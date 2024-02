Co bude s Pásmem Gazy po pádu Hamásu? Netanjahu představil plán, Palestina ho odmítla

Plán sice nenabízí přesné detaily, ale představuje první formální vizi poválečného uspořádání. Avšak požadavek Izraele na své zapojení do řízení Gazy je v rozporu s klíčovým požadavkem Spojených států na obnovení autonomní palestinské vlády v Pásmu Gazy a na Západním břehu Jordánu.

Premiér Netanjahu představil tento plán svému vládnímu kabinetu minulý týden. Dokument potvrzuje odhodlání Izraele zničit Hamas, který v Gaze vládne od roku 2007. I když většina Palestinců Hamas nepodporuje podle průzkumů veřejného mínění, hnutí je hluboce zakořeněno v palestinské společnosti. Cíl Izraele zničit Hamás je podle kritiků nedosažitelný.

Podle dokumentu by izraelská armáda měla mít v Gaze "volnou ruku" při odvracení jakýchkoli bezpečnostních hrozeb. Dokument rovněž hovoří o zřízení nárazníkové zóny uvnitř Gazy, proti čemuž však podle agentury AP pravděpodobně namítají Spojené státy.

Plán také předpokládá, že v Pásmu Gazy budou vládnout "místní představitelé, kteří se nebudou ztotožňovat se zeměmi nebo subjekty podporujícími terorismus" a nebudou od nich dostávat finanční podporu.

Podle AP však není jasné, zda by se nějaký Palestinec chtěl ujmout takového úkolu, neboť Izrael se v minulosti opakovaně neúspěšně snažil o vytvoření místních palestinských vládních orgánů.

Palestinské radikální hnutí Hamás i Palestinská samospráva navíc odmítly plán na poválečné uspořádání v Pásmu Gazy.

V plánu se uvádí, že Izrael bude pokračovat ve svém již rozjetém ​​projektu na vytvoření bezpečnostní nárazníkové zóny na palestinské straně hranice Pásma Gazy. Tato zóna zůstane zachována "dokud bude potřebná z bezpečnostního hlediska" .

Předpokládá, že později toto území budou řídit místní palestinští úředníci bez vazeb na Hamás nebo jeho zahraniční podporovatele.

Americký ministr zahraničí Antony Blinken podle AFP uvedl, že své stanovisko k Netanjahuovu plánu zveřejní až poté, co se seznámí se všemi podrobnostmi. Řekl však, že by nemělo dojít k "opětovnému obsazení Gazy Izraelem". Dodal, že ani "rozloha území Gazy by se neměla zmenšit".

Spojené státy podpořily Netanjahuovu výzvu k likvidaci Hamásu, který ovládá Pásmo Gazu, a vyzvali Palestinskou samosprávu, kterou na okupovaném Západním břehu vede Mahmúd Abbás, aby postupně převzala kontrolu nad Gazou.

Představitel Hamásu se sídlem v Bejrútu Usáma Hamdán ale Netanjahuův plán kritizoval a řekl, že nikdy nebude úspěšný. Dodal, že z plánu vyplývá, že Netanjahu "absolutně odmítá uznat palestinský stát" a "trvá na oddělení Západního břehu a Gazy, Jeruzaléma a Západního břehu".

"To znamená, že skutečným plánem této entity (Izraela) je převzít palestinská území a roztříštit je," tvrdí Hamdán.

Také mluvčí palestinského prezidenta Mahmúda Abbáse odmítl plán předložený Netanjahuem. " Izrael neuspěje v pokusech změnit geografickou a demografickou realitu v Pásmu Gazy, " řekl Abbásův mluvčí Nabíl abú Rudajná.

Navrhovaný plán počítá i s izraelskou bezpečnostní kontrolou "v celé oblasti západně od Jordánu". Plán počítá i s úplnou demilitarizací - nad rámec sil potřebných k udržení veřejného pořádku.

Cílem plánu je podpořit i "deradikalizaci ve všech náboženských, vzdělávacích a sociálních institucích v Gaze".