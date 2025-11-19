COP30 narušují demonstrace. Odmítáme být obětováni, volají domorodci

COP30
Domorodí protestující zablokovali hlavní vchod na klimatický summit COP30 v brazilském Belému. Požadovali rázné kroky v oblasti klimatu a přímé uznání svých práv. Brazílie se ujala hostování letošních klimatických rozhovorů OSN s příslibem, že se zaměří na domorodé národy, jejichž životní styl je závislý na amazonském deštném pralese. Tyto komunity nyní využívají příležitosti k prosazení svých požadavků.

Již podruhé v týdnu demonstranti v pátek narušili vstup do hlavního dějiště konference COP30, aby požadovali pokrok v řešení klimatických a dalších otázek. Přestože byl jejich pochod pokojný a účastníci konference museli na chvíli vcházet postranním vchodem, což způsobilo dlouhé fronty, jeden z protestujících to označil za „výkřik“ kvůli porušování práv a přijímání rozhodnutí bez konzultace s domorodými komunitami.

Demonstranti, většinou v tradičním domorodém oděvu, vytvořili lidský řetěz kolem hlavního vchodu. K nim se připojily další skupiny aktivistů, které vytvořily sekundární řetěz, zatímco brazilský vojenský personál bránil demonstrantům ve vstupu do areálu. Paolo Destilo z ekologické skupiny Debt for Climate se připojil k řetězu a uvedl, že stojí za jakékoli zpoždění konference. Řekl, že pokud má být konference skutečně „COP domorodých národů“, jak tvrdí oficiální místa, měly by být tyto protesty na COP30 vítány.

Členové domorodé skupiny Munduruku vedli demonstraci, která zablokovala hlavní vchod. Požadovali setkání s brazilským prezidentem Luizem Ináciem Lulou da Silvou. V písemném prohlášení, které vydalo Hnutí Munduruku Ipereg Ayu, protestující uvedli: „Prezidente Lula, jsme zde před COP, protože chceme, abyste nás poslouchal. Odmítáme být obětováni pro agrobusiness.“ Zdůraznili, že jejich les není na prodej a že jsou to oni, kdo chrání klima. Amazonie podle nich nemůže být nadále ničena pro obohacování velkých korporací.

Lídři Munduruku měli na Brazílii řadu požadavků. Požadovali zrušení plánů na komerční rozvoj řek, zrušení projektu obilné železnice, který vyvolal obavy z odlesňování, a jasnější vymezení domorodých území. Žádali také odmítnutí uhlíkových kreditů z odlesňování. S protestujícími se setkal prezident konference, brazilský diplomat André Corrêa do Lago, který s nimi vedl dlouhou diskusi. Vchod byl otevřen v 9:37 hodin.

Generální ředitelka COP30 Ana Toni na tiskové konferenci potvrdila, že Belém je pro domorodé obyvatele nejpřívětivější konferencí v historii. Je zde registrováno více než 900 domorodých osob, což výrazně překonává předchozí rekord 30. Uvedla, že jejich hlasy jsou slyšeny, a důvodem konání konference v Amazonii je naslouchat lidem, kteří jsou nejzranitelnější.

Harjeet Singh, aktivista bojující proti fosilním palivům, prohlásil, že protesty odrážejí frustraci z toho, že předchozí konference „nepřinesly výsledky“. Vyzval, aby byla demonstrace vnímána jako poselství od domorodých národů, kteří jsou strážci biodiverzity a klimatu, a nejsou spokojeni s dosavadním průběhem procesu.

Domorodí lídři z celého ekvádorského Amazonu navíc na vedlejší akci COP30 varovali, že těžba ropy, nerostných surovin a rozšiřování zemědělského průmyslu tlačí deštný prales k nezvratnému bodu zlomu. Leonardo Cerda, lídr Kichwa, který cestoval více než 3000 kilometrů po řekách Napo a Amazonka, zdůraznil, jak je důležité, aby byla práva domorodých národů uznána u vyjednávacích stolů COP30. Podotkl, že rozhodnutí přijatá na konferenci často přímo ovlivňují jejich území a že fosilní průmysl ohrožuje křehký ekosystém Amazonie.

