Delegace EU dorazila do Budapešti. Začalo jednání o restartu napjatých vztahů

Delegace Evropské unie dorazila do Budapešti k zásadním jednáním, která mají za cíl restartovat napjaté vztahy mezi Bruselem a Maďarskem. Rozhovory probíhají v době, kdy dosluhující premiér Viktor Orbán poprvé od své volební porážky veřejně uznal, že jedna politická éra skončila. Přestože Orbán přijal plnou odpovědnost za výsledek své strany Fidesz, naznačil, že o jeho dalším setrvání v čele hnutí rozhodne až červnový sjezd.
Vítězství strany Tisza v čele s Péterem Magyarem přineslo opozici ústavní většinu, což jí dává pravomoc změnit ústavu a demontovat pilíře takzvané neliberální demokracie, které Orbán budoval od roku 2010. Magyarův tým se nyní snaží co nejrychleji odblokovat přibližně 17 miliard eur ze zmrazených evropských fondů. Brusel na oplátku očekává, že nová vláda zruší veto ohledně půjčky pro Ukrajinu ve výši 90 miliard eur.
Evropští představitelé zdůrazňují, že čas se krátí, neboť platnost části zmrazených prostředků vyprší na konci srpna. Unie podmiňuje uvolnění peněz konkrétními kroky v oblasti boje proti korupci, práva na azyl a akademických svobod. Maďarsku se navíc otevírá možnost čerpat výhodné obranné úvěry v hodnotě přesahující 16 miliard eur. Jednání s delegací začala ještě před oficiálním nástupem nové vlády, který je plánován na začátek května.
Péter Magyar mezitím pokračuje v krocích směřujících k razantní změně režimu. Vyzval k odstoupení nejvyšší představitele soudů, kontrolního úřadu i mediálních rad, které označil za loutky předchozího systému. Rovněž oznámil, že se neusídlí v dosavadním luxusním sídle premiéra v hradní čtvrti, ale zvolí skromnější prostory v blízkosti parlamentu. Jedním z jeho hlavních slibů je zavedení omezení počtu funkčních období premiéra, což by mohlo Orbánovi zkomplikovat případný budoucí návrat.
Viktor Orbán popsal pocity po volební neděli jako emocionální horskou dráhu provázenou bolestí a prázdnotou. Zároveň však upozornil, že Fidesz získal hlasy téměř 2,4 milionu voličů, a odmítl interpretaci, že by jeho vládu zavrhla celá země. Oznámil také, že se nezúčastní nadcházejícího summitu EU, čímž uvolnil prostor pro jednání o pomoci Ukrajině bez hrozby přímého konfliktu s unijními špičkami.
Analytici upozorňují, že rozvázání gordického uzlu v podobě institucí obsazených loajálními lidmi z éry Fideszu nebude pro novou vládu snadné. Existuje však silná politická vůle na straně Budapešti i Bruselu najít společnou řeč. Evropská unie si uvědomuje, že úspěch Magyarovy vlády je klíčový pro to, aby se Maďarsko nevrátilo k destruktivnímu stylu politiky, který charakterizoval uplynulých šestnáct let.
Vládní plán na zásadní reformu financování veřejnoprávních médií v České republice vyvolal ostrou vlnu kritiky nejen na domácí scéně, ale i v Bruselu. Záměr kabinetu Andreje Babiše zrušit koncesionářské poplatky a nahradit je přímým financováním ze státního rozpočtu vyvolává vážné obavy o budoucí nezávislost České televize a Českého rozhlasu. Kritici varují, že tento krok by mohl vést k modelu vládnutí podobnému tomu, který v Maďarsku zavedl Viktor Orbán.
Zdroj: Libor Novák