EU posiluje boj s dezinformacemi, sociální sítě mají nasadit "ověřovače faktů"

Komise k tomu dnes vyzvala v nové strategii boje proti dezinformacím, která reaguje též na výrazný nárůst lží a manipulací šířených po internetu v souvislosti s pandemií covidu-19.

Podle unijní exekutivy se do dezinformačních a propagandistických kampaní uvnitř EU zapojily i Rusko a Čína, kvůli čemuž musí unie posílit svou aktivitu.

