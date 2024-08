Podle zprávy NOS se radioaktivní látky stále častěji používají v nemocnicích k diagnostice a léčbě různých druhů rakoviny. Některé z těchto látek jsou však dostupné pouze v Rusku.

"Pomocí lutecia-177 můžeme vyrábět lék na léčbu metastazující rakoviny prostaty," uvedl Wim Oyen, místopředseda Nizozemské společnosti pro nukleární medicínu. Tento typ léčby podle něj každý rok pomáhá několika stovkám pacientů, prodlužuje jejich život o přibližně čtyři měsíce a výrazně zlepšuje jeho kvalitu.

Vědci předpovídají, že využití tohoto léku se v příštích letech rozšíří do více nemocnic a že by mohl být účinný i v dřívějších stádiích onemocnění, což by mohlo pomoci tisícům pacientů.

Jaderná složka potřebná pro výrobu lutecia-177 se získává obohacováním vzácného kovu yterbia, a to téměř výhradně v Rusku. Ruská státní společnost Rosatom před dvěma lety uvedla, že více než 95 procent obohacování potřebného k výrobě této léčivé látky se provádí v Rusku.

Podobná situace platí i pro terbium-161, další radioaktivní látku používanou při léčbě rakoviny. Přestože se zatím používá jen omezeně, vědci očekávají, že by mohlo být ještě účinnější než lutecium.

Harry Buurlage, evropský ředitel společnosti Shine, amerického výrobce radioaktivních izotopů, popsal situaci: "Rusko od dob Stalina vyrábí výchozí materiály pro tyto izotopy. Všechny zásoby Západu pocházejí odtud."

Tato závislost na Rusku vyvolává obavy mezi lékaři a vědci. Ačkoli se na radioaktivní látky pro lékařské účely nevztahují sankce EU vůči Rusku, existují obavy, že by mohly být zavedeny v budoucnu, nebo že by Rusko mohlo zastavit dodávky v rámci geopolitických her.

Průzkum mezi 75 subjekty na evropském medicínském trhu, který provedla televize NOS, ukázal, že všechny tyto subjekty by uvítaly menší závislost na dodavatelích z mimoevropských zemí, přičemž za nejrizikovějšího považují právě Rusko.

Tato situace představuje politickou výzvu pro EU, která se po pandemii koronaviru snaží snížit závislost na dodávkách kritických léků a vybavení z třetích zemí v rámci budování evropské zdravotnické unie.

Nizozemsko v tomto směru vidí příležitost, neboť společnost Shine pracuje na výstavbě zařízení na obohacování surovin pro výrobu lutecia a terbium v obci Veendam v provincii Groningen. Nizozemská vláda na tento projekt poskytla dotace a půjčky ve výši 30 milionů eur. Americká společnost plánuje zahájit výstavbu příští rok a do konce roku 2027 nebo začátkem roku 2028 spustit výrobu v nizozemském Veendamu, čímž by Nizozemsko získalo nezávislost na Rusku i v této oblasti.