Do vězení míří první hlava státu od dob Pétaina. Exprezident Sarkozy nastupuje už v úterý

Nicolas Sarkozy, bývalá hvězda francouzské konzervativní scény, se v úterý stane prvním moderním francouzským prezidentem, který nastoupí výkon trestu odnětí svobody. Oznámil to sám exprezident. Sarkozy byl minulý měsíc odsouzen k pěti letům vězení za to, že údajně povolil svým blízkým spolupracovníkům, aby se pokusili získat finanční podporu od režimu Muammara Kaddáfího v Libyi. Tato podpora měla být výměnou za diplomatické a ekonomické laskavosti v rámci příprav na jeho první prezidentskou kampaň v roce 2007.
Exprezident si má svůj trest odpykat ve věznici La Santé, která je jedinou věznicí nacházející se přímo v Paříži. Stane se tak první francouzskou hlavou státu za mřížemi od dob Philippa Pétaina, který se za druhé světové války podepsal pod kolaboraci s nacistickým Německem.
Navzdory tomu, že se Sarkozy proti rozsudku odvolal a opakovaně prohlašuje svou nevinu, rozhodl tříčlenný soudní senát, že závažnost obvinění odůvodňuje okamžitý nástup do vězení. Ve Francii přitom obvykle odvolání odkládá výkon trestu až do uzavření celého odvolacího procesu. U vězněných osob jsou však termíny odvolání stanoveny na kratší dobu.
Není jasné, jak dlouho přesně Sarkozy za mřížemi setrvá. Po nástupu do vězení může exprezident požádat o úpravu trestu, což by mu mohlo umožnit odpykat si zbytek například doma s elektronickým náramkem. Ministr spravedlnosti Gérald Darmanin, který v roce 2014 působil jako Sarkozyho mluvčí a zůstali si blízcí, potvrdil, že se s bývalým prezidentem po vynesení rozsudku setkal a navštíví ho i ve věznici z „obavy o jeho bezpečnost“.
Sarkozy, i přes svou řadu problémů se zákonem po odchodu z funkce v roce 2012, zůstává vlivnou postavou na francouzské pravici. Krátce po jmenování nového premiéra Sébastiena Lecornu v září se s ním sešel. V srpnu se pak setkal i s předsedou krajně pravicového Národního sdružení, Jordanem Bardellou.
V rozhovoru pro konzervativní deník Le Figaro uvedl, že telefonicky hovořil i s Marine Le Penovou, která byla odsouzena za zpronevěru finančních prostředků z Evropského parlamentu, i se svým bývalým premiérem Françoisem Fillonem, který byl také usvědčen ze zpronevěry veřejných peněz.
Exprezident byl již dříve v tomto roce definitivně shledán vinným z korupce v jiné kauze, což vedlo k jeho krátkému domácímu vězení. Koncem listopadu navíc francouzský nejvyšší soud vynese konečný verdikt v případu porušení zákona o financování kampaně během jeho neúspěšného druhého prezidentského klání v roce 2012. I v těchto případech Sarkozy opakovaně prohlašuje svou nevinu.
V procesu týkajícím se Kaddáfího, za který byl nyní odsouzen, byl Sarkozy zproštěn obvinění z korupce. Soud totiž nemohl prokázat, že údajná dohoda mezi Sarkozyho spolupracovníky a Libyí pokračovala i poté, co se Sarkozy ujal úřadu, vysvětlila předsedající soudkyně Nathalie Gavarino. Rozsudek soudu zároveň neuvedl, zda libyjské peníze skutečně dorazily do Sarkozyho kampaně v roce 2007.
V rozhovoru pro Le Figaro Sarkozy sdělil, že si s sebou do vězení vezme kopii románu Alexandra Dumase Hrabě Monte Christo, který vypráví příběh nespravedlivě obviněného muže, který uprchne z vězení, a také biografii Ježíše Krista.
Související
Louvre zůstává zavřený. Podle policie ho zřejmě vykradli cizinci
Louvre nebyl vykraden poprvé. Zloději v minulosti ukradli i Monu Lisu
Aktuálně se děje
před 16 minutami
Do vězení míří první hlava státu od dob Pétaina. Exprezident Sarkozy nastupuje už v úterý
před 1 hodinou
Trump se s Putinem setká už ve čtvrtek, tvrdí německý tisk
před 1 hodinou
KSČM svolává mimořádný sjezd. Konečná dává funkci k dispozici
před 2 hodinami
Amazonu zkolabovaly servery. Nefunguje Snapchat, Zoom, Roblox, Signal, PlayStation nebo banky
před 3 hodinami
Louvre zůstává zavřený. Podle policie ho zřejmě vykradli cizinci
před 4 hodinami
Trump s Witkoffem tlačili na Zelenského, aby se vzdal rozsáhlých území ve prospěch Ruska
před 5 hodinami
EU vymyslela plán, jak k sobě připojit Ukrajinu
před 5 hodinami
Jakou cestou se vydá ODS? Na sklonku Fialova odchodu stojí před zásadním rozhodnutím
před 5 hodinami
Louvre nebyl vykraden poprvé. Zloději v minulosti ukradli i Monu Lisu
před 6 hodinami
Příměří mezi Izraelem a Hamásem přežilo první zatěžkávací zkoušku. Stále ale platí, oznámil Trump
před 8 hodinami
Počasí do Česka přinese silný vítr. O víkendu se ochladí, na horách může padat sníh
včera
Zelenskyj je ochoten setkat se s Trumpem a Putinem v Budapešti
včera
Francie zveřejnila detaily: Zloději vykradli Louvre za sedm minut, zmizely šperky nedozírné hodnoty
včera
Babiš si uprostřed koaličních jednání bere dovolenou, vláda bude až v prosinci
včera
Rakušan: Dva týdny pr*serů svědčí o tom, že Motoristé na vládu nejsou mentálně zralí
včera
"Macinku nechceme." Hradčanské náměstí demonstrovalo proti Motoristům na MŽP
včera
Politici se u Moravce ostře pohádali. Moderátor pořad předčasně ukončil
včera
USA: Hamás plánuje bezprostřední útok proti civilistům v Gaze
včera
Zloději vykradli pařížský Louvre. Dovnitř se dostali motorovými pilami
včera
Izraelská armáda opět bombarduje Pásmo Gazy
Izraelské nálety zasáhly Rafáh v jižní části Pásma Gazy, a to i přes křehké příměří zprostředkované Spojenými státy. Izraelská a regionální média hlásí, že mezi izraelskými silami a Hamásem došlo k obnovení střetů. Izraelský veřejnoprávní vysílatel Kan uvedl, že letectvo zasáhlo cíle v Rafáhu.
Zdroj: Libor Novák