dospělým synům a organizaci Trump Organization. V případě hypotečního podvodu, který proti ní vznesla administrativa, se prohlásila nevinnou.

Právní a ústavní závazky pondělního právního dramatu si vyžádají čas. Politické dozvuky však byly okamžité. Kelly je například považován za potenciálního demokratického prezidentského kandidáta pro rok 2028, který oslovuje umírněné členy strany. Má silné reference jako senátor z pohraničního státu a díky své vojenské minulosti. Po zveřejnění zprávy neztrácel čas a rozeslal více e-mailů s žádostí o finanční podporu, ve kterých svým příznivcům sdělil, že „ministerstvo války jde po něm, protože se jim nelíbí, co říká“.

Stejně jako guvernér Kalifornie Gavin Newsom a guvernér Illinois JB Pritzker, další potenciální demokratičtí prezidenští kandidáti, má nyní Kelly spor s administrativou a platformu, aby ukázal takový druh vzdoru vůči Trumpovi, po kterém touží voliči jeho strany. Politika konfrontace se může prezidentovi také vymstít. Koneckonců, vrchní velitel, který nikdy nesloužil v armádě, nyní používá svou moc k pronásledování hrdiny, jenž létal na bojových letounech z americké letadlové lodi nad Irákem během války v Zálivu v roce 1991 a který ukázal správné odhodlání při startech do vesmíru na palubách raketoplánů.

Kelly implicitně naznačil kontrast ve svém prohlášení. Řekl, že ve 22 letech nastoupil do námořnictva Spojených států a složil přísahu Ústavě. Dodal, že tuto přísahu dodržoval během leteckého výcviku, mnoha nasazení na USS Midway, 39 bojových misí v operaci Pouštní bouře, ve škole testovacích pilotů, čtyř letů raketoplánem v NASA a každý den od odchodu do důchodu. Uvedl, že odešel poté, co byla jeho manželka Gabby postřelena do hlavy, když sloužila svým voličům.

Senátor z Arizony je ženatý s Gabrielle Giffords, bývalou demokratickou členkou Sněmovny reprezentantů, která byla postřelena na politické akci v roce 2011 a utrpěla vážné poranění mozku. Zatímco Trump vždy politicky profitoval z vyvolávání sporů a vybírání si politických nepřátel, má širší problémy než jen své osobní stížnosti. Snaží se projevit empatii voličům, kteří se potýkají s vysokými cenami potravin a bydlení. Bílý dům v pondělí odložil očekávané oznámení o novém návrhu zdravotní péče, jelikož miliony Američanů zaznamenávají prudký nárůst pojistného. Trumpova podpora klesla a překvapivá rezignace Marjorie Taylor Greene, kdysi horlivé podporovatelky z Georgie, odhalila trhliny v hnutí MAGA. Zatímco mnozí republikáni očekávají příští rok střednědobé volby s obavami, jelikož voliči požadují pomoc, jejich prezident je posedlý starými osobními spory, včetně sporu s Comeym, který trvá už téměř deset let.

před 8 hodinami

Trump pojede do Číny, jejího prezidenta pak pohostí v USA

Související

Volodymyr Zelenskyj

Ukrajina kvůli mírovému plánu žádá o setkání Zelenského s Trumpem

Spojené státy americké se v uplynulém týdnu výrazně posunuly k uzavření mírové dohody tím, že přivedly k jednacímu stolu Ukrajinu i Rusko. Bílý dům v úterý oznámil, že k dosažení dohody o ukončení války jsou nezbytná další jednání mezi Kyjevem, Moskvou a Washingtonem. Tisková tajemnice Bílého domu Karoline Leavittová uvedla, že k dořešení zbývá několik citlivých, ale nepřekonatelných detailů. Tyto kroky si vyžádají další rozhovory mezi zúčastněnými stranami.
Volodymyr Zelenskyj a Donald Trump se setkali v Bílém domě. (18.8.2025)

Trumpův omyl s "nevděčnými" Ukrajinci. Zelenskyj děkuje více než dost

Americký prezident Donald Trump se před pár dny nechal opět slyšet, že ukrajinské vedení není dostatečně vděčné za pomoc Spojených států v obranné válce proti Ruské federaci. Ve skutečnosti ale ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj poděkoval v desítkách případů, z nichž se podařilo zdokumentovat bezmála osm desítek. Jen od velké únorové hádky v Bílém domě šlo o 29 poděkování směřujících do USA.

