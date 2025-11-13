Nově zveřejněné dokumenty amerického Kongresu odhalují, že odsouzený sexuální delikvent a finančník Jeffrey Epstein komunikoval s tehdejším generálním tajemníkem Rady Evropy, Thorbjørnem Jaglandem, o navázání kontaktu s vysokými ruskými představiteli. Rada Evropy je přední evropská organizace pro lidská práva se sídlem ve Štrasburku, dohlížející na Evropský soud pro lidská práva (ECHR).
V e-mailu z 24. června 2018 Epstein napsal Jaglandovi: „Myslím, že byste mohl navrhnout Putinovi, že by Lavrov mohl získat vhled, když bude mluvit se mnou.“ Putin je ruský prezident a Lavrov ministr zahraničí.
Jagland, který v té době stál v čele Rady Evropy, odpověděl, že se následující den setká s Lavrovovým asistentem a navrhne spojení s Epsteinem. V odpovědi, která byla plná překlepů, Jagland dodal: „Díky za milý večer. Přijedu na týden vysoké úrovně OSN.“ Není jasné, zda k nějaké schůzce či následné diskusi skutečně došlo.
Ve stejné konverzaci Epstein odkázal na své předchozí rozhovory s bývalým ruským velvyslancem při OSN, Vitalijem Čurkinem, který zemřel v roce 2017. Epstein napsal: „Čurkin byl skvělý. Pochopil Trumpa po našich rozhovorech. Není to složité. Musí být vidět, že něco dostane, to je tak jednoduché.“ Epstein v některých zprávách tvrdil, že radil ruským představitelům, jak lépe porozumět Trumpovu diplomatickému přístupu.
Bývalý norský premiér a dlouholetý politik norské Strany práce Thorbjørn Jagland, který Radu Evropy vedl v letech 2009 až 2019, reagoval na zjištění textovou zprávou pro norského veřejnoprávního vysílatele NRK. Uvedl, že se ve své práci setkal s mnoha lidmi, což je součástí běžné diplomatické činnosti. Dodal, že se silně distancuje od toho, co vyšlo najevo o Epsteinově soukromém životě.
Jagland zdůraznil, že pro něj bylo obzvláště důležité pochopit Donalda Trumpa a vývoj ve vztahu mezi Spojenými státy a Evropou. Mnoho lidí chtělo v té době vyloučit Rusko z Rady Evropy kvůli sporům o Krym. Jagland takovému kroku aktivně bránil, jelikož by to odepřelo 144 milionům Rusů přístup k Evropskému soudu pro lidská práva, což by považoval za obrovský neúspěch.
Epstein, který zemřel ve vězení v srpnu 2019, se po odsouzení v roce 2008 až do svého zatčení v roce 2019 snažil udržet přístup k mezinárodním politickým osobnostem. E-maily, které jsou součástí tisíců stránek dokumentů zveřejněných Výborem pro dohled Sněmovny reprezentantů USA, poskytují nový pohled na rozsáhlou síť politických a obchodních kontaktů odsouzeného sexuálního delikventa. Mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová prohlásila, že širší soubor e-mailů „absolutně nic nedokazuje, kromě toho, že prezident Trump neudělal nic špatného“.
