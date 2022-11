Do Německa loni přišlo nelegálně 57.637 migrantů, letos 71.000

Do Německa v roce 2021 přišlo nelegálně 57.637 migrantů, což bylo meziročně o 63 procent více. Vyplývá to z dnes zveřejněné výroční zprávy spolkové policie. Nárůst případů nelegálního vstupu do země pokračuje, do konce letošního října takto přišlo do Německa 71.011 lidí, zatímco za stejné období v loňském roce to bylo 45.264 migrantů.