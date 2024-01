Drama letu Alaska Airlines. Boeing přišel o okno, cestující ale vyvázli živí a zdraví

O incidentu informovala agentura AP, podle které letecká společnost v reakci na incident dočasně stáhla z provozu všech svých 65 letadel Boeing 737-9. Stroje čekají pečlivé servisní prohlídky.

Letadlo operovalo na lince z Portlandu do Ontaria, na palubě bylo 174 cestujících a šest členů posádky. Ke ztrátě okna a kusu trupu došlo během stoupání po startu. Ze zveřejněných záběrů je zřejmé, že v kabině došlo k poklesu tlaku a spustily se kyslíkové masky, které si pasažéři museli nasadit.

Boeing vystoupal do téměř 4900 metrů, po incidentu se obrátil a vrátil do Portlandu. Dramatický let trval necelých dvacet minut. BBC uvedla, že k poškození trupu došlo v zadní části stroje za motorem a křídly, kde se nachází nouzový východ.

"Po události, která se stala při letu 1282, jsme se rozhodli pro preventivní opatření a necháme dočasně na zemi celou flotilu 65 Boeingů 737-9. Myslím na ty, kdo v letadle byli a je mi velmi líto, co museli zažít," reagoval šéf Alaska Airlines Ben Minicucci. Letadla čekají podrobné prohlídky a aerolinky budou společně s úřady a výrobcem řešit, proč k události došlo.