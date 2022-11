Covid-19: Česko je 32. nejhorší zemí světa, nakazilo se celkem 640 milionů lidí

Přínosy zachování elektronické evidence tržeb (EET) alespoň na bázi dobrovolnosti, jak to navrhuje opoziční hnutí ANO, nejsou podle koaličních poslanců předem zřejmé. Znamenalo by to ale naopak náklady pro stát, řekl na tiskové konferenci předseda sněmovního rozpočtového výboru Josef Bernard (STAN). Opoziční SPD souhlasí se zrušením povinné EET, zachování dobrovolné evidence tržeb ale podpoří, uvedl místopředseda hnutí Radim Fiala.