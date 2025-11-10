COP30 začíná. Do Brazílie dorazili lobbisté, lídři konferenci bojkotují

10. listopadu 2025 9:19

COP30
COP30 Foto: COP30

Před deseti lety v Paříži se konala konference COP21, kde se na společné fotografii sešly desítky světových lídrů, včetně tehdejších prezidentů Obamy, Camerona a budoucího krále Karla III. v řadě s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem a dalšími. Oproti tomu letošní COP30 v Brazílii se vyznačuje absencí mnoha klíčových osobností, což vyvolává otázky ohledně jejího smysluplného dopadu. Mezi nepřítomnými byl nejen prezident Donald Trump, ale i lídři asi 160 dalších států, včetně čínského prezidenta Si Ťin-pchinga.

Absence tolika vrcholných představitelů, včetně Trumpovy administrativy, která se zcela distancovala od procesu, vede k otázce, zda má dvoutýdenní nadnárodní setkání stále smysl, když emise oxidu uhličitého po 29 setkáních stále rostou. Donald Trump po svém návratu do úřadu vypověděl Pařížskou dohodu a nazval klimatickou změnu „největším podvodem, jaký byl kdy spáchán“. Podpořil fosilní paliva, zrušil regulace, zrušil dotace na čistou energii a vyzval vlády po celém světě, aby opustily své programy obnovitelných zdrojů.

Trumpovým cílem je učinit z USA „energetickou supervelmoc číslo jedna na světě“. Zároveň se snaží demontovat agendu svého předchůdce Joea Bidena. Zatímco Trumpova administrativa sází na fosilní paliva, Čína se zaměřila na dominanci v oblasti čistých technologií, které se v roce 2023 podílely na 40 % jejího ekonomického růstu. Čína tak bere svůj energetický model globálně. Tento rozkol staví dvě světové supervelmoci proti sobě v boji o kontrolu nad nejdůležitějším průmyslem na Zemi.

Mnoho stoupenců konference se obává, že americká cesta povede k oslabení závazků dalších zemí. Anna Abergová z Chatham House tvrdí, že je nyní důležitější než kdy jindy, aby COP30 vyslala signál, že vlády, podniky a instituce stále jednají v boji proti klimatickým změnám. Představitelé EU, včetně Ursuly von der Leyenové, varují Evropu, aby nezopakovala chybu a nepřišla o další strategické odvětví ve prospěch Číny. Evropská komise si klade za cíl získat 15 % trhu s obnovitelnými zdroji, který má do deseti let vyrůst na 2 biliony eur, nicméně Čína již má v čistých technologiích nedostižnou dominanci.

Čína vyrábí přes 80 % solárních panelů a podobný podíl pokročilých baterií, což je činí prakticky nezdolatelným hegemonem v čistých technologiích. To reflektuje i nedávný krok EU ke zvýšení cel na čínská elektromobily. Dnešní volba pro mnohé státy spočívá v tom, zda se připojí k čínské revoluci čisté energie, nebo se budou držet agendy fosilních paliv v čele s USA.

Bývalá šéfka klimatického procesu OSN Christiana Figueresová se domnívá, že proces COP „není vhodný pro daný účel“, a objevují se názory, že by se měla konat pouze jedna velká konference jednou za pět let, aby průmysl a ekonomika měly čas dohnat závazky. Nicméně Ed Miliband, britský ministr energetiky, věří, že tato setkání, i když jsou náročná, přinesla reálný pokrok a jsou naprosto nezbytná. Michael Jacobs z Sheffield University zdůrazňuje, že pokračující kolektivní podpora je klíčová, aby se podkopával pokus Donalda Trumpa narušit kolektivní proces a aby podniky dále investovaly do dekarbonizace.

Letošní jednání v Brazílii je důležité, protože mimo jiné usiluje o dohodu o multi-miliardovém fondu na podporu světových deštných pralesů, jako je Amazonie a Konžská pánev. I když generální tajemník OSN António Guterres připustil, že cíl 1,5 °C bude překročen, řada pozorovatelů soudí, že budoucnost dekarbonizace bude méně o mnohostranných závazcích z COP a více o velkých finančních dohodách mezi jednotlivými zeměmi.

Exkluzivní výzkum navíc ukazuje na bezprecedentní přístup více než 5 000 lobbistů zastupujících zájmy fosilních paliv na klimatických summitech OSN v posledních čtyřech letech. Toto období bylo přitom poznamenáno nárůstem katastrofálních extrémních jevů, nedostatečnou klimatickou akcí a rekordní expanzí těžby ropy a plynu. V tomto kontextu je paradoxní, že někteří lídři, jako prezident USA Donald Trump, na tyto summity nejezdí.

Tito lobbisté zastupující ropný, plynárenský a uhelný průmysl, který je hlavní příčinou klimatického kolapsu, se účastnili jednání, kde by se státy měly v dobré víře zavazovat k ambiciózním politikám snižování emisí. Podle analýzy provedené koalicí Kick Big Polluters Out (KBPO) pracovalo zhruba 5 350 lobbistů pro nejméně 859 organizací fosilního průmyslu, včetně obchodních skupin, nadací a 180 ropných, plynárenských a uhelných společností.

Jen 90 z těchto korporací, které vyslaly lobbisty na summity COP26 až COP29, loni vyprodukovalo více než polovinu (57 %) veškeré ropy a zemního plynu. Jejich produkce v roce 2024 odpovídala takovému objemu ropy, který by dokázal pokrýt celou rozlohu Španělska vrstvou silnou jeden centimetr.

Průlom v jednáních: Shutdown v USA se blíží ke konci

Související

António Guterres

Guterres: Neschopnost omezit globální oteplování na 1,5 °C je morální selhání a smrtící nedbalost

Generální tajemník OSN António Guterres na zahajovacím zasedání klimatického summitu COP30 v brazilském Belému prohlásil, že neschopnost omezit globální oteplování na 1,5 °C je „morální selhání a smrtící nedbalost“. Guterres označil tento cíl za „červenou linii“ pro obyvatelnou planetu a vyzval lídry, aby zajistili „paradigmální posun“ s cílem minimalizovat důsledky, které i dočasné překročení cíle přinese.
Luiz Inácio Lula da Silva, Summit skupiny G7, Hirošima, Japonsko, 19.–21. května 2023

Záchrana Amazonie, nebo těžba ropy? COP30 odhalí skutečné touhy Brazílie

Navzdory velkým ambicím brazilského prezidenta Luize Inácia Luly da Silvy vést boj proti klimatickým změnám a ničení amazonského pralesa, Brazílie i nadále spoléhá na ropný průmysl jako na klíčový zdroj budování národního bohatství. Prezident obhajuje svůj přístup argumentem, že příjmy z exportu ropy pomohou financovat zrychlující se přechod země k čistší energii. Tato vnitřní rozporuplnost se podle médií naplno ukáže, jakmile bude Brazílie hostit klimatický summit COP30 v amazonském přístavním městě Belém. 

Více souvisejících

COP30

