EU v boji proti koronaviru: Členské státy zlepší vzájemnou koordinaci svých kroků

Unijní země přitom podle něj budou vycházet z návrhů Evropské komise, která ke vzájemnému sladění "covidových semaforů" či společným nákupům léků vyzývá dlouhodobě.

"Rozhodli jsme se, že posílíme naši koordinaci a spolupráci na základě konkrétních návrhů předložených komisí," řekl Michel novinářům po jednání. Společný boj proti aktuální druhé vlně epidemie šířící se Evropou nebyl původně vůbec na programu summitu, který se měl zabývat pouze dlouhodobějšími hospodářskými důsledky pandemie koronaviru.

We need to further reinforce the overall coordination effort in handling #COVID19.



Work on the development and distribution of a vaccine at the EU level needs to be accelerated.



The European Council will closely monitor progress and come back to this issue regularly.#EUCO