Europoslanci trvají na těsném spojení vlády práva s penězi EU, Maďarsko a Polsko jsou proti

Šéfové nejsilnějších europarlamentních skupin dnes společně vyzvali členské státy, aby zpřísnily pravidlo, které by zabránilo přidělovat peníze z budoucího sedmiletého rozpočtu a fondu pokrizové obnovy ekonomik zemím porušujícím demokratické principy.

Europoslanci dávají najevo, že jsou kvůli tomu připraveni blokovat konečné schválení celého finančního balíku, který by měl být státům k dispozici od ledna. Spojení těchto dvou věcí je princip, který odmítá zejména Maďarsko a Polsko.

Prezidenti a premiéři unijních zemí na červencovém summitu dohodli základní obrysy rozpočtu a s ním spojeného fondu, z nichž by v příštích sedmi letech mělo do 27 zemí putovat celkem přes 1,8 bilionu eur (50 bilionů korun).

Po tlaku maďarského premiéra Viktora Orbána a jeho polského kolegy Mateusze Morawieckého však z návrhu vypadla konkrétní provázanost mezi dodržováním principů právního státu a evropskými penězi.

Státy nyní míru této podmíněnosti dojednávají s europoslanci. Německé předsednictví EU minulý týden navrhlo, aby Evropská komise mohla vydávat doporučení, jaké částky mají být kterým státům zablokovány. Země by podněty Bruselu musely schválit kvalifikovanou většinou hlasů, kterou tvoří nejméně 15 zemí.

Zástupci čtyř hlavních europarlamentních frakcí majících v poslaneckém sboru pohodlnou většinu však trvají na přísnější podmíněnosti. Podporují původní návrh komise, aby unijní exekutiva měla pravomoc přímo rozhodovat o pozastavení financí, což by mohly členské státy kvalifikovanou většinou hlasů zvrátit.

EU budget 2021-2027: Parliament is calling for a strong mechanism that allows for EU funding to be reduced or suspended if a member state disrespects the rule of law. Look back at this evening's debate ⬇️https://t.co/USa5AfsZBS