Do vězení míří první hlava státu od dob Pétaina. Exprezident Sarkozy nastupuje už v úterý

20. října 2025 14:59

Sarkozy, Nicolas
Sarkozy, Nicolas Foto: France24.com

Nicolas Sarkozy, bývalá hvězda francouzské konzervativní scény, se v úterý stane prvním moderním francouzským prezidentem, který nastoupí výkon trestu odnětí svobody. Oznámil to sám exprezident. Sarkozy byl minulý měsíc odsouzen k pěti letům vězení za to, že údajně povolil svým blízkým spolupracovníkům, aby se pokusili získat finanční podporu od režimu Muammara Kaddáfího v Libyi. Tato podpora měla být výměnou za diplomatické a ekonomické laskavosti v rámci příprav na jeho první prezidentskou kampaň v roce 2007.

Exprezident si má svůj trest odpykat ve věznici La Santé, která je jedinou věznicí nacházející se přímo v Paříži. Stane se tak první francouzskou hlavou státu za mřížemi od dob Philippa Pétaina, který se za druhé světové války podepsal pod kolaboraci s nacistickým Německem. 

Navzdory tomu, že se Sarkozy proti rozsudku odvolal a opakovaně prohlašuje svou nevinu, rozhodl tříčlenný soudní senát, že závažnost obvinění odůvodňuje okamžitý nástup do vězení. Ve Francii přitom obvykle odvolání odkládá výkon trestu až do uzavření celého odvolacího procesu. U vězněných osob jsou však termíny odvolání stanoveny na kratší dobu.

Není jasné, jak dlouho přesně Sarkozy za mřížemi setrvá. Po nástupu do vězení může exprezident požádat o úpravu trestu, což by mu mohlo umožnit odpykat si zbytek například doma s elektronickým náramkem. Ministr spravedlnosti Gérald Darmanin, který v roce 2014 působil jako Sarkozyho mluvčí a zůstali si blízcí, potvrdil, že se s bývalým prezidentem po vynesení rozsudku setkal a navštíví ho i ve věznici z „obavy o jeho bezpečnost“. 

Sarkozy, i přes svou řadu problémů se zákonem po odchodu z funkce v roce 2012, zůstává vlivnou postavou na francouzské pravici. Krátce po jmenování nového premiéra Sébastiena Lecornu v září se s ním sešel. V srpnu se pak setkal i s předsedou krajně pravicového Národního sdružení, Jordanem Bardellou.

V rozhovoru pro konzervativní deník Le Figaro uvedl, že telefonicky hovořil i s Marine Le Penovou, která byla odsouzena za zpronevěru finančních prostředků z Evropského parlamentu, i se svým bývalým premiérem Françoisem Fillonem, který byl také usvědčen ze zpronevěry veřejných peněz.

Exprezident byl již dříve v tomto roce definitivně shledán vinným z korupce v jiné kauze, což vedlo k jeho krátkému domácímu vězení. Koncem listopadu navíc francouzský nejvyšší soud vynese konečný verdikt v případu porušení zákona o financování kampaně během jeho neúspěšného druhého prezidentského klání v roce 2012. I v těchto případech Sarkozy opakovaně prohlašuje svou nevinu.

V procesu týkajícím se Kaddáfího, za který byl nyní odsouzen, byl Sarkozy zproštěn obvinění z korupce. Soud totiž nemohl prokázat, že údajná dohoda mezi Sarkozyho spolupracovníky a Libyí pokračovala i poté, co se Sarkozy ujal úřadu, vysvětlila předsedající soudkyně Nathalie Gavarino. Rozsudek soudu zároveň neuvedl, zda libyjské peníze skutečně dorazily do Sarkozyho kampaně v roce 2007.

V rozhovoru pro Le Figaro Sarkozy sdělil, že si s sebou do vězení vezme kopii románu Alexandra Dumase Hrabě Monte Christo, který vypráví příběh nespravedlivě obviněného muže, který uprchne z vězení, a také biografii Ježíše Krista.

Trump se s Putinem setká už ve čtvrtek, tvrdí německý tisk

Muzeum Louvre

Louvre zůstává zavřený. Podle policie ho zřejmě vykradli cizinci

Pařížské muzeum Louvre, jedna z dominant města, zůstalo v pondělí uzavřeno. Francouzská policie pokračuje v intenzivním pátrání po gangu lupičů, kteří v neděli za bílého dne ukradli osm „neocenitelných“ kusů královských šperků. Na případu pracuje v současné době přibližně 60 vyšetřovatelů. Oficiální místa naznačují, že zloději se jeví jako zkušení profesionálové a mohlo by jít o cizí státní příslušníky. 
Muzeum Louvre

Louvre nebyl vykraden poprvé. Zloději v minulosti ukradli i Monu Lisu

Louvre, celosvětově nejnavštěvovanější muzeum, bylo v neděli náhle uzavřeno poté, co se odehrála loupež v Apollonově galerii, kde jsou uloženy francouzské korunovační klenoty. Tento drzý čin, který se odehrál za bílého dne, vyústil v krádež osmi kusů neocenitelných historických šperků z napoleonské éry. Francouzská policie nyní pátrá po pachatelích a veřejnost se ptá, jak bylo možné tento čin provést a kdo by mohl mít zájem o tyto cennosti, mezi nimiž byl i náhrdelník, který Napoleon daroval své manželce.

