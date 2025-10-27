Dmitriev: Ukrajina, Rusko a USA jsou na dosah dohody o ukončení války

Podle vysoce postaveného ruského představitele jsou Ukrajina, Rusko a Spojené státy „docela blízko“ k nalezení dohody, která by ukončila válku na Ukrajině. Toto prohlášení učinil Kirill Dmitriev, Putinův zvláštní prezidentský zástupce pro investice a ekonomickou spolupráci, po středečním vyjádření ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že zmrazení války podél současných frontových linií je „dobrým kompromisem“.
Kirill Dmitriev pro CNN v pátek večer uvedl, že je to ze strany prezidenta Zelenského „velký posun“, když připouští, že jde o stávající bojové linie. Dříve prý Zelenského postoj vyžadoval, aby Rusko opustilo území kompletně. Dmitriev vnímá tento vývoj jako signál, že jsou „rozumně blízko diplomatickému řešení“, které je možné dohodnout.
Přes tato optimistická slova však pokračují ruské útoky na Ukrajinu. Během páteční noci byly při úderech na Kyjev zabity dvě osoby a 13 jich bylo zraněno. Ukrajina spolu se svými evropskými spojenci navíc v pátek varovala, že „hranice nesmí být měněny silou“, zatímco Rusko požaduje, aby Ukrajina před souhlasem s příměřím odstoupila ještě více území.
Dmitriev se má v sobotu na Floridě sejít s vyslancem amerického prezidenta Donalda Trumpa, Stevem Witkoffem, aby projednali možné řešení konfliktu. Očekává se, že se k projednání situace setkají i prezidenti Trump a Vladimir Putin, přičemž potenciálním místem pro jejich druhé setkání je summit v Budapešti.
Maďarský premiér Viktor Orbán, který by budapešťské rozhovory hostil, v sobotu uvedl, že setkání „nebylo staženo z programu“. Zdůraznil, že „načasování je nejisté, ale k němu dojde“. Obě strany tedy pokračují v diplomatických snahách, přestože vojenské akce a neshody ohledně hranic stále přetrvávají.
Zdroj: Lucie Podzimková