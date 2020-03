Evropská komise navrhla nařízení o klimatické neutralitě k roku 2050, Thunbergová má výhrady

Nová regulace má být základním pilířem Zelené dohody pro Evropu, tedy dlouhodobé strategie přechodu k ekologicky šetrnému způsobu života, kterou chce prosadit předsedkyně EK Ursula von der Leyenová.

"Klimatický zákon převádí náš politický závazek do práva a my se jím nevratně vydáváme na cestu k udržitelnější budoucnosti... Udává směr naší strategii zeleného růstu a zaručuje, že přechod bude postupný a spravedlivý," řekla podle serveru ec.europa.eu šéfka komise.

We are acting today to make the EU the world’s first climate-neutral economic bloc by 2050.

The Climate Law is the legal translation of our political commitment.