Více souvisejících

Donald Trump Mark Kelly

Aktuálně se děje

před 1 hodinou

Prezident Trump

CNN: Trapné kroky Pentagonu proti válečnému hrdinovi ukazují, že Trumpova touha po pomstě je nekonečná

Kampaň politické odplaty prezidenta Donalda Trumpa podle CNN právě zaznamenala dva trapné kroky zpět a jeden obrovský skok kupředu. Zrušení trestních stíhání proti bývalému šéfovi FBI Jamesi Comeymu a newyorské generální prokurátorce Letitii Jamesové vyvolalo otázky ohledně kompetence ministerstva spravedlnosti. Stalo se tak poté, co soudce rozhodl, že Trumpem vybraný prokurátor byl nezákonně jmenován v rámci uspěchaných stíhání pod politickým tlakem.

před 2 hodinami

Volodymyr Zelenskyj

Ukrajina kvůli mírovému plánu žádá o setkání Zelenského s Trumpem

Spojené státy americké se v uplynulém týdnu výrazně posunuly k uzavření mírové dohody tím, že přivedly k jednacímu stolu Ukrajinu i Rusko. Bílý dům v úterý oznámil, že k dosažení dohody o ukončení války jsou nezbytná další jednání mezi Kyjevem, Moskvou a Washingtonem. Tisková tajemnice Bílého domu Karoline Leavittová uvedla, že k dořešení zbývá několik citlivých, ale nepřekonatelných detailů. Tyto kroky si vyžádají další rozhovory mezi zúčastněnými stranami.

před 2 hodinami

Volodymyr Zelenskyj a Donald Trump se setkali v Bílém domě. (18.8.2025)

Trumpův omyl s "nevděčnými" Ukrajinci. Zelenskyj děkuje více než dost

Americký prezident Donald Trump se před pár dny nechal opět slyšet, že ukrajinské vedení není dostatečně vděčné za pomoc Spojených států v obranné válce proti Ruské federaci. Ve skutečnosti ale ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj poděkoval v desítkách případů, z nichž se podařilo zdokumentovat bezmála osm desítek. Jen od velké únorové hádky v Bílém domě šlo o 29 poděkování směřujících do USA.

před 3 hodinami

před 4 hodinami

Ilustrační fotografie.

Život v izolaci a špatné hygieně. Itálie žije kauzou odebrání dětí rodičům

Itálií hýbe případ britsko-australské rodiny, které soud odebral tři děti kvůli životu v izolované a hygienicky nevyhovující usedlosti v lesích Abruzza. Zásah následoval po otravě houbami a šetření sociálních služeb. Rodiče zásadně nesouhlasí a tvrdí, že jsou trestáni za volbu žít mimo systém. Kauza vyvolala politické spory i silnou veřejnou podporu rodiny, o jejímž osudu rozhodnou nadcházející posudky.

před 4 hodinami

před 5 hodinami

Volodymyr Zelenskyj

Museli si to odmakat i Češi či Slováci. Ukrajina potřebuje účinně bojovat proti korupci

Zatímco Ukrajina řeší jeden z nejhorších korupčních skandálů za poslední léta, stále existuje otázka, zda může uspět tam, kde jiné postsovětské státy selhávaly. Zkušenosti střední Evropy ukazují, že bez razantního potlačení klientelismu a nezávislé justice není evropská integrace možná. Česko a Slovensko musely svou důvěryhodnost tvrdě vybojovat, Rumunsko a Bulharsko platí za odkládání reforem dodnes. Ukrajina nyní čelí stejnému testu, je na ni ale kladen daleko větší geopolitický tlak.

před 6 hodinami

před 7 hodinami

před 8 hodinami

Dmytro Zolotukhin

Trumpův mírový plán? Ruský dokument nestojí ani za papír, na kterém je napsán, říká Zolotukhin

