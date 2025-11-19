COP30 narušují demonstrace. Odmítáme být obětováni, volají domorodci

Domorodí protestující zablokovali hlavní vchod na klimatický summit COP30 v brazilském Belému. Požadovali rázné kroky v oblasti klimatu a přímé uznání svých práv. Brazílie se ujala hostování letošních klimatických rozhovorů OSN s příslibem, že se zaměří na domorodé národy, jejichž životní styl je závislý na amazonském deštném pralese. Tyto komunity nyní využívají příležitosti k prosazení svých požadavků.
Již podruhé v týdnu demonstranti v pátek narušili vstup do hlavního dějiště konference COP30, aby požadovali pokrok v řešení klimatických a dalších otázek. Přestože byl jejich pochod pokojný a účastníci konference museli na chvíli vcházet postranním vchodem, což způsobilo dlouhé fronty, jeden z protestujících to označil za „výkřik“ kvůli porušování práv a přijímání rozhodnutí bez konzultace s domorodými komunitami.
Demonstranti, většinou v tradičním domorodém oděvu, vytvořili lidský řetěz kolem hlavního vchodu. K nim se připojily další skupiny aktivistů, které vytvořily sekundární řetěz, zatímco brazilský vojenský personál bránil demonstrantům ve vstupu do areálu. Paolo Destilo z ekologické skupiny Debt for Climate se připojil k řetězu a uvedl, že stojí za jakékoli zpoždění konference. Řekl, že pokud má být konference skutečně „COP domorodých národů“, jak tvrdí oficiální místa, měly by být tyto protesty na COP30 vítány.
Členové domorodé skupiny Munduruku vedli demonstraci, která zablokovala hlavní vchod. Požadovali setkání s brazilským prezidentem Luizem Ináciem Lulou da Silvou. V písemném prohlášení, které vydalo Hnutí Munduruku Ipereg Ayu, protestující uvedli: „Prezidente Lula, jsme zde před COP, protože chceme, abyste nás poslouchal. Odmítáme být obětováni pro agrobusiness.“ Zdůraznili, že jejich les není na prodej a že jsou to oni, kdo chrání klima. Amazonie podle nich nemůže být nadále ničena pro obohacování velkých korporací.
Lídři Munduruku měli na Brazílii řadu požadavků. Požadovali zrušení plánů na komerční rozvoj řek, zrušení projektu obilné železnice, který vyvolal obavy z odlesňování, a jasnější vymezení domorodých území. Žádali také odmítnutí uhlíkových kreditů z odlesňování. S protestujícími se setkal prezident konference, brazilský diplomat André Corrêa do Lago, který s nimi vedl dlouhou diskusi. Vchod byl otevřen v 9:37 hodin.
Generální ředitelka COP30 Ana Toni na tiskové konferenci potvrdila, že Belém je pro domorodé obyvatele nejpřívětivější konferencí v historii. Je zde registrováno více než 900 domorodých osob, což výrazně překonává předchozí rekord 30. Uvedla, že jejich hlasy jsou slyšeny, a důvodem konání konference v Amazonii je naslouchat lidem, kteří jsou nejzranitelnější.
Harjeet Singh, aktivista bojující proti fosilním palivům, prohlásil, že protesty odrážejí frustraci z toho, že předchozí konference „nepřinesly výsledky“. Vyzval, aby byla demonstrace vnímána jako poselství od domorodých národů, kteří jsou strážci biodiverzity a klimatu, a nejsou spokojeni s dosavadním průběhem procesu.
Domorodí lídři z celého ekvádorského Amazonu navíc na vedlejší akci COP30 varovali, že těžba ropy, nerostných surovin a rozšiřování zemědělského průmyslu tlačí deštný prales k nezvratnému bodu zlomu. Leonardo Cerda, lídr Kichwa, který cestoval více než 3000 kilometrů po řekách Napo a Amazonka, zdůraznil, jak je důležité, aby byla práva domorodých národů uznána u vyjednávacích stolů COP30. Podotkl, že rozhodnutí přijatá na konferenci často přímo ovlivňují jejich území a že fosilní průmysl ohrožuje křehký ekosystém Amazonie.
Související
První návrh výsledku COP30 nečekaně oživuje myšlenku konce fosilních paliv
COP30: Pokud budeme pokračovat v těžbě uhlovodíků, lidstvo se samo vyhubí
Aktuálně se děje
před 43 minutami
COP30 narušují demonstrace. Odmítáme být obětováni, volají domorodci
před 1 hodinou
Bude mít krev na rukou. Za Trumpův postoj k počasí zaplatí životem milion lidí
před 2 hodinami
Polsko a Rumunsko kvůli ruskému bombardování Ukrajiny poslaly do vzduchu stíhačky
před 3 hodinami
Napětí eskaluje. Čína hrozí kvůli Tchaj-wanu novým embargem Japonsku, to mluví o přežití
před 4 hodinami
WHO zažívá kvůli odchodu USA nejtěžší období v historii. Ztrácí tisíce lidí
před 4 hodinami
Polsko po sabotážích vzkazuje Rusku: Odpovíme, a nejen diplomaticky
před 5 hodinami
Trump navrhnul sebrat televizi licenci za dotaz na vraždu Chášukdžího. Takové věci se dějí, reagoval
před 5 hodinami
Devět mrtvých na Ukrajině. Zelenskyj apeluje na spojence Kyjeva
před 6 hodinami
Děti mohou po třech dnech volna vyhlížet vánoční prázdniny. Budou dlouhé
před 8 hodinami
Počasí: O víkendu noční teploty klesnou až na minus osm
včera
Tusk: Za sabotážemi na železnici stojí Ukrajinci placení ruskou rozvědkou. Kreml to popírá
včera
Navalného kult přežívá: O co jde opozici? Chce, aby Rusko bylo konečně normální
včera
Babiš nebude řešit svůj střet zájmů, dokud nebude mít jistotu jmenování premiérem. Hrad chce seznam ministrů
včera
První návrh výsledku COP30 nečekaně oživuje myšlenku konce fosilních paliv
včera
Trumpovi dochází dech. Republikánská strana se začíná smiřovat s budoucností bez něj
včera
Stubb vzkazuje Trumpovi: Nastal čas použít na Putina klacek
včera
Ukrajinské plány na leteckou flotilu čelí velkým komplikacím
včera
Internet napříč světem kolabuje. Cloudflare hlásí obří výpadek, nefujgují miliony stránek
včera
Zóna smrti na Ukrajině: Jak drony ukončily zákopovou válku a vymazaly frontovou linii?
včera
Dánská drakonická migrační politika na hranicích nekončí. Frederiksenová ji chce v celé Evropě
Sociální demokratka Mette Frederiksen vyhrála dánské volby v roce 2019 na základě platformy, která kombinovala radikální klimatické cíle a snížení věku odchodu do důchodu pro manuálně pracující s zpřísněním migrační politiky. Dánsko má v Evropě jedny z nejpřísnějších azylových zákonů. Země uděluje uprchlíkům pouze dočasný azyl, bez ohledu na potřebu jejich ochrany, zpřísnila zákony o slučování rodin a zavedla politiku, která klade prioritu na deportace namísto integrace.
Zdroj: Libor Novák