Globsec: Pandemie odhalila sobectví států. Populismus rozvrací instituce, řekla Čaputová

"Pandemie odhalila naše slabá místa. Vidíme, jak křehké jsou naše ekonomiky. Zažíváme nebezpečí chudoby a omezeného přístupu k základním službám, jakými jsou zdravotnictví nebo vzdělávání," upozornila hlava slovenského státu.

Krize podle Čaputové rovněž ukázala, že pokušení zneužívat moc je stále velké a že demokratické principy a právní stát mohou být velmi rychle oslabeny i v demokratické Evropě. "Pandemie nám dává příležitost věci zlepšit. Naše síla, odolnost a stabilita je založena na pravidlech a principech. Zneužívání pravidel nás může oslabit," řekla. Doplnila, že populismus a korupce rozvracejí státní instituce, krátkodobé egoistické cíle zase oslabují globální úsilí.

"Zdrženlivost (politiků) znamená, že lidé v Bělorusku nebudou biti, když v ulicích žádají svá práva. Znamená to, že nebudou porušována lidská práva, jak jsme to viděli v případu Alexeje Navalného," uvedla Čaputová k protestům obyvatel Běloruska proti výsledkům prezidentských voleb a ke kauze otravy kritika Kremlu Navalného.

Čaputová podle listu Denník N nejprve účast na konferenci odřekla z důvodu, že jejím marketingovým partnerem se původně stala čínská telekomunikační společnost Huawei. Svůj postoj prezidentka změnila až poté, co organizátor konference odstoupil od spolupráce se zmíněnou společností. Prezidentka uvedla, že podle analýz představují technologie čínské firmy bezpečnostní riziko. Například Spojené státy vyloučily zmíněnou čínskou firmu z budování mobilní sítě páté generace.

"Je třeba svěřit technické vybavení našich institucí do spolehlivých rukou, našich spojenců a partnerů. Nemůže to být otázka ekonomické efektivnosti, ale záležitost zodpovědnosti a národní bezpečnosti," řekla Čaputová v projevu na konferenci.

We must make clear that respecting the rules and enjoying the benefits, including the EU funds, come always and strictly together. And that one without the other will not be possible. #Globsec2020 #RuleOfLaw pic.twitter.com/7nSxwhSUCu