Plán na zmrazení fronty v Záporoží a Chersonu se prezentuje jako krok k ukončení bojů, ve skutečnosti však podle ukrajinského experta na národní bezpečnost Dmytra Zolotukhyina přináší zásadní politická i bezpečnostní rizika. Ukrajina nebude „obchodovat s ukrajinským územím“ a jakékoli omezení její suverenity by jen posílilo ruský tlak, jak řekl exkluzivně pro EuroZprávy.cz. „Jedinou prioritou je zastavit zabíjení lidí,“ varuje. Zdůraznil, že návrhy, které Ukrajina nemůže přijmout, mír nepřinesou.

před 8 hodinami

Donald Trump

Trump pojede do Číny, jejího prezidenta pak pohostí v USA

Americký prezident Donald Trump oznámil, že souhlasil s návštěvou Číny v dubnu příštího roku. Setká se tam s čínským protějškem Si Ťin-pchingem. Toho zároveň Američané pozvali na návštěvu Spojených států amerických. Informovala o tom BBC po telefonickém hovoru mezi oběma politiky. 

před 9 hodinami

Volodymyr Zelenskyj v Praze

Evropa narazila na realitu. Kreml odmítá přepracovaný návrh, Kyjev stojí před nemožnou volbou

Evropští lídři po ženevských jednáních hlásí posun v debatě o ukrajinském příměří, přestože Moskva okamžitě odmítla přepracovaný návrh dohody. Roste tak riziko návratu k původnímu americkému plánu, který by po Kyjevu vyžadoval zásadní ústupky. Ukrajina se může ocitnout pod tlakem přijmout řešení diktované Washingtonem a Moskvou, zatímco Evropa se stále není schopna shodnout na použití zmrazených ruských aktiv ani na hlubší bezpečnostní angažovanosti.

před 10 hodinami

Jorga Kotrbová

Zemřela herečka a dabérka Jorga Kotrbová

Českou hereckou obec zasáhla v posledním listopadovém týdnu smutná zpráva. Ve věku 78 let zemřela významná filmová a divadelní herečka a dabérka Jorga Kotrbová. Informovala o tom Herecká asociace. 

před 10 hodinami

Hasiči zasahují po další vlně ruských útoků. (25.11.2025)

Ukrajina a Rusko si vyměnily masivní údery. Kyjev zažil jednu z nejkrušnějších nocí, šest mrtvých

Rusko hlásí zničení stovek ukrajinských dronů, zatímco Kyjev zažil jednu z nejdramatičtějších nocí letošního roku, během níž zemřelo minimálně šest lidí. Rakety a drony zasáhly obytné čtvrti, energetická zařízení i výškové domy, kde záchranáři hledají oběti v troskách. Útoky přicházejí v době mírových jednání, které podle Kyjeva Moskva doprovází eskalací násilí a systematickým tlakem na civilní infrastrukturu.

před 10 hodinami

před 11 hodinami

před 12 hodinami

Aktualizováno včera

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump promluvil o pokroku v jednáních o míru na Ukrajině

Americký prezident Donald Trump se v pondělí vyjádřil k progresu v diplomatických jednáních ohledně míru na Ukrajině. Trump naznačil, že se v pozadí může odehrávat "něco dobrého". Podrobnosti ale neprozradil. O pokroku nicméně mluvil už po nedělních rozhovorech ve Švýcarsku americký ministr zahraničí Marco Rubio. 

včera

včera

Češi budou mít v baráži o MS výhodu domácího prostředí. Nejprve se utkají s Irskem

Ostře sledovaný los ve švýcarském Curychu rozhodl o složení jarní baráže o účast na fotbalovém mistrovství světa a tedy i o soupeřích českého národního týmu. Ten se dozvěděl, že bude hrát doma nejen úvodní semifinálový zápas, ale i případný finálový. Semifinálovým soupeřem bude Irsko, v případě postupu čeká jeden z dvojice Dánsko-Severní Makedonie. První zápas je na programu 26. března 2026, finále se pak bude hrát 31. března 2026.  

Zdroj: David Holub

Další zprávy