Co pohání sbližování Ruska, Číny a Indie? Za dobrými vztahy stojí jediná surovina

Libor Novák

2. září 2025 17:10

Ropa
Ropa Foto: Pixabay

Sbližování Ruska, Číny a Indie je poháněno především obchodem s ropou, který se zintenzivnil po roce 2022, kdy západní země uvalily na Moskvu sankce. Zájem o ruskou ropu vzrostl u Číny a Indie, protože byla k dispozici za nižší ceny. Tyto tři země se nyní spojily i proti společnému nepříteli, kterým jsou Spojené státy.

Vzájemné vztahy tří lídrů, Vladimira Putina, Si Ťin-pchinga a Naréndry Modiho, byly posíleny na summitu Šanghajské organizace pro spolupráci (SCO), kde se jednalo o alternativě k vlivu Západu. Obě země, Čína i Indie, pomohly udržet ruskou ekonomiku po západních sankcích. Pro Rusko, které financuje svou armádu z exportu ropy a zemního plynu, je tato spolupráce klíčová.

Pro Indii je obchod s ruskou ropou ekonomicky výhodný. Před válkou na Ukrajině tvořil jen malou část jejích dovozů, ale od roku 2022 dosáhl objemu 140 miliard dolarů. Indie, která je silně závislá na zahraničních dodávkách ropy, tak ušetřila, protože ruská ropa je levnější než ropa z Blízkého východu.

Pro premiéra Modiho je tato spolupráce politicky výhodná, protože dává najevo, že Indie se nepodvolí tlaku Trumpovy administrativy, která uvalila na indické zboží cla ve výši 25 %. Tyto kroky indická vláda označila za „neoprávněné“.

Čína, která nakupuje 47 % ruského exportu ropy, chce na summitu zajistit své energetické zájmy a zároveň posílit svou pozici vůči Spojeným státům. Tato setkání umožňují ukázat, že existuje silná alternativa k jednostranné dominanci USA. I když jsou ekonomické vazby mezi těmito zeměmi složité kvůli geopolitickému napětí, ekonomické zájmy je nutí spolupracovat. 

před 4 hodinami

Vztahy USA s Indií se zhroutily. Módí už Američanům ani nezvedá telefon

Ruská armáda, ilustrační foto

Zima se blíží. Rusko opět stupňuje útoky na energetickou síť Ukrajiny

Po nedávných summitech s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a s ukrajinskými a evropskými lídry ve Washingtonu se objevila naděje na oživení diplomatického procesu. Tato naděje však pohasla poté, co Putin zahájil jeden z největších útoků války na civilní infrastrukturu Ukrajiny, zejména na energetickou síť. Rusko se tak snaží zlomit vůli ukrajinského lidu, aby s blížící se zimou přistoupil na ruské požadavky.

